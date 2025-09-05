Песков отметил темпы роста Дальнего Востока, указав на нераскрытый потенциал

Tекст: Ирма Каплан

«Дальний Восток – это регион, который развивается темпами выше среднероссийских благодаря многим программам, которые приняты», – заявил РИА «Новости» Песков.

Однако, по словам представителя Кремля, потенциал его по-прежнему не раскрыт. Песков уточнил, что главным станет экономическое развитие российского Дальнего Востока, огромного региона с «гигантским, не раскрытым по-прежнему потенциалом».

Напомним, тема экономического развития Дальнего Востока станет главной в выступлении президента Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума, сообщил Песков.

X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава «Сбера» Герман Греф заявил на ВЭФ, что потребуется еще не менее 10 лет Artificial General Intelligence (AGI), что переводится как общий искусственный интеллект, будет обучаться до того момента, как сможет заменить человека почти в любой ипостаси.



