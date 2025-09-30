Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Суд в Архангельске арестовал напавшего на преподавателей в техникуме
Суд в Архангельске арестовал напавшего на преподавателей молодого человека
Ломоносовский районный суд назначил бывшему студенту арест сроком до 28 ноября за нападение на педагогов техникума.
Судья Эдуард Немиров постановил заключить обвиняемого в нападении на преподавателей техникума строительства и городского хозяйства в Архангельске под стражу сроком на два месяца – до 28 ноября, передает ТАСС.
Судебное заседание состоялось с участием фигуранта. Представители суда уточнили, что мера пресечения выбрана с учетом характера правонарушения и степени общественной опасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, студенты архангельского колледжа обезвредили напавшего с ножом на сотрудников учебного заведения. В Архангельске после этого нападения возбудили уголовное дело, связанное с нарушением требований безопасности для потребителей. Напавший признал свою вину частично.