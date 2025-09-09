В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Аэропорт Сочи возобновил работу в полном объеме
Аэропорт Сочи возобновил работу в полном объеме, ограничения сняты, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Аэропорт Сочи: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в посте.
Росавиация уточнила, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Напомним, ранее аэропорт Сочи ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны доложило о сбитых силами ПВО украинских дронах за три вечерних часа в понедельник над регионами и Черным морем.