В Минюсте Армении объяснили продажу «Майн кампф» Гитлера «свободой слова»

Открытая продажа книги Адольфа Гитлера «Майн кампф» («Моя борьба», автобиография Адольфа Гитлера, в России внесена в список экстремистских материалов) на территории Армении обусловлена принципом свободы слова, заявил заместитель министра юстиции Армении Тигран Дадунц.
Он отметил, что распространение подобных произведений допустимо, если они не направлены на разжигание ксенофобии или риторику ненависти.
Заявление прозвучало в ходе парламентского обсуждения законопроекта оппозиционной фракции «Армения», предлагающего уголовную ответственность за отрицание геноцида армян. Документ предусматривает крупные штрафы, общественные работы или тюремное заключение до четырех лет за публичное отрицание или оправдание геноцида.
Депутат фракции Гегам Манукян спросил замминистра, почему в книжных магазинах страны свободно продаются книга Гитлера и литература, отрицающая Холокост. Также он спросил о гарантиях того, что в Армении «завтра так же свободно не будут продаваться книги, оправдывающие геноцид армян».
Власти Армении и руководство правящей фракции отклонили инициативу оппозиции, посчитав внесение изменений нецелесообразным, поскольку, по их мнению, подобная норма уже содержится в действующем уголовном кодексе страны.
Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 800 тыс. рублей за отказ удалить из приложения Apple Books книгу «Майн кампф», внесенную в России в список экстремистских материалов.