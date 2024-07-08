В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.7 комментариев
Эксперт: БАМ из «дороги в никуда» стала важнейшей транспортной артерией России
Политолог Данилин: БАМ способствует развитию не только Дальнего Востока, но и всей России
Сейчас по БАМу идут огромные потоки грузов. В настоящее время строится вторая ветка дороги, развивается ее инфраструктура, а сама магистраль становится ключевым элементом логистики в торговле со странами Азии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Павел Данилин. В понедельник Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвященных 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали.
«Еще в 1990-е БАМ назывался «дорогой в никуда». Тогда бытовало мнение, что его строительство – большая ошибка. В те годы многие стратегические проекты оценивались неправильно. А сейчас,
после того как президент Владимир Путин запустил новый этап развития БАМа, строится вторая ветка, развивается ее инфраструктура, а сама магистраль становится ключевым элементом логистики в торговле со странами Азии. Там идут огромные потоки грузов. Дорога стала важнейшей транспортной артерией не только Дальнего Востока, но и всей России», – рассказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.
«БАМ – это настоящая национальная гордость, свидетельство силы духа, сплоченности и трудолюбия нашего народа. Строительство железной дороги в экстремальных условиях и при крайне сложном рельефе – это настоящий подвиг наших ученых, рабочих, специалистов из множества сфер. Сейчас идет масштабное инфраструктурное и жилищное строительство на прилегающих к БАМу районах. Это способствует развитию не только Дальнего Востока, но и всей России. Примечательно, что БАМ – еще и демонстрация нашему молодому поколению того, какими быстрыми темпами развивается Россия», – отметил он.
Ранее Кремль опубликовал поздравительную телеграмму президента Владимира Путина к 50-летию начала полномасштабного строительства Байкало-Амурской магистрали. Основным центром празднования стала столица БАМа – город Тында.
«Полвека назад легендарная стройка объединила для решения общегосударственных задач сотни тысяч гражданских специалистов и воинов-железнодорожников. Благодаря энтузиазму и героическому, самоотверженному труду строителей, изыскателей, рабочих, представителей других профессий были возведены километры стальных дорог, мосты и туннели, технические сооружения. БАМ дал жизнь новым городам и поселкам, железнодорожным станциям, стал местом рождения смелых идей и замыслов», – заявил глава государства.
«Сегодня Байкало-Амурская магистраль является важной, неотъемлемой составляющей единой транспортной системы страны, ключевым звеном в хозяйственном освоении обширных территорий Сибири и Дальнего Востока. БАМ помог открыть для отечественной экономики перспективные, быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транспортный маршрут для всей Евразии», – указал Путин.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как БАМ связал пространство и время СССР и России.