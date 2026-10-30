Исполнитель роли Майкла в GTA V предложил перенести действие игры в Москву

Tекст: Денис Тельманов

Актер считает, что Москва отлично подошла бы для игры, но для этого разработчикам потребовалось бы посетить город и все тщательно исследовать, так как в GTA города воссоздаются с высокой точностью, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Агентства креативных индустрий Москвы.

Люк признал, что логистически это было бы сложно, но назвал идею отличной.

По словам актера, он впервые побывал в Москве и остался под положительным впечатлением от города, особо выделив исторические здания, атмосферу столицы и ее жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Москву включили в пятерку мировых центров виртуального кинопроизводства.

В прошлом году голливудский актер Марк Дакаскос назвал Москву одним из своих любимых городов.

В 2025 году Москва стала лидером по активности в интеллектуальной игре «Скажи по-русски».