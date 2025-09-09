В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Мужчина погиб в Адлерском районе Сочи при атаке дрона ВСУ
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram-канале о гибели мужчины при атаке дронов ВСУ его автомобиля.
«В результате попытки киевского режима атаковать гражданские объекты погиб мужчина. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого он находился. Всего, по предварительной информации, повреждены порядка шести частных домов: фасады, крыши, окна и заборы. На месте работают экстренные и специальные службы», – сказано в посте.
Кондратьев добавил, что поручил главе Сочи Андрею Прошунину оказать необходимую помощь семье погибшего. Администрация города, уточнил он, окажет содействие в восстановлении поврежденного имущества.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны доложило о сбитых силами ПВО украинских дронах за три вечерних часа в понедельник над регионами и Черным морем.
В ночь на вторник аэропорт Сочи вводил временные ограничения на прием и выпуск самолетов, которые были отменены менее чем через полчаса.