Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.0 комментариев
Председатель УИК погибла при атаке дрона ВСУ в Херсонской области
Председатель участковой избирательной комиссии Елена Литвиненко погибла в результате удара украинского беспилотника по жилому дому в Алешкинском округе, сообщили в региональной избирательной комиссии.
Атака произошла в поселке Новая Маячка. Украинские военные нанесли целенаправленный удар по жилому сектору, передает ТАСС со ссылкой на сообщение комиссии.
«В поселке Новая Маячка Алешкинского округа 8 октября ВСУ дважды атаковали беспилотниками жилой дом. В результате ударов погибла председатель участковой избирательной комиссии № 47 Елена Литвиненко», – сообщили там.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Херсонской области.
В сентябре председатель участковой избирательной комиссии Запорожской области Елена Астанина погибла в результате атаки украинского беспилотника.
Также в сентябре в Херсонской области при целенаправленной атаке БПЛА на пассажирский автобус погибла член избиркома Ольга Демьяненко.