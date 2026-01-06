После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.3 комментария
Девять поездов задержались из-за схода вагонов в Амурской области
Девять пассажирских поездов дальнего следовании задерживаются после схода грузовых вагонов в Амурской области, сообщили в РЖД.
Инцидент произошел на перегоне Гудачи – Гонжа Забайкальской железной дороги, где 5 января сошли 35 вагонов грузового поезда, передает РИА «Новости». Пострадавших в результате происшествия нет, однако движение на участке было временно приостановлено.
Задержки коснулись девяти пассажирских поездов дальнего следования, в том числе маршрутов Владивосток – Москва, Москва – Владивосток, Благовещенск – Нижний Бестях и других. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь пассажирам.
Железнодорожники оперативно открыли движение по одному пути, что позволило поездам следовать в реверсивном режиме. Пассажиры поездов Москва – Владивосток и Хабаровск – Нерюнгри уже продолжили поездку. Для пассажиров поездов Владивосток – Москва и Нерюнгри – Хабаровск организована пересадка с автобуса на поезд для дальнейшего следования по маршруту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Амурской области сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда.