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МВД: Гендиректор компании Mixit Пай создал преступную группу
Следствие считает генерального директора производителя косметических товаров Mixit Олега Пая создателем преступной группы, при этом защита бизнесмена заявляет об отсутствии состава преступления.
Следственные органы МВД считают генерального директора производителя косметики Mixit Олега Пая организатором преступной группы, передает ТАСС.
«Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, в которой Пай играл организующую, координирующую и направляющую роль», – заявил следователь МВД в Тверском районном суде Москвы, где решается вопрос о продлении меры пресечения.
Защита бизнесмена настаивает на отсутствии события преступления. Адвокат пояснил, что договоры беспроцентного займа, ставшие основой обвинения, реально заключались и исполнялись, и назвал ситуацию гражданско-правовым конфликтом.
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было заведено в 2024 году, руководителю компании грозит до десяти лет лишения свободы. Бренд Mixit был основан в 2014 году, по итогам 2025 года чистая прибыль компании составила 3,5 млрд рублей.
Суд отправил главу косметического бренда под домашний арест в сентябре. После этого бизнесмен обжаловал меру пресечения.
На прошлой неделе Мосгорсуд отказался отменить домашний арест сооснователю Mixit.