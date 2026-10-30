Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Исполнитель роли Майкла в GTA V предложил перенести действие игры в Москву
Американский актер Нед Люк, исполнивший роль Майкла Де Санты в игре Grand Theft Auto V, предложил Москву местом действия одной из будущих игр серии GTA.
Актер считает, что Москва отлично подошла бы для игры, но для этого разработчикам потребовалось бы посетить город и все тщательно исследовать, так как в GTA города воссоздаются с высокой точностью, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Агентства креативных индустрий Москвы.
Люк признал, что логистически это было бы сложно, но назвал идею отличной.
По словам актера, он впервые побывал в Москве и остался под положительным впечатлением от города, особо выделив исторические здания, атмосферу столицы и ее жителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Москву включили в пятерку мировых центров виртуального кинопроизводства.
В прошлом году голливудский актер Марк Дакаскос назвал Москву одним из своих любимых городов.
В 2025 году Москва стала лидером по активности в интеллектуальной игре «Скажи по-русски».