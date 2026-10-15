МВД: Гендиректор компании Mixit Пай создал преступную группу

Tекст: Алексей Дегтярёв

Следственные органы МВД считают генерального директора производителя косметики Mixit Олега Пая организатором преступной группы, передает ТАСС.

«Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, в которой Пай играл организующую, координирующую и направляющую роль», – заявил следователь МВД в Тверском районном суде Москвы, где решается вопрос о продлении меры пресечения.

Защита бизнесмена настаивает на отсутствии события преступления. Адвокат пояснил, что договоры беспроцентного займа, ставшие основой обвинения, реально заключались и исполнялись, и назвал ситуацию гражданско-правовым конфликтом.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было заведено в 2024 году, руководителю компании грозит до десяти лет лишения свободы. Бренд Mixit был основан в 2014 году, по итогам 2025 года чистая прибыль компании составила 3,5 млрд рублей.

Суд отправил главу косметического бренда под домашний арест в сентябре. После этого бизнесмен обжаловал меру пресечения.

На прошлой неделе Мосгорсуд отказался отменить домашний арест сооснователю Mixit.