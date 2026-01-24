«Северяне» вывели четырёх пленных из-под атаки FPV-дронов ВСУ под Семиновкой

Tекст: Катерина Туманова

«В ходе продвижения в плен взяты четыре военнослужащих 57 омпбр ВСУ. При попытке сдачи в плен группу украинских военных атаковали расчеты FPV ГУР Минобороны Украины. Не смотря на атаки, «Северянам» удалось вывезти пленных в безопасное место», – сообщил неофициальный Telegram-канал группы войск «Северный ветер».

По данным бойцов, противник доукомплектовывает боевые группы и заводит их на передовые оборонительные рубежи. У Старицы российские военнослужащие продвинулись на трёх участках по лесопосадкам на расстояние до 400 м, а расчёты «Солнцепеков» уничтожили позиции 127 отмбр ВСУ.

В районе Хатнего продвижение в лесных массивах на семи участках составило 650 м. Ударами ТОСов уничтожены позиции 1 обр ТРО в районе Чугуновки.

На Сумском направлении в Сумском районе штурмовые подразделения группировки «Север» продвинулись на пяти участках и в Глуховском – на трёх . Общее продвижение – до 500 м.

На Тёткинском и Глушковском участках фронта авиация наносила удары по позициям 103 обр ТРО в районе Кислой Дубины.

«За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской), четверо взяты в плен», – сказано в сводке.

