Армения отвергла обвинения Украины к футзалисту своей сборной

В Армении назвали необоснованными претензии Украины к игроку футзальной сборной

Tекст: Тимур Шайдуллин

Федерация футбола Армении считает обвинения украинской стороны в адрес игрока сборной Армении по футзалу Дениса Неведрова необоснованными, сообщает РИА «Новости».

22 января после победы над сборной Украины со счетом 2:1 в первом матче чемпионата Европы в группе B Неведров сделал эмоциональные заявления, которые вызвали недовольство украинской федерации.

Армянская сторона в ответном письме в УЕФА изложила свою версию событий, произошедших до и во время матча. В письме отмечается, что в словах Неведрова отсутствовали оскорбления, а обвинения украинской федерации не имеют оснований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина направляла обращения в международные спортивные федерации с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов до зимних Олимпийских игр 2026 года. Ранее украинский спортсмен заявил о давлении со стороны МОК на федерацию санного спорта для допуска российских участников.

В то же время, победительница чемпионатов Европы в прыжках в воду, серебряный призер чемпионата мира, участница двух Олимпиад под флагом Украины София Лыскун сообщила о смене украинского спортивного гражданства на российское.



