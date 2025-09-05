  • Новость часаПесков сообщил тему выступления Путина на пленарной сессии ВЭФ
    5 сентября 2025, 05:48 • Новости дня

    Песков отметил темпы роста Дальнего Востока, указав на нераскрытый потенциал

    Tекст: Ирма Каплан

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на площадке X Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что развитие Дальнего Востока идет активно, хотя потенциал региона до сих пор не раскрыт.

    «Дальний Восток – это регион, который развивается темпами выше среднероссийских благодаря многим программам, которые приняты», – заявил РИА «Новости» Песков.

    Однако, по словам представителя Кремля, потенциал его по-прежнему не раскрыт. Песков уточнил, что главным станет экономическое развитие российского Дальнего Востока, огромного региона с «гигантским, не раскрытым по-прежнему потенциалом».

    Напомним, тема экономического развития Дальнего Востока станет главной в выступлении президента Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума, сообщил Песков.

    X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава «Сбера» Герман Греф заявил на ВЭФ, что потребуется еще не менее 10 лет Artificial General Intelligence (AGI), что переводится как общий искусственный интеллект, будет обучаться до того момента, как сможет заменить человека почти в любой ипостаси.


    4 сентября 2025, 18:33 • Новости дня
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия введет безвизовый режим для граждан Китая, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

    По словам российского лидера, это станет зеркальным ответом на инициативу китайских властей, передает ТАСС.

    Путин отметил, что решение об отмене китайских виз для россиян является очень значимым шагом. «Есть только одна вещь, на которую я не успел отреагировать [в ходе визита в Китай], и просил бы вас это сделать. <…> Имею в виду объявление об одностороннем принятии решения о безвизовом режиме для российских граждан, посещающих КНР. Это в целом очень значимое решение на самом деле», – подчеркнул президент России.

    Ранее Китай сообщил о введении пробного безвизового режима для россиян на срок до 30 дней.

    Комментарии (11)
    4 сентября 2025, 17:30 • Новости дня
    Трамп потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти

    Reuters: Трамп потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидерами европейских стран выдвинул требование прекратить закупки нефти российского происхождения, пишет Reuters.

    Как заявил Reuters неназванный представитель американской администрации, в ходе состоявшегося в четверг разговора Трамп настаивал на необходимости полного отказа Европы от импорта российской нефти, передает РИА «Новости».

    Кроме того, президент США потребовал от европейских государств усилить экономическое давление на Китай. По словам источника агентства, эти меры должны быть реализованы из-за предполагаемой «поддержки Пекином России в контексте конфликта на Украине».

    Газета New York Post сообщала, что Вашингтон настаивает, чтобы европейские страны полностью отказались от импорта российской нефти, однако в Евросоюзе до сих пор продолжают закупать это сырье у России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США не смогут закрыть Европу для российской нефти.

    Комментарии (7)
    4 сентября 2025, 12:00 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай

    Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 22:34 • Новости дня
    Греф назвал срок, когда ИИ сможет заменить человека
    Греф назвал срок, когда ИИ сможет заменить человека
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава «Сбера» Герман Греф относит себя к тем, кто пребывает между технопессимистами и технооптимистами, считая, что еще не менее 10 лет Artificial General Intelligence (AGI), что переводится как общий искусственный интеллект, будет обучаться до того момента, как сможет заменить человека почти в любой ипостаси.

    «Технология потрясающая, очень многообещающая, но до 2030 года AGI, который сможет заменить практически любую роль человека, я все-таки сомневаюсь, что это произойдет еще до 2030 года. Может быть, я ошибаюсь – мне кажется, потребуется не меньше 10 лет», – сказал Греф в интервью каналу «Россия 1» в ходе ВЭФ.

    По словам Грефа, технология ИИ еще не готова и к тому, чтобы заменить его самого на посту главы «Сбера».

    X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Греф озвучил ожидания относительно ключевой ставки на пресс-конференции во Владивостоке, отметив, что для роста экономики необходимо дальнейшее снижение.


    Комментарии (11)
    5 сентября 2025, 00:35 • Новости дня
    Раненый российский боец две недели выползал из тыла ВСУ к позициям ВС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский военнослужащий сумел преодолеть опасный путь из украинского тыла, передвигаясь по ночам и обрабатывая раны самостоятельно, рассказал командир мотострелкового взвода Южной группировки войск с позывным «Ахи».

    «Самое, что запомнилось, – к нам выполз на позиции парень. По его словам, он полз две недели. Мы его напоили, накормили, обработали раны. У него раны уже начали заживать, как будто он находился в больнице. А потом оказалось, он приполз вообще с другого направления. Он просто не мог выйти обратно к себе в тыл и двигался по линии боевого соприкосновения», – рассказал «Ахи» РИА «Новости».

    «Ахи» считает, что раненный боец выжил благодаря работающей фельдшером супруге, которая научила его обрабатывать раны. Это он и делал днем, а ночью полз.

    Когда боец попал к своим, то первым делом спросил, о своем брате-танкисте, с которым ранее прервалась связь. С братом все оказалось хорошо: о нем даже писали в газетах, брали интервью, добавил «Ахи».

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, российский разведчик, подорвавшись на мине под Часовым Яром, в условиях отсутствия медицинской помощи принял отчаянное решение самостоятельно ампутировать себе поврежденную руку, чтобы не допустить заражения крови и спасти свою жизнь.

    В августе штурмовик из роты «Нефрит» 37-й бригады с позывным Белый в районе Январского после рукопашной схватки с бойцами ВСУ сумел мирно разойтись с двумя оставшимися противниками.

    Хирурги военной группировки «Днепр» сумели остановить обильное кровотечение у бойца, потерявшего почти четыре литра крови при ранении, рассказал военврач группировки с позывным «Питер».

    Комментарии (2)
    5 сентября 2025, 00:47 • Новости дня
    МЧС России направило первую партию гумпомощи Афганистану

    Tекст: Ирма Каплан

    МЧС России сообщило о вылетевшем из подмосковного аэропорта Жуковский самолете Ил-76 с первой партией гуманитарной помощи в пострадавший от сильного землетрясения Афганистан.

    В ведомстве уточнили, что гумпомощь направляется в Афганистан по распоряжению российского президента Владимира Путина. В ближайшие дни спецрейсом будет отправлена еще одна партия.

    «Из подмосковного аэропорта Жуковский вылетел ведомственный самолет Ил-76. На его борту 20 т продуктов питания для пострадавшего от разрушительного землетрясения населения», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 1 сентября власти Афганистана обратились к России за помощью после разрушительного землетрясения. Согласно обновленным данным, в результате землетрясения в афганской провинции Кунар зафиксировано более 2,2 тыс. погибших и 3,6 тыс. пострадавших.

    Четвертого сентября сильные подземные толчки были зафиксированы вечером рядом с Джелалабадом и Асадабадом в Афганистане, очаг залегал на глубине всего трех километров.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 22:59 • Новости дня
    Лондонский суд разрешил бывшей жене Потанина требовать долю в акциях «Норникеля»

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывшая жена российского бизнесмена Владимира Потанина сможет претендовать на долю его акций в «Норникеле», постановил в четверг Апелляционный суд Лондона.

    Исполнительный директор «Норильского никеля», крупнейшего в мире производителя палладия и никеля, Владимир Потанин может столкнуться с иском от бывшей жены Натальи, которая претендует на финансовую помощь после развода в 2014 году.

    Экс-супруга будет претендовать на 50% от стоимости конечной бенефициарной доли Потанина в акциях «Норникеля», передает «Коммерсант».

    В настоящее время Потанин владеет 37% акций компании, которая, по данным MOEX, оценивается почти в 9 млрд долларов. Его бывшая жена также претендует на 50% от любых дивидендов, выплаченных Потанину с 2014 года, и на элитную российскую недвижимость, на которую супруги потратили около 150 млн долларов.

    По словам адвокатов Натальи Потаниной, после развода в российских судах она получила 41,5 млн долларов, что составляет менее 1% от общего состояния пары, хотя Потанин заявил, что его бывшая жена получила около 84 млн долларов, и что пара не имеет никакого отношения к Великобритании.

    Высокий суд Лондона первоначально отклонил ходатайство Потаниной о подаче иска в 2019 году, при этом судья заявил, что если ее иск будет удовлетворен, «то, по сути, не будет ограничений для бракоразводного туризма».

    Но в четверг, 4 сентября, Апелляционный суд отменил это решение, заявив, что Потанина имеет право подать свой иск, поскольку «разорвала связи с Россией».

    Комментарии (5)
    4 сентября 2025, 18:40 • Новости дня
    Зеленский отказался приехать в Москву для встречи с Путиным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву для двусторонней встречи.

    На пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном Зеленский уточнил, что о приглашении ему сообщили «американские партнеры». Он заявил, что сейчас Киеву необходимы гарантии безопасности, передает ТАСС.

    Зеленский подчеркнул, что среди этих гарантий должна быть «сильная украинская армия», для чего нужны оружие, финансирование и тренировка. По его словам, эти вопросы обсуждались на переговорах «коалиции желающих» в Париже.

    По итогам переговоров Зеленский сообщил, что участники договорились о создании некого «присутствия» на территории Украины – как в небе, на море, так и на суше. Макрон ранее уточнил, что 26 стран «официально обязались развернуть на Украине войска в качестве сил поддержки» после завершения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отверг приглашение Путина и предложил альтернативные варианты переговоров.

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Путин и Зеленский пока не готовы к заключению перемирия.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 15:21 • Новости дня
    В Совфеде напомнили о нацистах в семье Мерца после слов о Путине

    Сенатор Джабаров напомнил о нацистах в семье Мерца после слов о Путине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сенатор Владимир Джабаров раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за его высказывания в адрес президента России Владимира Путина, напомнив о роли Германии в истории.

    В своем Telegram-канале Джабаров отметил, что уровень политической культуры Мерца настолько низок, что, по его мнению, не стоит отвечать на подобные «глупости».

    «Гражданам ФРГ должно быть стыдно за Мерца», – написал он.

    Джабаров подчеркнул, что Мерцу следовало бы изучить историю собственной семьи и вспомнить о роли предков в нацистских преступлениях против народа России во время Великой Отечественной войны.

    «Пусть он говорит про них, а не про лидера страны, которая сохранила Германии государственность. Более того, помогала с ее восстановлением. Стыдно за господина Мерца», – заявил Джабаров.

    Напомним, Мерц в эфире телеканала Sat.1 назвал Путина «военным преступником».

    Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал заявления Мерца в адрес Путина абсолютно неприемлемыми.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Мерца после его заявлений про Путина не принимаются во внимание.

    Путин объяснил оскорбления Мерца попыткой снять ответственность с Запада.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 22:22 • Новости дня
    Завершено дело в отношении арестованного за взятку миллиардера Мацоцкого

    Tекст: Ирма Каплан

    В отношении бизнесмена Сергея Мацоцкого прекратили уголовное дело о даче взятки после установления его непричастности к инкриминируемым преступлениям, сказано в материалах дела.

    Следствие закрыло уголовное дело о даче взяток, возбужденное против миллиардера и IT-бизнесмена Сергея Мацоцкого, экс-члена совета директоров «Альфа-банка» и «Вымпелкома». Основанием для прекращения дела стала непричастность Мацоцкого к указанным преступлениям, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

    «Уголовное преследование в отношении Мацоцкого, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 291 части 5 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), прекращено на основании пункта 1 части 1 статьи 27 УПК», – сказано в документах.

    Это означает, что расследование прекратили из-за отсутствия вины обвиняемого.

    После закрытия дела отменены также и меры пресечения – международный розыск и заочный арест, которые ранее действовали в отношении бизнесмена.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы избрал для бывшего члена совета директоров «Альфа-банка» и «Вымпелкома» Сергея Мацоцкого меру пресечения в виде заключения под стражу по статье о взятке. Мацоцкий скрылся от следствия, был объявлен в розыск и заочно арестован Басманным судом. Дело находилось в производстве Следственного комитета России.

    В июле заместитель генерального директора ФКУ «Налог-сервис» Дмитрий Шалаев, который обвиняется в получении взятки от миллиардера Сергея Мацоцкого, выразил готовность заключить досудебное соглашение.


    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 22:47 • Новости дня
    Решетников заявил о необходимости адаптации к крепкому рублю

    Tекст: Ирма Каплан

    В новом макропрогнозе глава Минэкономразвития Максим Решентников заявил, что курс рубля будет крепче, чем предполагалось ранее, и это станет серьезным испытанием для экономики страны.

    По словам Решетникова, такая корректировка связана с особенностями российской экспортно-ориентированной экономики.

    «Курс рубля будет крепче. И нам, к сожалению, всем придется к этому адаптироваться. Это достаточно серьезный вызов для экономики, для внутреннего производства и для внешнего», – сказал он в интервью РБК на ВЭФ.

    Глава Минэкономразвития добавил, что в новой модели важно соблюдать баланс между экспортом и импортом, поскольку отсутствие устойчивого импорта приведет к сокращению экспорта.

    Решетников подчеркнул, что при сохранении открытости экономики важно продвигать несырьевой и неэнергетический экспорт, поскольку в этих сегментах выше добавленная стоимость.

    Министерство в ближайшее время планирует внести обновленный макроэкономический прогноз, включая новые параметры по курсу рубля, в правительство.

    X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская экономика охлаждается темпами, превышающими ожидания, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 14:28 • Новости дня
    Forbes сообщил о нехватке техники у ВСУ из-за ударов российских БПЛА

    Forbes: ВСУ столкнулись с нехваткой техники из-за ударов БПЛА России

    Tекст: Евгения Караваева

    Действия специалистов центра «Рубикон» Минобороны усложнили украинскую военную логистику и привели к потере значительного числа транспортных средств.

    Российские FPV-дроны, работающие на фронте в составе испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон», осложняют логистику украинской армии, передает ТАСС со ссылкой на Forbes.

    Украинский солдат рассказал: «Их целью является украинская логистика», комментируя влияние подразделения на работу тыла ВСУ.

    Мария Берлинская, руководитель украинского центра поддержки аэроразведки, заявила, что подразделение «Рубикон» уничтожило тысячи единиц техники, беспилотников, а также самолеты и экипажи ВСУ. Она подчеркнула, что подразделение работает по операторам украинских дронов, из-за чего ВСУ не могут проводить полноценную разведку. По ее словам, «можно иметь хоть миллиард дронов, но на данном этапе войны дроны не автономны. Без операторов дроны бессмысленны», – заявила Берлинская.

    Издание «Страна» со ссылкой на украинского военного сообщало, что работа российских FPV-дронов стала одной из причин ухудшения ситуации для ВСУ на красноармейском направлении. Ожесточенные атаки дронов привели к недостатку грузовиков, пикапов и бронетранспортеров, используемых для снабжения и эвакуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение транспортной инфраструктуре на Украине, которую использовали ВСУ.

    Российские военные ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся высадиться на островной зоне Днепра.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 21:24 • Новости дня
    Bild: Лидеры ЕС не ожидают введения Трампом новых санкций против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США после телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом, пишет Bild.

    Источники Bild отмечают, что после беседы среди участников европейской «коалиции желающих» возникли «недовольство и разочарование», передает ТАСС.

    Во время разговора европейцы предложили в течение 48 часов отправить представителей в Вашингтон для создания общей рабочей группы, чтобы обсудить возможные новые санкции. Издание уточняет, что согласие Трампа на это предложение пока не подтверждено.

    По данным издания, глава Белого дома также обвинил ЕС в продолжающемся импорте российской нефти.

    Агентство Reuters писало, что Трамп в разговоре с лидерами европейских стран выдвинул требование прекратить закупки нефти российского происхождения.

    Ранее Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 15:28 • Новости дня
    Минобороны показало установку флагов России в Новоселовке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны России опубликовало видеозапись из освобожденной Новоселовки в Днепропетровской области.

    На кадрах видно, как российские военные разворачивают флаги России и демонстрируют их перед камерой, передает РИА «Новости».

    «Над населенным пунктом установлен полный контроль. Инженерно-саперные подразделения проводят разминирование территории и обследование зданий на наличие взрывоопасных предметов», – заявили в ведомстве.

    В четверг Минобороны сообщило, что российские войска освободили Новоселовку в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 01:15 • Новости дня
    Несколько стран Европы присоединились к антироссийским мерам ЕС

    Tекст: Ирма Каплан

    На сайте Европейского совета 4 сентября появилось несколько заявлений высокого представителя от имени ЕС о согласовании некоторыми странами Европы ограничительных мер против физических и юридических лиц России.

    В каждом документе решением Совета указано число юридических или физических лиц, против которых введены санкции, и отмечено, что ЕС принимает намерение каждой из девяти стран скорректировать свою национальную политику в соответствии с решением Совета.

    «Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Республика Молдова и Украина присоединяются к этому решению», – сказано в представленных на сайте документах Евросовета за 4 сентября.

    Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его, завершает эта фраза каждый документ.

    Напомним, в этот день американский президент Дональд Трамп провел телефонные переговоры по украинскому вопросу с «коалицией желающих», после чего немецкий таблоид Bild написал, что европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британское правительство расширило антироссийский санкционный список, включив в него мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырову, а также командира спецполка Замида Чалаева.

    Париж разработал

    новые меры, нацеленные на энергетический, финансовый и отдельные гражданские сектора в России, которые могут быть представлены европейским странам.


    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 14:18 • Новости дня
    Путин сообщил о строительстве плавучей атомной электростанции на Чукотке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о планах возведения уникальной плавучей атомной станции на Чукотке.

    В ходе совещания Путин сообщил, что новая плавучая АЭС предназначена для обеспечения электроэнергией Баимского горно-обогатительного комбината, передает РИА «Новости».

    «Намечено строительство еще одной уникальной плавучей атомной электростанции. Она должна будет обеспечить энергией Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин призвал развивать атомную генерацию как зеленую энергетику. Он заявил о необходимости развивать энергетику Чукотки.

    Комментарии (0)
