Взрывы произошли в Одессе

Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.0 комментариев
Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.15 комментариев
Сатанизм имеет довольно размытые границы, особенно сейчас, когда он употребляется как обобщенное ругательство. В сатанисты в наше время записывают кого угодно – политических противников, гомосексуалистов, квадроберов, фанатов Оззи Осборна или даже Гарри Поттера. Такая неопределенность создает богатые возможности для перегибов на местах.24 комментария
По словам российского лидера, он обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». Американский лидер задал вопрос о возможности проведения встречи, на что Путин дал положительный ответ.
«В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает в Москву – и такая встреча состоится», – сказал президент России в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Однако он выразил сомнение в целесообразности переговоров с нынешней украинской властью. Путин напомнил, что по конституции Украины полномочия президента не продлеваются, а в условиях военного положения выборы не проводятся. После истечения срока президентские полномочия должны перейти к спикеру Верховной Рады, в том числе и функции верховного главнокомандующего.
Он также добавил, что вопросы по территориям могут решаться только на референдуме, который невозможен во время военного положения. Следовательно, чтобы провести референдум, Украине необходимо отменить военное положение, а после этого провести выборы, что, по мнению Путина, может затянуться на неопределённый срок.
Президент России отметил, что для легитимности новой власти после выборов требуется заключение конституционного суда Украины, но в данный момент суд фактически не работает из-за отсутствия кворума и других проблем. Путин отметил, что председателя суда не пускают на рабочее место, а некоторые судьи уехали за границу, поэтому «это путь в никуда, если просто с действующей главой администрации – так скажем, аккуратно – проводить встречи».
Ранее Путин отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.
В июле Зеленский заявлял о необходимости личной встречи с Путиным.
Газета New York Times писала, что Путин встретится с Зеленским «только для принятия капитуляции Украины».
В 2024 году Европа закупила российских энергоресурсов на 25,5 млрд долларов, что больше финансовой помощи Украине за тот же период, пишет New York Post со ссылкой на февральский отчет Центра исследований по энергетике и чистому воздуху.
Один из функционеров в Белом доме пояснил, что Вашингтон требует от Европы прекратить закупки российской нефти и поддержать новые американские санкции против стран, продолжающих такие поставки. «США хотят, чтобы Европа присоединилась к санкциям и перестала покупать российскую нефть», – приводит издание прямую речь источника.
Между тем советник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Европа готова поддержать американские санкции, если Вашингтон их инициирует, и пообещал донести эту позицию до европейских лидеров на текущей неделе.
До этого президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании переговорами с президентом России Владимиром Путиным.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ЕС политически настроен против российских энергоресурсов, однако Венгрия и Сербия продолжают строить долгосрочные планы по их закупке.
Зеленский объяснил отказ от ухода из Донбасса оборонным значением региона
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не будут выведены с территории Донбасса, передает ТАСС. Он отметил, что этот регион является «очень мощной частью линии обороны» Вооруженных сил Украины и подчеркнул: «Мы не можем отдавать ему территорию ни в каком случае. Это очень мощная часть нашей линии обороны. Мы не будем делать такие подарки».
Также Зеленский указал, что отказ от контроля над Донбассом невозможен из-за положений Конституции Украины.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение о том, что для установления прочного мира на Украине необходимо международно признать вхождение Крыма, Донбасса и Новороссии в состав России, напоминает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил Дональду Трампу о невозможности вывода украинских войск из Донбасса. Financial Times отметила, что позиция Киева по территориальным уступкам принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична. Киев внес в Верховную раду проект об изменении границ с попыткой включить части ДНР и ЛНР в состав Харьковской и Днепропетровской областей.
В качестве подтверждения министерство опубликовало кадры пролета над городом с беспилотников. Запись размещена в Telegram-канале ведомства.
Российские военные в ролике заметны в центре Купянска, в районах наиболее важных административных и промышленных зданий, в том числе у администрации города.
Кроме того, бойцы ВС России запечатлены у стадиона «Спартак» на переулке Спортивном, городской электроподстанции на улице Энергетической, а также у телевышки на улице 1-го Мая.
Ведомство отметило, что группировка «Запад» продолжает освобождать город от украинских боевиков.
Ранее сообщалось, что боевики нацбата «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) на Купянском направлении наносят себе ранения, чтобы избежать службы.
Между тем замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк заявил, что жители Купянска оказались заблокированы в городе и вынуждены работать на украинских военных.
В частности, сообщается о взрывах в Вышгороде Киевской области. Также взрывы прозвучали в Луцке (Волынская область) и Ровно (Ровненская область). Взрывы зафиксированы во Львове и Хмельницком, а также во Львовской и Хмельницкой областях. Кроме того, взрывы произошли в Полтавской и Черниговской областях Украины, передает ТАСС.
Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Кировограде (украинское название – Кропивницкий) , передает РИА «Новости».
«Военкоры Русской весны» сообщали, что в воздух были подняты российские ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, «около 100 ударных дронов атакуют» Украину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва несколько лет воздерживалась от ответных мер на удары по энергетическим объектам, однако теперь действия России стали более серьезными.
Постпред США при НАТО Уитэкер: В Европе не хотят направлять войска на Украину
«У наших союзников нет политической воли сделать все необходимое», – приводит слова Уитэкера РИА «Новости».
Он заявил, что европейцские страны могли бы «направить войска», но «никто не хочет этого делать».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в странах Европы продолжают настаивать на размещении на Украине европейских военных. Около трети стран из «коалиции желающих» выразили готовность отправить свои войска на Украину.
Политолог Козюлин: Если Украине необходима беседа на уровне лидеров – пусть едут в Москву
«В вопросе рассмотрения потенциальной встречи с Владимиром Зеленским российский лидер занял дипломатически и юридически безупречную позицию. Важно понимать, что личная беседа с Зеленским не означает автоматического согласия Москвы с легитимностью его подписи в каких-либо документах», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.
«Зеленский загнал Украину в юридический тупик: срок его правления давно закончился, а организовывать выборы он не спешит. Но даже если соответствующее голосование состоится, то на Украине нет легитимного конституционного суда, который способен утвердить общественное мнение», – пояснил он.
«Определенную значимость на данный момент сохраняет лишь подпись главы Верховной рады. Тем не менее, для заключения какого-либо договора необходима рациональная позиция украинской стороны и готовность прийти к компромиссу. К сожалению, руководство Украины пока подобным похвастаться не может», – отмечает эксперт.
«Между тем, Россия нацелена на достижение долгосрочного и стабильного мира, причем как для себя, так и для самой Украины. Осуществить это можно лишь при устранении первопричин конфликта, а именно путем реформирования несправедливой системы безопасности Европы. В этом плане итогом СВО должен стать документ, подписантами которого выступят и лидеры стран Европы», – продолжает собеседник.
«Но и они не готовы к подобным обсуждениям. Потому и всячески подначивают офис Зеленского на продолжение конфликта. Кроме того, важно закрыть и территориальный вопрос. Нельзя допустить, чтобы в будущем новое руководство Украины принялось отрицать изменившиеся реалии», – говорит он.
«Этот вопрос необходимо вынести на референдум, итоги которого и станут значимой основой для максимальной стабилизации ситуации. Без этого любая встреча Путина и Зеленского попросту не будет иметь необходимого фундамента. Мы в пустых разговорах не заинтересованы. Ну а если Украине необходима беседа на уровне лидеров – пусть едут к нам», – заключил Козюлин.
Ранее Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву. «В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает», – заявил российский лидер. В то же время, президент сомневается в результативности подобной встречи. В частности, он напомнил, что украинские власти давно утратили легитимность в связи с отказом от проведения выборов.
Путин отметил, что для организации выборов Киеву потребуется заключение конституционного суда, который в настоящий момент фактически недееспособен. Например, его председателя не пускают на рабочее место, а некоторые представители органа уехали за границу. Соответственно, проводить встречи с «главой действующей администрации» – «путь в никуда».
Кроме того, президент добавил, что для участия в процессе урегулирования конфликта, Украине необходимо провести референдум по территориальному вопросу. Однако подобную процедуру «нельзя проводить в условиях военного положения – это тоже конституционное положение». Тем не менее, глава государства выразил уверенность в возможности достичь договоренности о прекращении конфликта.
Министр Сибига назвал предложение Путина о встрече с Зеленским неприемлемым
Официальный отказ Киева от предложения Владимира Путина провести встречу с Владимиром Зеленским в Москве подтвердил министр иностранных дел Андрей Сибига, пишет ТАСС. В своем заявлении в соцсети X он назвал подобное предложение «заведомо неприемлемым».
Сибига отметил, что как минимум семь стран готовы стать площадкой для переговоров между лидерами Украины и России для прекращения боевых действий. По его словам, такими странами выступают Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива.
Министр подчеркнул, что Зеленский готов к встрече с Путиным в любой из этих стран в любой момент. Причины отказа от поездки в Москву Сибига не пояснил. Ранее Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай пригласил Зеленского приехать в Москву для переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Владимира Зеленского «действующим главой администрации» и выразил сомнения в его легитимности. Президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве. Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине.
Об этом сообщил Анджей Дуда в интервью журналисту Богдану Рымановскому, передает «БелТА». Бывший президент уточнил, что власти Украины, по его словам, с самого начала спецоперации стремились к втягиванию всех возможных стран в военные действия против России. Он подчеркнул, что подобная стратегия, по его мнению, отвечает интересам Киева.
В качестве примера Дуда привел события 2022 года, когда на территорию Польши упала ракета. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский тогда пытался вовлечь Польшу в конфликт, используя этот инцидент.
«С самого начала они (украинские власти) пытаются втянуть всех в войну, это очевидно. Это в их интересах – втянуть всех в войну. А лучше всего – если удастся втянуть в войну страны НАТО. Очевидно, что они ищут тех, кто на их стороне будет активно воевать против русских. Это не ново, это происходит с первого дня», – заявил Дуда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий отклонил законопроект о продлении льгот для украинцев. Навроцкий счел необходимым ввести ограничения по выплатам на детей только для работающих.
Путин сообщил об успешном наступлении всех группировок ВС России на СВО
Все группировки российских вооруженных сил наступают на всех направлениях, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что наступление идет успешно и, хотя темпы различаются, продвижение фиксируется практически везде.
Путин отметил, что противник в рамках специальной военной операции вынужден «затыкать дыры» на фронте, перебрасывая наиболее боеспособные подразделения на критические участки. При этом резервов у ВСУ становится все меньше.
«То, что мы видим: он [противник] пытается «затыкать дыры», что называется, перебрасывая наиболее дееспособные части из одного достаточно сложного для него района в другие районы боевых действий, которые считает более критичными», – заявил российский лидер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин выразил обеспокоенность возможным вступлением Украины в НАТО и отметил долгосрочные риски для безопасности России.
Москва несколько лет воздерживалась от ответных мер на удары по энергетическим объектам, однако теперь действия России стали более серьезными.
Российские войска ежемесячно освобождают от 600 до 700 кв. км территорий в рамках специальной военной операции на Украине.
Путин заявил об укомплектованности украинских подразделений на 47-48%
«Они не способны вести крупномасштабные наступательные операции, а занимаются только тем, чтобы удержать имеющиеся рубежи… Это свидетельство того, что резервов у ВСУ становится все меньше. Боеготовые, я так скажу, подразделения укомплектованы сегодня не больше, чем на 47-48%. Ситуация находится у самой критической черты», – отметил Путин, передает РИА «Новости».
Ранее Путин высказался о причинах трагедии на Украине и выразил уверенность в возможности достичь договоренности о прекращении конфликта.
Rheinmetall начал использовать презервативы с собственным логотипом как сувениры для молодых соискателей, сообщает Bloomberg.
На упаковке размещена надпись: «Безопасность важна. Всегда и везде». Это часть кампании по обновлению кадрового состава в условиях стремительно растущих оборонных заказов и острой нехватки специалистов.
По данным агентства, европейские оборонные компании вынуждены привлекать работников необычными способами: предлагают более высокую зарплату, занятия йогой, поддержку родителям, переподготовку сотрудников из других отраслей и даже спонсорство футбольных команд. Rheinmetall планирует взять на работу 9 тыс. новых сотрудников до 2027 года и даже переводит на оборонное производство работников с автомобильных заводов.
В других компаниях, таких как Hensoldt AG и Leonardo SpA, также нацелены на расширение штата с акцентом на специалистов в области IT, инженерии и математики. По оценке консалтинговой компании Kearney, к 2030 году европейской оборонной отрасли потребуется около 760 тыс. квалифицированных сотрудников.
Однако, несмотря на улучшение отношения к отрасли на фоне поддержки Украины, производители оружия сталкиваются с трудностями при найме, особенно среди молодежи.
Некоторые кандидаты отказываются работать в оборонном секторе по этическим соображениям, но компании отмечают и рост числа желающих работать на предприятиях оборонки.
Ранее в августе сообщалось, что на новом заводе концерна Rheinmetall в Унтерлюсе планируется каждый год производить 100–200 тыс. снарядов для снаряжения украинской армии. Первые 25 тыс. снарядов планируется передать уже в 2025 году.
До этого в Rheinmetall называли Украину «двигателем роста» для своих продаж.
На брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже Зеленский отметил, что лидерами этой коалиции выступают Франция и Британия. «Сегодня она выглядит пока что теоретически», – приводит его слова ТАСС.
Также Зеленский сообщил, что встреча «коалиции желающих» состоится 4 сентября, и ее результатом станут определенные гарантии безопасности для Украины. При этом он затруднился назвать точную дату предоставления этих гарантий, но выразил уверенность, что они будут достигнуты. Он заявил: «Думаю, мы наработаем очень важные гарантии».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл во Францию накануне переговоров «коалиции желающих».
С 23.00 мск 2 сентября до 7.00 мск 3 сентября над Ростовской областью сбили 25 украинских дронов, над Брянской – 24 дрона, над Кубанью – 20, над Черным морем – 15, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Над Калужской областью уничтожили 10 дронов, над Крымом – восемь, над Азовским морем – два, и один – над Смоленской областью.
Все пораженные БПЛА относились к самолетному типу, указало ведомство.
Ночью в Ростовской области перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников.
Над Смоленской областью сбили один беспилотник.
Он пояснил, что боевые действия всегда представляют собой сложную и жестокую ситуацию, из-за чего строить какие-либо предположения по их дальнейшему ходу не следует, передает ТАСС.
«Боевые действия – это вещь и сложная, и жестокая, поэтому никаких здесь прогнозов делать не следует», – подчеркнул Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Ранее Путин выразил уверенность в будущей победе России в СВО. По его словам, патриотический настрой граждан является ключевым фактором как для продвижения в ходе спецоперации на Украине, так и для развития российской государственности.
Путин заявил, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к проведению спецоперации на Украине.