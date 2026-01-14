Силы ПВО сбили 39 украинских дронов над регионами России

Tекст: Ольга Иванова

Силы противовоздушной обороны России сбили 39 украинских беспилотников в различных регионах страны и над Азовским морем, передает ТАСС. Как заявили в Министерстве обороны, атаки произошли 14 января в промежутке с 13.00 до 20.00 по московскому времени.

В официальном сообщении военного ведомства отмечается: «В указанный период дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 11 БПЛА – над акваторией Азовского моря, семь БПЛА – над территорией Белгородской области, четыре БПЛА – над территорией Ростовской области, три БПЛА – над территорией Курской области, лва БПЛА – над территорией Республики Крым».

В Минобороны подчеркнули, что все атакующие беспилотники были своевременно обнаружены и уничтожены дежурными расчетами ПВО. О пострадавших или разрушениях от падения сбитых дронов не сообщается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны уничтожили 33 украинских беспилотника за четыре часа. Большая часть дронов была перехвачена над акваторией Азовского моря.