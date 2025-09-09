Мужчина погиб в Адлерском районе Сочи при атаке дрона ВСУ

Tекст: Ирма Каплан

«В результате попытки киевского режима атаковать гражданские объекты погиб мужчина. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого он находился. Всего, по предварительной информации, повреждены порядка шести частных домов: фасады, крыши, окна и заборы. На месте работают экстренные и специальные службы», – сказано в посте.

Кондратьев добавил, что поручил главе Сочи Андрею Прошунину оказать необходимую помощь семье погибшего. Администрация города, уточнил он, окажет содействие в восстановлении поврежденного имущества.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны доложило о сбитых силами ПВО украинских дронах за три вечерних часа в понедельник над регионами и Черным морем.

В ночь на вторник аэропорт Сочи вводил временные ограничения на прием и выпуск самолетов, которые были отменены менее чем через полчаса.