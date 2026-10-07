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Мосгорсуд отказался отменить домашний арест сооснователю Mixit
Мосгорсуд оставил под домашним арестом сооснователя бренда Mixit Олега Пая
Московский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты сооснователя косметического бренда Mixit Олега Пая, обвиняемого в мошенничестве, и оставил его под домашним арестом.
«Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – огласил решение судья. Пай, находящийся под домашним арестом до 18 октября, просил смягчить меру пресечения. Он объяснил, что не может полноценно руководить компанией, в которой работают более тысячи человек.
По его словам, после инцидентов со складами Wildberries и Ozon производители косметики столкнулись с трудностями, и требуется антикризисное управление. «Мера пресечения чересчур строгая, она наносит вред», – заявил бизнесмен в суде, передает РИА «Новости».
Защита подчеркивала, что отношения между Паем и потерпевшими носили гражданско-правовой характер и не должны были стать поводом для уголовного дела. Сам предприниматель добавил, что у него четверо детей, он не собирается скрываться и всегда являлся по вызову следователя.
Олега Пая обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. За это преступление ему может грозить до десяти лет лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце защита Олега Пая обжаловала решение о домашнем аресте. Суд отправил бизнесмена под домашний арест. Сооснователя Mixit задержали за мошенничество.