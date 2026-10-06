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При атаках на два аэропорта в Саудовской Аравии пострадали три человека
Управление авиации: При атаке на саудовские аэропорты пострадали три человека
Три человека получили незначительные травмы в результате ударов по инфраструктуре международных аэропортов в саудовских городах Наджран и Джизан.
Три человека получили незначительные травмы в результате ударов по инфраструктуре международных аэропортов в саудовских городах Наджран и Джизан, передает ТАСС.
«Главное управление гражданской авиации сообщает, что <…> международный аэропорт <…> в Джизане и международный аэропорт в Наджране подверглись двум атакам на свои объекты», – сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии.
Отмечается, что инфраструктура обоих аэропортов получила материальный ущерб.
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