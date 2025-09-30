Фон дер Ляйен объявила о мерах по созданию «стены дронов» в Европе

Tекст: Мария Иванова

Еврокомиссия предложит немедленные меры по созданию «стены дронов» на восточном фланге Европы, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула: «Мы предлагаем немедленные меры по созданию «стены дронов» в рамках наблюдения за восточным флангом», добавив, что реализация проекта будет вестись в сотрудничестве с Украиной и НАТО, передает ТАСС.

Фон дер Ляйен также сообщила, что Европа готова дать единый и решительный ответ на случаи вторжений в воздушное пространство стран Евросоюза. Проект «стены дронов» разрабатывается совместно Германией, Польшей, Финляндией и странами Балтии.

Инициатива предполагает развертывание вдоль границы с Россией комплексной системы мониторинга и автоматизированных средств защиты от беспилотников. В настоящее время проект находится на стадии разработки и отбора прототипов оборудования.

Накануне сообщалось что страны Евросоюза планируют обсудить в Копенгагене совместные проекты по защите, включая инициативу многослойной «стены дронов» на границе с Россией.

Также стало известно, что ЕС хочет использовать комплексы Patriot в рамках проекта «стена дронов».

Между тем в российском дипведомстве подчеркнули отсутствие ясности относительно протяженности и финансирования обсуждаемой в Евросоюзе «стены от дронов».