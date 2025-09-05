Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
На пленарном заседании ВЭФ премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон назвал главной причиной сложностей в мире протекционистские шаги ряда государств.
По его словам, сложности в мире обусловлены протекционистскими мерами ряда государств, сообщает РИА «Новости». Сипхандон подчеркнул, что геополитическая ситуация и проблемы современного мира объясняются подобными ограничительными действиями, которые предпринимаются из стремления конкурировать и препятствовать развитию других стран.
Сипхандон охарактеризовал ситуацию на мировой арене как крайне сложную и непредсказуемую, подчеркнув необходимость поиска решений современных вызовов. Премьер отметил, что Лаос стремится к взаимодействию в рамках открытых международных платформ, включая БРИКС, считая такие механизмы эффективными для совместного преодоления трудностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Лаоса прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой правительства Лаоса на полях ВЭФ. Премьер-министр Лаоса заявил об интересе своей страны к вступлению в объединение БРИКС.