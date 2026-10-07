Мосгорсуд отказался отменить домашний арест сооснователю Mixit

Мосгорсуд оставил под домашним арестом сооснователя бренда Mixit Олега Пая

Tекст: Елизавета Шишкова

«Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – огласил решение судья. Пай, находящийся под домашним арестом до 18 октября, просил смягчить меру пресечения. Он объяснил, что не может полноценно руководить компанией, в которой работают более тысячи человек.

По его словам, после инцидентов со складами Wildberries и Ozon производители косметики столкнулись с трудностями, и требуется антикризисное управление. «Мера пресечения чересчур строгая, она наносит вред», – заявил бизнесмен в суде, передает РИА «Новости».

Защита подчеркивала, что отношения между Паем и потерпевшими носили гражданско-правовой характер и не должны были стать поводом для уголовного дела. Сам предприниматель добавил, что у него четверо детей, он не собирается скрываться и всегда являлся по вызову следователя.

Олега Пая обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. За это преступление ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце защита Олега Пая обжаловала решение о домашнем аресте. Суд отправил бизнесмена под домашний арест. Сооснователя Mixit задержали за мошенничество.