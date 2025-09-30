Песков счел создание «стены дронов» плохой идеей

Песков заявил о негативной оценке инициативы Еврокомиссии по «стене дронов»

Tекст: Мария Иванова

Инициатива Еврокомиссии по созданию так называемой «стены дронов» на восточном фланге Европы является заведомо неудачной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его мнению, любые попытки возвести стены, в том числе и с применением современных технологий, обречены на провал, передает ТАСС.

Дмитрий Песков подчеркнул, что «создание стен – это всегда плохо, как показывает история». Он также отметил, что милитаристская и конфронтационная политика Киева потенциально может привести к воплощению подобных инициатив, усиливающих разделение.

Напомним, во вторник Еврокомиссия заявила о начале срочной работы над созданием «стены дронов» на восточных границах ЕС.

Накануне сообщалось, что страны Евросоюза планировали обсудить в Копенгагене совместные проекты по защите границ, включая многослойную «стену дронов» на границе с Россией.

Между тем в российском МИД отмечали отсутствие конкретики по длине и финансированию этой инициативы.