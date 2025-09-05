Журналист и писатель в статусе иноагента Солдатов объявлен в международный розыск

Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.5 комментариев
Писателя-иноагента Солдатова объявили в международный розыск
Признанный в России иноагентом Андрей Солдатов, который изучает деятельность спецслужб и интернета, главред заблокированного в России сайта Agentura, объявлен в международный розыск, следует из материалов дела.
«Объявлен МВД России в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ)», – приводит ТАСС данные из документов.
По вменяемой Солдатову статье предусматрено наказание до 10 лет лишения свободы.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом