    Как меняется российский экспорт газа
    Умер герой штурма дворца Амина в Кабуле и ветеран «Альфы» Берлев
    Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом оборонной отрасли мира
    Продюсер Фадеев в онлайн-флешмобе показал, как за десять лет сбросил 100 кг
    Стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби
    Politico: США планируют начать морскую блокаду Кубы
    Путину представили планы по созданию менее вредного картофеля
    Евродепутат Мариани: Европейские вассалы лишились хозяина в виде США
    Глава ТДЭК на Украине заявил о приближении страны к катастрофе
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    24 января 2026, 06:40 • Новости дня

    «Северяне» вывели четырёх пленных из-под атаки FPV-дронов ВСУ под Семиновкой

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские штурмовики группировки войск «Север» на Харьковском направлении в районе Симиновки продвинулись в прилегающем лесном массиве на 200 м, захватив один опорный пункт ВСУ и нескольких пленных.

    «В ходе продвижения в плен взяты четыре военнослужащих 57 омпбр ВСУ. При попытке сдачи в плен группу украинских военных атаковали расчеты FPV ГУР Минобороны Украины. Не смотря на атаки, «Северянам» удалось вывезти пленных в безопасное место», – сообщил неофициальный Telegram-канал группы войск «Северный ветер».

    По данным бойцов, противник доукомплектовывает боевые группы и заводит их на передовые оборонительные рубежи. У Старицы российские военнослужащие продвинулись на трёх участках по лесопосадкам на расстояние до 400 м, а расчёты «Солнцепеков» уничтожили позиции 127 отмбр ВСУ.

    В районе Хатнего продвижение в лесных массивах на семи участках составило 650 м. Ударами ТОСов уничтожены позиции 1 обр ТРО в районе Чугуновки.

    На Сумском направлении в Сумском районе штурмовые подразделения группировки «Север» продвинулись на пяти участках и в Глуховском – на трёх . Общее продвижение – до 500 м.

    На Тёткинском и Глушковском участках фронта авиация наносила удары по позициям 103 обр ТРО в районе Кислой Дубины.

    «За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской), четверо взяты в плен», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине. Боец с позывным «Сварог» рассказал об уничтожении более 500 целей с 2022 года. Российские войска освободили  Симиновку в Харьковской области.


    23 января 2026, 22:13 • Новости дня
    Стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби

    ТАСС: Россия, Украина и США обсуждают в ОАЭ буферные зоны

    Стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вопросы формирования буферных зон и введения механизмов контроля вошли в повестку встречи представителей Москвы, Вашингтона и Киева, сообщает источник ТАСС.

    Вопросы формирования буферных зон и введения механизмов контроля вошли в повестку встречи представителей Москвы, Вашингтона и Киева, сообщает ТАСС. Мероприятие посвящено проблемам безопасности.

    «Да, эти аспекты: буферные зоны, различные механизмы контроля, безусловно, наряду с другими важными темами, являются предметами встречи», – подтвердил собеседник агентства.

    Ранее о начале консультаций заявил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян, однако конкретное место проведения переговоров держится в секрете.

    Переговоры с участием делегаций России, США и Украины стартовали в пятницу в Абу-Даби.

    Политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко назвали главный вопрос этих консультаций.

    23 января 2026, 14:28 • Новости дня
    Corriere della Sera: Киеву предложат отказаться от территорий за 800 млрд долларов
    Corriere della Sera: Киеву предложат отказаться от территорий за 800 млрд долларов
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На переговорах в Абу-Даби Киеву могут предложить вывод войск из Донбасса и отказ от территорий в обмен на 800 млрд долларов и западные гарантии безопасности, сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на источники.

    На трехсторонней встрече в Абу-Даби стороны планируют рассмотреть четыре документа, которые могут стать фундаментом мирного соглашения, передает ТАСС. Ключевым пунктом станет обсуждение полного вывода украинских войск из Донбасса.

    В качестве компенсации за утрату контроля над регионами американская сторона намерена предложить Киеву масштабную программу финансирования. Объем помощи оценивается в 800 млрд долларов, а куратором фонда выступит глава инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк.

    Еще один проект соглашения предусматривает предоставление гарантий безопасности при участии США и европейских государств. Итальянское издание отмечает: «По сути, Зеленский должен отказаться от территорий за деньги и западную защиту».

    Однако, по словам президента Финляндии Александра Стубба, упомянутый план восстановления пока существует исключительно на бумаге. Реальных фондов для реализации столь амбициозного проекта на данный момент не создано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ОАЭ Абу-Даби стартовали переговоры с участием представителей России, Украины и Соединенных Штатов. Россию в трехсторонней группе будут представлять исключительно военные. Президент Владимир Путин накануне ночью проинструктировал российскую делегацию.

    23 января 2026, 18:58 • Видео
    Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

    Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    23 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Толстой заявил о необходимости поэтапной отмены ЕГЭ в России

    Толстой предложил отменить ЕГЭ и вернуть традиционные экзамены

    Толстой заявил о необходимости поэтапной отмены ЕГЭ в России
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что ЕГЭ был заимствован с Запада и предложил отказаться от этой системы в пользу прежних экзаменов.

    Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой во время открытого диалога со студентами-участниками СВО высказался о необходимости поэтапной отмены ЕГЭ . Он подчеркнул, что как ЕГЭ, так и Болонская система образования являются западными заимствованиями, которые не соответствуют российским традициям, сообщает РИА «Новости». 

    Толстой отметил: «Менять надо не только Болонскую систему, по этому поводу решение уже принято. Менять надо всю систему, которая была выстроена, как калька западного образования, потому что и ЕГЭ, и ОГЭ – это все попытки выстроить систему под Болонскую. Я считаю, что нужно последовательно отменять ЕГЭ, возвращать традиционную систему образования, состоящую из выпускных и вступительных экзаменов».

    Мероприятие прошло в Музее Победы и было организовано «Молодой Гвардией Единой России». В диалоге приняли участие студенты, спикеры из министерства науки и высшего образования, Государственной Думы и Герои России. Участники обсуждали вопросы образования и делились своими предложениями по изменению системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в то же время, ранее замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что отмена ЕГЭ возможна только при наличии проработанной альтернативы, которой пока нет.

    До этого в Госдуме сообщили об увеличении баллов ЕГЭ для поступления в вузы по физике, информатике, истории, иностранным языкам, химии и биологии.

    Также депутаты приняли закон о государственном распределении платных мест в вузах, что позволит правительству контролировать коммерческий набор студентов с учетом потребностей экономики.

    23 января 2026, 18:59 • Новости дня
    Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом оборонной отрасли мира
    Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом оборонной отрасли мира
    @ Chris Emil Janben/imago-images/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Состояние главы Czechoslovak Group, поставлявшей оружие Украине, Михала Стрнада достигло 17 млрд долларов благодаря росту акций компании на бирже.

    Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, на которые обратил внимание Коммерсантъ, состояние владельца Czechoslovak Group Михала Стрнада достигло 17 млрд долларов, что сделало его самым богатым предпринимателем мировой оборонной индустрии.

    33-летний бизнесмен занял третье место среди самых обеспеченных людей до 40 лет, уступив только Лукасу Уолтону и Марку Матешицу. Рост капитала Стрнада за начало 2026 года составил 2,7 млрд долларов, что связано с успешным размещением акций Czechoslovak Group на Амстердамской бирже. В первый день торгов стоимость бумаг выросла на 32%, а стартовая цена в 31,5 евро за акцию привела к оценке холдинга более 31 млрд евро.

    Czechoslovak Group, унаследованная Стрнадом от отца, является одним из ведущих производителей вооружений в ЕС и поставляет продукцию на Украину. В портфеле компании – боеприпасы, военные и гражданские грузовики Tatra, бронетехника и самоходные артиллерийские установки. Штат предприятия насчитывает около 14 тыс. сотрудников.

    Стрнад стал генеральным директором CSG в 21 год, а спустя пять лет полностью возглавил компанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Чехии Яромир Зуна отказался ехать на Украину по приглашению украинской стороны.

    Крупные поставки вооружения на Украину привели к заметному сокращению арсеналов США. Власти Сербии усилили контроль за экспортом оборонной продукции, чтобы не допустить ее попадания на Украину.

    23 января 2026, 21:25 • Новости дня
    Лукашенко лично привел армию в боевую готовность

    Глава Белоруссии Лукашенко лично привел части армии в боевую готовность

    Лукашенко лично привел армию в боевую готовность
    @ БелТА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Александр Лукашенко лично контролирует текущую проверку белорусских войск, минуя министерство обороны и генеральный штаб, что стало важной особенностью инспекции.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично приводит воинские части страны в боевую готовность, передает Белта. По словам государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, нынешняя проверка вооруженных сил отличается тем, что президент осуществляет это действие напрямую, без участия министерства обороны и генерального штаба.

    Вольфович отметил, что глава государства держит процесс проверки под личным контролем и получает оперативную информацию о ходе мероприятий. Он добавил: «Только что мною было доложено о прибытии контрольной группы из сотрудников Госсекретариата в бригаду, о том, как была готова бригада к получению задачи, чем она сейчас занимается. Президент постоянно держит на контроле ход проверки».

    Госсекретарь также допустил, что Лукашенко может неожиданно прибыть в одну из частей, подчеркнув, что такое посещение будет неожиданным как для проверяющих, так и для военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу Вольфович сообщил, что одно из механизированных соединений Белоруссии приведено в боевую готовность в штатах мирного времени.

    Напомним, что внезапная масштабная проверка армии начата в Белоруссии 16 января по поручению президента Александра Лукашенко. До этого полную проверку боеготовности армии провели в Белоруссии в октябре.

    23 января 2026, 14:21 • Новости дня
    МИД Италии упрекнул Зеленского в неблагодарности
    МИД Италии упрекнул Зеленского в неблагодарности
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни прокомментировал выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    По словам Таяни, Европа сделала все возможное для поддержки Украины на политическом, финансовом и военном уровнях, однако в речи украинского президента не прозвучала благодарность европейцам за оказанную помощь, передает ТАСС.

    «Мне кажется, что Европа гарантировала независимость Украины, делая все возможное, чтобы поддерживать страну с политической, финансовой и военной точек зрения. Поэтому мне кажется его речь не отличается щедростью (по отношению к европейцам)», – заявил министр на полях итало-германского бизнес-форума в Риме.

    Издание The New York Times писало, что Зеленский выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме, обвинив европейские страны в неспособности противостоять России и слабом ответе на вызовы.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский на экономическом форуме в Давосе атакой и на венгерское правительство, и на других европейских лидеров, перешел черту.

    23 января 2026, 21:52 • Новости дня
    Умер герой штурма дворца Амина в Кабуле и ветеран «Альфы» Берлев
    Умер герой штурма дворца Амина в Кабуле и ветеран «Альфы» Берлев
    @ ВЕТЕРАНЫ ГРУППЫ «АЛЬФА»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Герой штурма дворца афганского правителя Амина в декабре 1979 года, ветеран первого состава Группы «А» («Альфа») КГБ СССР Николай Васильевич Берлев умер в возрасте 85 лет.

    О его смерти рассказали в Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», передает «Московский комсомолец».

    Берлев родился 3 марта 1940 года в селе Нижний Мамон Воронежской области. Его карьера началась в 1963 году, когда он поступил на службу в органы госбезопасности, где занимался охраной дипломатических и консульских представительств. С 1974 года он стал одним из первых сотрудников легендарной Группы «А» КГБ СССР.

    В 1976 году Берлев участвовал в уникальной операции по обмену генерального секретаря Компартии Чили Луиса Корвалана на советского диссидента Владимира Буковского в Цюрихе. В 1979 году с заданием прибыл в Афганистан, работал в Кабуле и за его пределами.

    Самая известная операция с его участием – «Шторм-333» 27 декабря 1979 года, когда штурмовали дворец Тадж-Бек, резиденцию главы Афганистана Хафизуллы Амина. За проявленное мужество Берлев был награжден орденом Красного Знамени.

    В 1992 году он стал одним из первых учредителей Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», объединяющей бывших сотрудников элитного подразделения КГБ.

    В 2024 году умер самый титулованный военнослужащий, Герой России Игорь Родобольский.

    23 января 2026, 17:35 • Новости дня
    Путин допустил глобальное похолодание вместо потепления
    Путин допустил глобальное похолодание вместо потепления
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече со студентами Московского физико-технического института отметил, что мнения специалистов о развитии климатической ситуации на планете и в Арктике расходятся.

    По его словам, одни уверены в дальнейшем глобальном потеплении, а другие считают, что пик потепления уже пройден и впереди может быть похолодание, передает ТАСС.

    Путин рассказал студентам, что ученые изучают ледяные керны, чтобы понять изменения климата по годам и векам, и отметил, что эти процессы развиваются по синусоиде. Глава государства подчеркнул, что независимо от климатических прогнозов Россия продолжит осваивать Арктику, поскольку 70% ее территории находятся в северных широтах, а это крайне важно для страны.

    Ранее Путин заявил о важности усиления позиций России в Арктике.

    23 января 2026, 14:50 • Новости дня
    Сборку фюзеляжа Ту-214 сократили до 12 дней

    Алиханов сообщил о запуске сборки фюзеляжа Ту-214 за 12 дней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Благодаря активной работе с Агентством развития профессионального мастерства и Центром компетенций в сфере производительности труда будет обеспечена поточная сборка фюзеляжа самолета Ту-214 за 12 дней, что позволит выпускать до 20 самолетов в год, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

    По его словам, поточная сборка фюзеляжа самолета Ту-214 займет всего 12 дней, что обеспечит выпуск до 20 самолетов в год, передает РИА «Новости».

    Алиханов отметил, что этого удалось достичь благодаря сотрудничеству с Агентством развития профессионального мастерства и Центром компетенций в сфере производительности труда. «Активная работа с Агентством развития профессионального мастерства и Центром компетенций в сфере производительности труда позволяет нам уверенно двигаться к цели – обеспечить поточную сборку фюзеляжа Ту-214 всего за 12 дней, что позволит выпускать до 20 самолетов ежегодно», – заявил министр.

    Алиханов посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, где ознакомился с производственными мощностями и новыми складами современного логистического центра, которые сейчас находятся на этапе ввода в эксплуатацию. Вместе с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым и руководством Татарстана они обсудили ключевые проекты предприятия.

    Министр также подчеркнул, что такие показатели стали возможны благодаря обновлению основных производственных фондов, строительству новых корпусов и внедрению принципов бережливого производства. На совещании координационного штаба были рассмотрены действующие и реализованные проекты завода, а также определены планы по распространению успешных практик на все предприятия ПАО «ОАК», входящего в Ростех.

    В ведомстве добавили, что Алиханову доложили о внедрении проекта тактовой сборки фюзеляжа Ту-214 и цифровой модели цеха АОС-2 с использованием имитационного моделирования, что позволяет повысить эффективность производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация назначила новых руководителей ПАО «Туполев» и филиала ОТА.

    Алиханов заявил, что корпорация планирует начать продажи самолетов Ту-214 в ближайшие годы.

    В корпорации сообщили, что серийное производство Ту-214 стартует с 2025 года.

    23 января 2026, 16:22 • Новости дня
    Вассерман: Методика преподавания иностранных языков в школах неэффективна
    Вассерман: Методика преподавания иностранных языков в школах неэффективна
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Ситуация с изучением иностранных языков у нас издавна напоминает известную фразу Михаила Эммануиловича Жванецкого: «Борьбу с пьянством прекратить, потому что это не борьба и это не результат», – сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман, комментируя идею существенно сократить уроки по этим предметам.

    В российских школах для уменьшения нагрузки изучение иностранных языков для учеников пятых–седьмых классов могут сократить до 408 часов. Согласно прежним нормам, на изучение иностранных языков рекомендовалось выделять 510 часов.

    «Я, в целом, против любых сокращений объема обучения, поскольку считаю, что жалобы на перегрузку связаны не с реальным объемом материала, а с неэффективной методикой преподавания. Проблемы методики накапливаются в мире уже более полувека, а у нас – примерно с середины девяностых годов. К счастью, эти проблемы во многом уже осознаны, и идет возврат к эффективным методикам, но этот процесс, к сожалению, долгий: ломать всегда быстрее, чем строить», – говорит Вассерман.

    Он полагает, что при возвращении к эффективным методикам объем преподаваемого материала можно будет увеличить в рамках того же учебного времени. Сейчас же именно недостатки методики создают ощущение перегрузки, и стремление сократить объем обучения абсолютно понятно.

    «Ситуация с изучением иностранных языков у нас издавна напоминает известную фразу Михаила Эммануиловича Жванецкого: «Борьбу с пьянством прекратить, потому что это не борьба и это не результат». Мировой опыт показывает, что эффективное изучение языка возможно только в условиях погружения: когда человек активно общается на языке, читает и, по возможности, пишет на нем. В школьных условиях возможности такого погружения практически отсутствуют», – считает депутат.

    По его словам, именно из-за отсутствия погружения серьезного овладения иностранными языками в школе, к сожалению, не происходит. Поэтому разумнее сократить объем их изучения, чем создавать у учеников и их родителей иллюзию хорошего владения языком. А это, подчеркивает собеседник, опасная иллюзия: человек считает, что знает язык, пока не сталкивается с реальностью и не понимает, насколько его знания ограниченны. А те, кому иностранный язык действительно понадобится в жизни, неизбежно окажутся в условиях погружения и смогут изучить его именно таким, наиболее эффективным способом.

    Сокращение уроков иностранных языков для пятых–седьмых классов в Минпросвещении сообщали еще в августе прошлого года. Цель данных изменений – оптимизация нагрузки и рациональное перераспределение учебного времени.

    23 января 2026, 18:04 • Новости дня
    Пушилин сообщил об ускорении продвижения ВС России за Северском

    Пушилин: ВС России ускорили продвижение на север ДНР после взятия Северска

    Пушилин сообщил об ускорении продвижения ВС России за Северском
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска увеличили скорость продвижения на север Донецкой народной республики, в частности в сторону Славянска.

    Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин на форуме «Знание. Государство», который проходит в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

    «Мы видим, что ежедневно количество территорий ДНР (,освобождаемых ВС РФ, растет), в том числе на севере, в том числе в направление Славянска. Особенно после освобождения Северска темпы увеличились», – сказал он.

    В декабре президенту России Владимиру Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России.

    Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях.

    23 января 2026, 18:48 • Новости дня
    В ОАЭ начались переговоры России, США и Украины

    МИД ОАЭ: Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби начались

    В ОАЭ начались переговоры России, США и Украины
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры с участием делегаций России, США и Украины стартовали в пятницу в Абу-Даби, сообщил министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

    «Переговоры начались сегодня в Абу-Даби, и планируется, что они продлятся два дня в рамках усилий по укреплению диалога и поиску политических решений кризиса», – заявил он, передает ТАСС.

    Заявление министра распространило эмиратское внешнеполитическое ведомство.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби будут представлять исключительно военные.

    Политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

    23 января 2026, 20:55 • Новости дня
    Агроном объяснил пользу розового света зимой для рассады и комнатных цветов

    Агроном Воробьев дал рекомендации по правильному использованию фитоламп зимой

    Агроном объяснил пользу розового света зимой для рассады и комнатных цветов
    @ Polozovsky

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Дополнительная подсветка растений зимой помогает компенсировать острый дефицит солнечного света и улучшить их рост и цветение, однако выбор ламп требует разумного подхода, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и биолог Михаил Воробьев. Он объяснил, какие спектры действительно нужны растениям, когда фитолампы позволяют экономить электроэнергию, а в каких случаях предпочтительнее обычный белый свет.

    «Сначала обратимся к устройству телевизора и вспомним, что все многоцветие изображения возникает за счет взаимодействия трех лучей – красного, синего и зеленого (RGB). То же самое относится и к растениям: они в основном усваивают красный и синий спектры. Их смешение дает розово-фиолетовый свет, а зеленый спектр растения практически полностью отражают, он им не нужен. Поэтому они и кажутся нам зелеными», – говорит Воробьев.

    Если освещать растения только красными и синими лучами, то есть давать им розово-фиолетовый свет, можно сэкономить примерно до 30% электроэнергии, поскольку «зеленая» часть спектра не производится, говорит собеседник. Для крупных хозяйств, где работают сотни или тысячи ламп, это действительно заметная экономия. В условиях квартиры, на подоконнике с несколькими лампами, экономия тоже есть, но она не столь существенна.

    «Основная проблема такого розово-фиолетового света в том, что он сильно раздражает глаза человека. Поэтому подобные светильники удобны лишь для выращивания рассады или комнатных растений, но некомфортны в быту. С этой точки зрения предпочтительнее использовать светильники полного белого спектра: они подходят и для растений, и для обычного освещения. К тому же фитолампы нередко стоят дороже, и экономия на электроэнергии может оказаться сомнительной», – рассуждает собеседник.

    Светодиодные фитолампы, продолжает он, практически не нагреваются, поэтому обжечь ими растения сложно. А вот фитолампы накаливания нагреваются так же, как обычные лампы, и при расстоянии менее десяти сантиметров могут вызвать термический ожог. Это связано не с «фитоэффектом», а с высокой температурой колбы. Поэтому достаточно соблюдать инструкцию и держать лампы на расстоянии 10–15 см от растений, чтобы им не навредить.

    «А для того, чтобы лампы не освещали улицу или комнату впустую, а направляли свет на растения, полезно использовать светоотражающие экраны: специальную отражающую пленку, автомобильные солнцезащитные экраны или просто фольгу. Это позволяет направить весь световой поток на растения, чтобы каждый фотон работал на будущий урожай», – делится Воробьев.

    По словам агронома, в зимний период света катастрофически не хватает абсолютно всем видам растений. Световой день короткий, пасмурных дней много, солнечных – всего два-три за месяц. Для растений это неблагоприятный период, они как бы «переживают» зиму. Поэтому дополнительная подсветка в условиях квартиры или дома полезна не только рассаде, но и комнатным растениям.

    «Хорошо это знают любители узамбарских фиалок (сенполий). При 12-часовом световом дне они способны цвести круглый год. Коллекционеры и селекционеры устанавливают специальные стеллажи с подсветкой, и фиалки у них непрерывно цветут и прекрасно себя чувствуют. В принципе, так же реагируют и многие другие растения, просто фиалки особенно удобны для комнатного выращивания: они компактны и охотно цветут при досвечивании. Поэтому, если есть возможность организовать дополнительное освещение зимой, растения будут чувствовать себя значительно лучше», – заключил биолог.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какое время самое благоприятное для посадки рассады. Отмечается, что в феврале-марте лучше использовать досветку фитолампами по 12-14 часов ежедневно.

    23 января 2026, 20:22 • Новости дня
    На Украине внесли залог за Тимошенко

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко полностью внесен залог в 33 миллиона гривен, при этом значительная сумма поступала не единовременно, а несколькими переводами, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    В материале подчеркивается, что «За Юлию Тимошенко внесли все 33 млн гривен залога», передает РИА «Новости».

    По данным журналистов, средства за политика поступали не единовременно. Деньги передавались частями до тех пор, пока вся необходимая сумма залога не была собрана и внесена полностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное антикоррупционное бюро Украины уличило главу фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко в подкупе депутатов.

    Ранее политик заявила об отсутствии средств для внесения залога в размере 33,3 млн гривен. Позже украинский суд наложил арест на имущество лидера партии.

    24 января 2026, 07:35 • Новости дня
    Глава ТДЭК на Украине заявил о приближении страны к катастрофе

    Глава ТДЭК на Украине Тимченко назвал катастрофической ситуацию в энергетике

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина приближается к «гуманитарной катастрофе» и любое будущее мирное соглашение должно включать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру, заявил глава частной энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко.

    «Нам необходимо прекращение огня в энергетической сфере. Прекращение огня в отношении энергетических активов», – заявил он Reuters.

    По его словам, Украина уже две недели переживает период с температурой от –15 до минус –20 градусов Цельсия, а Россия якобы наносит удары по газотранспортным, газохранилищным и газодобывающим объектам. Тогда как в Москве заявляют, что её цели – военная и энергетическая инфраструктура, используемая в интересах вооруженных сил Украины.

    «Мы близки к гуманитарной катастрофе. Люди получают электричество на 3-4 часа, затем перерыв на 10-15 часов. У нас уже несколько недель многоквартирные дома остаются без отопления», – сказал он.

    Тимченко заявил, что Украина держится благодаря импорту газа, в том числе из США. По его словам, компания DTЭK потеряла 60–70% генерирующих мощностей и понесла ущерб на сотни миллионов долларов.

    Тимченко заявил, что восстановление энергетического сектора обойдется в 65–70 млрд долларов, ссылаясь на оценки Всемирного банка, и во многих случаях потребует совершенно новых активов.

    «Речь идет скорее о создании новой энергетической системы в Украине, а не просто о реконструкции», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине. ВС России нанесли поражение используемым ВСУ объектам энергетической инфраструктуры. Зеленский назвал ситуацию в Киеве «самой сложной».

    Лукашенко лично привел армию в боевую готовность
    Эстонию лишили права на проведение ЧЕ из-за отказа пустить в страну россиян
    США в нацстратегии обороны назвали Россию «постоянной, но управляемой угрозой»
    Politico узнала о плане США и ЕС по процветанию Украины за 800 млрд долларов
    Эксперт рассказал, как бесплатные VPN-сервисы выдают данные пользователей
    Врач рассказала, как резкое похолодание провоцирует инфаркт и инсульт
    Умерла актриса из сериала «Моя прекрасная няня»

    Как меняется российский экспорт газа

    Потеряв украинский транзит, Россия лишилась еще части газовых поставок. Однако потери на европейском рынке удалось частично восполнить за счет роста экспорта газа в Азию. Причем кроме уже традиционного покупателя нашего газа – Китая – серьезно нарастил закупки Узбекистан. Начать покупать газ у России может и Казахстан. На рынке СПГ у России тоже есть успехи. Подробности

    Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, его встреча с Владимиром Зеленским в Давосе состоялась, хотя украинская сторона попыталась ее отменить. Американцы продемонстрировали, что держат Зеленского за мальчика на побегушках, а сам он показал, что готовит пути к отступлению и хочет свалить вину за свой провал на Европу. Подробности

    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов

    В Курской области обнаружены массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Эксперты и участники расследования заявляют: действия украинских военных во время вторжения были направлены на целенаправленное уничтожение мирных жителей и являются геноцидом, который по своей жестокости превзошел преступления нацистов в Хатыни. Подробности

    Как остановить морское беззаконие Запада

    Еще один акт морского пиратства совершен Западом – Франция захватила танкер с российской нефтью. Какие юридические основания заявляет Париж в оправдание своего беззакония, почему Россия не имеет формальных оснований предъявлять французам претензии – и каким образом тем не менее можно защитить критически важную для нашей страны морскую торговлю? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

      Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    • Болгары получили шанс завязать с русофобией

      Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    • Люди бегут из Киева

      С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
