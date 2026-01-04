Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.23 комментария
Умер легендарный бригадир строителей БАМ Иван Варшавский
Бригадир строителей Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и почетный житель Амурской области Иван Варшавский умер в возрасте 87 лет, сообщил в Telegram-канале губернатор Амурской области Василий Орлов.
«Печальные вести из Тынды: не стало Ивана Николаевича Варшавского – легенды БАМа, героя Соцтруда, почетного жителя области. Для всех нас это большая потеря», – написал он.
Орлов рассказал, что хорошо знал Варшавского, назвал его настоящим бамовцем, человеком дела, с которым всегда было интересно и важно поговорить.
«Каждый раз меня поражала его мудрость, сила духа и та искренняя, горячая любовь к своей Тынде, к БАМу, ко всей нашей Амурской области», – признался губернатор.
Он выразил соболезнования семье, друзьям, всем, кто его знал Варшавского, заверив, что Иван Николаевич навсегда останется в памяти людей и в истории Амурской области.
