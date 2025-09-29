Лидеры ЕС решили обсудить в Дании планы по созданию «стены дронов»

Tекст: Дмитрий Зубарев

На неформальном саммите в столице Дании главы государств Евросоюза обсудят конкретные меры по усилению безопасности блока, передает ТАСС. Среди ключевых тем – создание так называемой «стены дронов» на восточных границах ЕС.

Как сообщил европейский чиновник изданию Politico, «в Копенгагене лидеры обсудят разработку конкретных инициатив и совместных проектов, которые послужат нашим общим целям в области обороны, в том числе широко разрекламированную стену дронов». По его словам, встреча организована в ответ на якобы имевшие место нарушения воздушного пространства ЕС со стороны России.

Проект «стены дронов» инициирован Германией, Польшей, Финляндией и странами Балтии. Идея предполагает создание многослойной системы мониторинга и защиты от беспилотников вдоль границы с Россией. Сейчас проект находится в стадии разработки и отбора прототипов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве предложили построить так называемую «стену дронов» на границе с Россией.

Еврокомиссар по внутренним делам пообещал создать защитную систему из дронов вдоль всей внешней границы Евросоюза с Россией. МИД России обвинил Евросоюз в раздувании истерии по поводу угрозы со стороны дронов.