Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.0 комментариев
Глава Мюнхенской конференции: Действия США в Венесуэле лишают аргументов против РФ
Глава Мюнхенской конференции: Акт США в Венесуэле лишает аргументов против РФ
Исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что действия США в Венесуэле ставят под сомнение обвинения в адрес России относительно ситуации на Украине.
Ишингер подчеркнул, что аргументы, которые используются западными странами в дискуссиях о спецоперации на Украине, становятся менее убедительными на фоне действий США в других регионах без обсуждения на уровне ООН, передает ТАСС.
«Если США сейчас вмешиваются в ситуацию в Венесуэле – без мандата ООН, – то аргумент, что Россия ни в коем случае не могла вмешиваться в ситуацию на Украине, не созвав Совет Безопасности ООН, теряет свое политическое и международно-правовое значение, не так ли?», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Ранее власти Швейцарии призвали США к деэскалации вокруг Венесуэлы.
МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призвал внести ясность в ситуацию с захватом венесуэльского лидера Николаса Мадуро.