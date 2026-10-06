При атаках на два аэропорта в Саудовской Аравии пострадали три человека

Управление авиации: При атаке на саудовские аэропорты пострадали три человека

Tекст: Мария Иванова

Три человека получили незначительные травмы в результате ударов по инфраструктуре международных аэропортов в саудовских городах Наджран и Джизан, передает ТАСС.

«Главное управление гражданской авиации сообщает, что <…> международный аэропорт <…> в Джизане и международный аэропорт в Наджране подверглись двум атакам на свои объекты», – сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии.

Отмечается, что инфраструктура обоих аэропортов получила материальный ущерб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы атаковали аэропорты и НПЗ в Саудовской Аравии.

В воскресенье королевство назвало ложью заявления мятежников об ударе по Эр-Рияду.

В субботу йеменские хуситы подтвердили ракетные атаки по объектам Saudi Aramco.