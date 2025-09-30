Белоусов вручил семье бойца Чиркова «Золотую Звезду» Героя России

Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Министр обороны России Андрей Белоусов вручил «Золотую Звезду» Героя России вдове и дочерям младшего лейтенанта Константина Чиркова, погибшего геройской смертью в Курской области в 2024 году.
Министр обороны России Андрей Белоусов вручил «Золотую Звезду» Героя России вдове и дочерям младшего лейтенанта Константина Чиркова, сообщает «Звезда». Церемония прошла в торжественной обстановке.
Белоусов отметил героизм офицера, подчеркнув, что «Золотая Звезда» Чиркова – это особый случай.
«Штурмовая группа – там почти все были ранены, он был ранен. Он отправил штурмовую группу, убедился, что они благополучно дошли, и вызвал огонь на себя. Так решил распорядиться своей жизнью», – заявил Белоусов.
Константин Чирков служил в гвардейском десантно-штурмовом полку имени Александра Невского и погиб в ноябре 2024 года в Курской области при выполнении боевых задач. На момент гибели ему было 41 год. Чиркову присвоено звание Героя России посмертно указом президента Владимира Путина.
Ранее в Национальном центре управления обороной отличившиеся участники спецоперации на Украине получили медали «Золотая Звезда» за проявленные мужество и героизм.
Президент России Владимир Путин провел встречу с вдовой погибшего замглавкома Военно-морского флота Михаила Гудкова и передал ей вторую медаль «Золотая Звезда», которой офицер был награжден посмертно.
Путин вручил звезды Героев России медикам из Херсонской области.