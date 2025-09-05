Журналист и писатель в статусе иноагента Солдатов объявлен в международный розыск

Писателя-иноагента Солдатова объявили в международный розыск

Tекст: Ирма Каплан

«Объявлен МВД России в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ)», – приводит ТАСС данные из документов.

По вменяемой Солдатову статье предусматрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, утверждено обвинительное заключение в отношении журналистки и иностранного агента Юлии Таратуты*, обвиняемой в уклонении от обязанностей иноагента, сообщили в прокуратуре Москвы.

Уголовное дело в отношении писателя-иноагента Дмитрия Быкова направлено в Черемушкинский районный суд для рассмотрения по существу.