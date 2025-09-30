Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Командир ВС России сообщил о переодевшихся в гражданское бойцах ВСУ в Кировске
Солдаты ВСУ в Кировске пытались замаскироваться под местных жителей, надевая гражданскую одежду и смешиваясь с населением, рассказал командир взвода штурмового отряда с позывным Серп.
По его словам, солдаты ВСУ, находящиеся в Кировске Донецкой Народной Республики, переодевались в гражданскую одежду, чтобы смешаться с местным населением, передает ТАСС. Серп сообщил, что российские военные выявляют таких людей.
«В целом сам личный состав [ВСУ], который находится в Кировске, он деморализован. Очень многие, уже переодевшись в гражданское, пытаются слиться с мирным населением. Наши штурмовики активно выявляют данных граждан, потому что в любом случае они приносят, так скажем, неудобства в дальнейшем продвижении», – заявил командир.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ расстреливали гражданских при попытке бегства из Кировска под Красным Лиманом. Российские войска освободили населенный пункт Переездное в ДНР. Марочко сообщил о продвижении ВС России у пяти поселений в ДНР.