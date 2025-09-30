Суд в Архангельске арестовал напавшего на преподавателей в техникуме

Суд в Архангельске арестовал напавшего на преподавателей молодого человека

Tекст: Евгения Караваева

Судья Эдуард Немиров постановил заключить обвиняемого в нападении на преподавателей техникума строительства и городского хозяйства в Архангельске под стражу сроком на два месяца – до 28 ноября, передает ТАСС.

Судебное заседание состоялось с участием фигуранта. Представители суда уточнили, что мера пресечения выбрана с учетом характера правонарушения и степени общественной опасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, студенты архангельского колледжа обезвредили напавшего с ножом на сотрудников учебного заведения. В Архангельске после этого нападения возбудили уголовное дело, связанное с нарушением требований безопасности для потребителей. Напавший признал свою вину частично.



