Аэропорт Сочи ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Аэропорт Сочи ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Аэропорт Сочи: введены ременные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Напомним, в ночь на вторник тамбовский аэропорт Донское также ввел временные ограничения полетов, сообщил представитель Росавиации.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны доложило о сбитых силами ПВО украинских дронах за три вечерних часа в понедельник над регионами и Черным морем.