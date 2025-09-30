В Курске стартовал финал конкурса «Мастер года – 2025»

Финал конкурса «Мастер года» в Курске собрал 89 педагогов из всех регионов

Tекст: Вера Басилая

Финал конкурса «Мастер года» стартовал в Курске. В ежегодном состязании участвуют 89 педагогов, каждый представляет свой регион.

В этом году конкурс совпал с 85-летием системы среднего профессионального образования и пятилетием самого соревнования. На отборочный этап поступило почти 10 тыс. заявок, что в полтора раза больше прошлогоднего показателя.

Министр просвещения Сергей Кравцов открыл финал в формате видеосвязи, поблагодарил организаторов и отметил важность конкурса.

«Финал объединил лучших педагогов страны. Каждый из них уже победитель, доказавший свое мастерство и высокий уровень профессионализма. За пять лет конкурс стал площадкой развития педагогических работников и карьерного роста участников. Именно участники конкурса формируют образ педагога будущего», – отметил Фальков.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн подчеркнул, что проведение конкурса в регионе – символ мирной жизни и развития системы СПО, несмотря на сложности приграничной территории. Он добавил, что все мероприятия проходят с соблюдением мер безопасности и выразил надежду, что участие будет полезным для конкурсантов.

Деловая программа началась с пленарного заседания «Педагоги СПО: грани мастерства», где выступили представители власти, экспертного сообщества, партнеры конкурса и призеры прошлых лет.

Первыми испытаниями для участников стали конкурс образовательных кейсов и демонстрация инновационных педагогических практик. 30 сентября состоится испытание «Открытый урок», а 1 октября объявят имена десяти призеров и пройдет финальное состязание «Влюбить в профессию».