Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».4 комментария
Хакеры взломали британский интернет-магазин одежды ASOS
Sky News: Хакеры взломали британский интернет-магазин одежды ASOS
В Британии хакеры атаковали интернет-магазин одежды ASOS, отправив клиентам сообщения с угрозой утечки их личных данных.
Хакеры взломали системы британского интернет-магазина одежды ASOS, об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что покупатели получили на свои смартфоны push-уведомления об атаке. Злоумышленники пригрозили опубликовать личные данные клиентов, если компания откажется сотрудничать, отмечает ТАСС.
Из-за инцидента акции ASOS упали на 11%. Сайт и приложение магазина продолжают функционировать в обычном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле хакеры выставили на продажу данные с 80 тыс. компьютеров властей Британии.
В апреле стало известно, что хакеры получили доступ к мессенджеру главы немецкого Бундестага.