Песков счел создание «стены дронов» плохой идеей

Песков заявил о негативной оценке инициативы Еврокомиссии по «стене дронов»
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выступил с критикой инициативы Еврокомиссии по установке «стены дронов» на восточной границе Европы, отметив негативные исторические примеры подобных решений.
Инициатива Еврокомиссии по созданию так называемой «стены дронов» на восточном фланге Европы является заведомо неудачной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его мнению, любые попытки возвести стены, в том числе и с применением современных технологий, обречены на провал, передает ТАСС.
Дмитрий Песков подчеркнул, что «создание стен – это всегда плохо, как показывает история». Он также отметил, что милитаристская и конфронтационная политика Киева потенциально может привести к воплощению подобных инициатив, усиливающих разделение.
Напомним, во вторник Еврокомиссия заявила о начале срочной работы над созданием «стены дронов» на восточных границах ЕС.
Накануне сообщалось, что страны Евросоюза планировали обсудить в Копенгагене совместные проекты по защите границ, включая многослойную «стену дронов» на границе с Россией.
Между тем в российском МИД отмечали отсутствие конкретики по длине и финансированию этой инициативы.