Лидеры ЕС решили обсудить в Дании планы по созданию «стены дронов»
В Копенгагене страны Евросоюза намерены рассмотреть новые совместные проекты по защите, включая инициативу многослойной «стены дронов» на границе с Россией, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на европейского чиновника.
На неформальном саммите в столице Дании главы государств Евросоюза обсудят конкретные меры по усилению безопасности блока, передает ТАСС. Среди ключевых тем – создание так называемой «стены дронов» на восточных границах ЕС.
Как сообщил европейский чиновник изданию Politico, «в Копенгагене лидеры обсудят разработку конкретных инициатив и совместных проектов, которые послужат нашим общим целям в области обороны, в том числе широко разрекламированную стену дронов». По его словам, встреча организована в ответ на якобы имевшие место нарушения воздушного пространства ЕС со стороны России.
Проект «стены дронов» инициирован Германией, Польшей, Финляндией и странами Балтии. Идея предполагает создание многослойной системы мониторинга и защиты от беспилотников вдоль границы с Россией. Сейчас проект находится в стадии разработки и отбора прототипов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве предложили построить так называемую «стену дронов» на границе с Россией.
Еврокомиссар по внутренним делам пообещал создать защитную систему из дронов вдоль всей внешней границы Евросоюза с Россией. МИД России обвинил Евросоюз в раздувании истерии по поводу угрозы со стороны дронов.