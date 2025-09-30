Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Напавший на педагогов в техникуме Архангельска частично признал вину
Выпускник техникума, напавший с ножом на двух педагогов в Архангельске, признал вину частично и уже во вторник предстанет перед судом по мере пресечения, сообщили в СУ СК по Архангельской области.
Житель Архангельска, совершивший вооруженное нападение на педагогов техникума строительства и городского хозяйства, частично признал свою вину, передает ТАСС.
Суд по избранию меры пресечения для задержанного состоится во вторник, 30 сентября, в 17.00 по московскому времени в Ломоносовском суде Архангельска. Следствие намерено ходатайствовать об аресте молодого человека.
В региональном Минздраве сообщили агентству, что обе пострадавшие женщины сейчас находятся в стабильном состоянии. Их жизни ничего не угрожает, подчеркнули в ведомстве.
В Следственном комитете по Архангельской области добавили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства нападения.
Студенты колледжа обезвредили нападавшего до приезда полиции.
По факту инцидента возбуждено новое уголовное дело, связанное с нарушением требований безопасности для потребителей.