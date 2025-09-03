  • Новость часаТрамп вновь пригрозил мерами из-за действий России по Украине
    Китай показал военный кулак Америке
    Путин объяснил оскорбления Мерца попыткой снять ответственность с Запада
    Эксперт: Военный парад в Пекине ознаменовал поворот в соотношении сил КНР и США
    Дуда обвинил Украину в попытке вовлечь НАТО в конфликт
    Эксперт: Путин занял безупречную позицию по вопросу встречи с Зеленским
    Путин: Украина после отвода войск России от Киева изменила подход к переговорам
    Ташкент направил ноту Москве после оскорбления узбека
    Путин заявил о рыночных условиях новых поставок газа в Китай
    Суд изъял у экс-главы правительства КЧР Кайшева имущество почти на 42 млрд рублей
    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому легче отдать Донбасс, чем отменить русофобию

    Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо делать из сатаны Че Гевару

    Сатанизм имеет довольно размытые границы, особенно сейчас, когда он употребляется как обобщенное ругательство. В сатанисты в наше время записывают кого угодно – политических противников, гомосексуалистов, квадроберов, фанатов Оззи Осборна или даже Гарри Поттера. Такая неопределенность создает богатые возможности для перегибов на местах.

    3 сентября 2025, 21:10 • Новости дня

    Эксперт: Путин занял безупречную позицию по вопросу встречи с Зеленским

    Политолог Козюлин: Без готовности Украины к рациональным действиям встреча Путина и Зеленского бесполезна

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские власти загнали себя в юридический тупик: почти все руководство страны утратило легитимность, а реальной готовности к рациональному обсуждению урегулирования из Киева не исходит, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского приехать в Москву, напомнив о юридических проблемах украинских властей.

    «В вопросе потенциальной встречи с Владимиром Зеленским российский лидер занял дипломатически и юридически безупречную позицию. Важно понимать, что личная беседа с Зеленским не означает автоматического согласия Москвы с легитимностью его подписи в каких-либо документах», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Зеленский загнал Украину в юридический тупик: срок его правления давно закончился, а организовывать выборы он не спешит. Но даже если соответствующее голосование состоится, то на Украине нет легитимного конституционного суда, который способен утвердить общественное мнение», – пояснил он.

    «Определенную значимость на данный момент сохраняет лишь подпись главы Верховной рады. Тем не менее, для заключения какого-либо договора необходима рациональная позиция украинской стороны и готовность прийти к компромиссу. К сожалению, руководство Украины пока подобным похвастаться не может», – отмечает эксперт.

    «Между тем, Россия нацелена на достижение долгосрочного и стабильного мира, причем как для себя, так и для самой Украины. Осуществить это можно лишь при устранении первопричин конфликта, а именно путем реформирования несправедливой системы безопасности Европы. В этом плане итогом СВО должен стать документ, подписантами которого выступят и лидеры стран Европы», – продолжает собеседник.

    «Но и они не готовы к подобным обсуждениям. Потому и всячески подначивают офис Зеленского на продолжение конфликта. Кроме того, важно закрыть и территориальный вопрос. Нельзя допустить, чтобы в будущем новое руководство Украины принялось отрицать изменившиеся реалии», – говорит он.

    «Этот вопрос необходимо вынести на референдум, итоги которого и станут значимой основой для максимальной стабилизации ситуации. Без этого любая встреча Путина и Зеленского попросту не будет иметь необходимого фундамента. Мы в пустых разговорах не заинтересованы. Ну а если Украине необходима беседа на уровне лидеров – пусть едут к нам», – заключил Козюлин.

    Ранее Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву. «В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает», – заявил российский лидер. В то же время, президент сомневается в целесообразности подобной встречи. В частности, он напомнил, что украинские власти давно утратили легитимность в связи с отказом от проведения голосования.

    Путин отметил, что для организации выборов Киеву потребуется заключение конституционного суда, который в настоящий момент фактически недееспособен. Например, его председателя не пускают на рабочее место, а некоторые представители органа уехали за границу. Соответственно, проводить встречи с «главой действующей администрации» – «путь в никуда».

    Кроме того, президент добавил, что для участия в процессе урегулирования конфликта, Украине необходимо провести референдум по территориальному вопросу. Однако подобную процедуру «нельзя проводить в условиях военного положения – это тоже конституционное положение». Тем не менее, глава государства  выразил уверенность в возможности достичь договоренности о прекращении конфликта.

    3 сентября 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин пригласил Зеленского в Москву
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве.

    По словам российского лидера, он обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». Американский лидер задал вопрос о возможности проведения встречи, на что Путин дал положительный ответ.

    «В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает в Москву – и такая встреча состоится», – сказал президент России в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Однако он выразил сомнение в целесообразности переговоров с нынешней украинской властью. Путин напомнил, что по конституции Украины полномочия президента не продлеваются, а в условиях военного положения выборы не проводятся. После истечения срока президентские полномочия должны перейти к спикеру Верховной Рады, в том числе и функции верховного главнокомандующего.

    Он также добавил, что вопросы по территориям могут решаться только на референдуме, который невозможен во время военного положения. Следовательно, чтобы провести референдум, Украине необходимо отменить военное положение, а после этого провести выборы, что, по мнению Путина, может затянуться на неопределённый срок.

    Президент России отметил, что для легитимности новой власти после выборов требуется заключение конституционного суда Украины, но в данный момент суд фактически не работает из-за отсутствия кворума и других проблем. Путин отметил, что председателя суда не пускают на рабочее место, а некоторые судьи уехали за границу, поэтому «это путь в никуда, если просто с действующей главой администрации – так скажем, аккуратно – проводить встречи».

    Ранее Путин отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    В июле Зеленский заявлял о необходимости личной встречи с Путиным.

    Газета New York Times писала, что Путин встретится с Зеленским «только для принятия капитуляции Украины».

    3 сентября 2025, 17:07 • Новости дня
    Зеленский отказался выводить войска из Донбасса

    Зеленский объяснил отказ от ухода из Донбасса оборонным значением региона

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины подчеркнул, что Донбасс играет ключевую роль в обороне страны, поэтому Киев не намерен выводить оттуда войска.

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не будут выведены с территории Донбасса, передает ТАСС. Он отметил, что этот регион является «очень мощной частью линии обороны» Вооруженных сил Украины и подчеркнул: «Мы не можем отдавать ему территорию ни в каком случае. Это очень мощная часть нашей линии обороны. Мы не будем делать такие подарки».

    Также Зеленский указал, что отказ от контроля над Донбассом невозможен из-за положений Конституции Украины.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение о том, что для установления прочного мира на Украине необходимо международно признать вхождение Крыма, Донбасса и Новороссии в состав России, напоминает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил Дональду Трампу о невозможности вывода украинских войск из Донбасса. Financial Times отметила, что позиция Киева по территориальным уступкам принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична. Киев внес в Верховную раду проект об изменении границ с попыткой включить части ДНР и ЛНР в состав Харьковской и Днепропетровской областей.

    3 сентября 2025, 19:20 • Видео
    Европа стала жабой на дне колодца

    «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    3 сентября 2025, 18:12 • Новости дня
    Путин объяснил оскорбления Мерца попыткой снять ответственность с Запада
    @ Amrei Schulz/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что оскорбительные высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца являются попыткой Запада уйти от ответственности за события на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц прибегает к оскорблениям, чтобы переложить ответственность за ситуацию на Украине с Запада, считает президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Владимир Путин подчеркнул: «Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя, ну, не с него лично, а со своей страны и вообще коллективного Запада, снять с себя ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине».

    Ранее Мерц оскорбительно отозвался о Владимире Путине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава фракции ХДС в Бундестаге Фридрих Мерц предложил «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине. Мерц заявил, что конфликт на Украине может затянуться на продолжительное время. Он также исключил возможность отправки западных военных на Украину до достижения перемирия.

    3 сентября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин предоставил спецборт для перевозки больного мальчика из Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время визита в Китай предоставил самолет специального летного отряда «Россия» для перевозки тяжелобольного мальчика обратно в Россию.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил kp.ru, что россиянка привезла в Китай своего сына с онкологическим заболеванием, однако лечение не дало результата, состояние ребенка ухудшилось, передает ТАСС.

    Китайские врачи приняли решение, что мальчика необходимо вернуть на родину, после чего его мать обратилась за поддержкой в российское посольство.

    Песков рассказал, что посол оперативно доложил о ситуации Путину. Президент поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко направить в Китай двух российских врачей. Они стабилизировали состояние ребенка.

    «И теперь он отправится домой. Но не простым самолетом, а бортом специального летного отряда «Россия», который обеспечивает визит президента в Поднебесную», – подчеркнул представитель Кремля.

    Напомним, Путин в воскресенье прибыл в Китай.

    Он принял участие в масштабном параде в Пекине по случаю 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что визит Путина в Китай закрепит новый баланс сил.

    3 сентября 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин: В отношениях с Азербайджаном все встанет на свои места
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал, что обменялся короткими приветствиями с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    По словам Путина, он перекинулся с Алиевым «двумя-тремя словами» на торжественных мероприятиях в Пекине, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, передает ТАСС.

    «Мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, я поздоровался и с ним, и с его супругой. Двумя-тремя словами мы перекинулись», – сказал президент России.

    Комментируя текущий уровень взаимодействия между Россией и Азербайджаном, Путин отметил, что между странами всегда возникают вопросы, связанные с текущей ситуацией и политической конъюнктурой.

    Президент подчеркнул, что несмотря на наличие определенных проблем, «фундаментальные отношения между Азербайджаном и Россией и взаимный интерес к их развитию все-таки в конце концов все расставят на свои места».

    Ранее сообщалось, что во время торжественных мероприятий в Пекине, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, Путин и Алиев обменялись кратким рукопожатием.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии субстантивного общения Путина и Алиева в Пекине.

    3 сентября 2025, 12:34 • Новости дня
    Минобороны заявило о контроле половины Купянска
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные установили контроль примерно над 50% территорий города Купянска в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.

    В качестве подтверждения министерство опубликовало кадры пролета над городом с беспилотников. Запись размещена в Telegram-канале ведомства.

    Российские военные в ролике заметны в центре Купянска, в районах наиболее важных административных и промышленных зданий, в том числе у администрации города.

    Кроме того, бойцы ВС России запечатлены у стадиона «Спартак» на переулке Спортивном, городской электроподстанции на улице Энергетической, а также у телевышки на улице 1-го Мая.

    Ведомство отметило, что группировка «Запад» продолжает освобождать город от украинских боевиков.

    Ранее сообщалось, что боевики нацбата «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) на Купянском направлении наносят себе ранения, чтобы избежать службы.

    Между тем замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк заявил, что жители Купянска оказались заблокированы в городе и вынуждены работать на украинских военных.

    3 сентября 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин заявил об успешном наступлении ВС России на всех направлениях

    Путин сообщил об успешном наступлении всех группировок ВС России на СВО

    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент отметил, что российские войска демонстрируют успехи на фронте, несмотря на различные темпы продвижения на отдельных участках линии боевых действий.

    Все группировки российских вооруженных сил наступают на всех направлениях, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что наступление идет успешно и, хотя темпы различаются, продвижение фиксируется практически везде.

    Путин отметил, что противник в рамках специальной военной операции вынужден «затыкать дыры» на фронте, перебрасывая наиболее боеспособные подразделения на критические участки. При этом резервов у ВСУ становится все меньше.

    «То, что мы видим: он [противник] пытается «затыкать дыры», что называется, перебрасывая наиболее дееспособные части из одного достаточно сложного для него района в другие районы боевых действий, которые считает более критичными», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин выразил обеспокоенность возможным вступлением Украины в НАТО и отметил долгосрочные риски для безопасности России.

    Москва несколько лет воздерживалась от ответных мер на удары по энергетическим объектам, однако теперь действия России стали более серьезными.

    Российские войска ежемесячно освобождают от 600 до 700 кв. км территорий в рамках специальной военной операции на Украине.

    3 сентября 2025, 19:50 • Новости дня
    На Украине отвергли приглашение Путина к встрече с Зеленским в Москве

    Министр Сибига назвал предложение Путина о встрече с Зеленским неприемлемым

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига отверг приглашение президента России Владимира Путина для Владимира Зеленского на переговоры в Москве, предложив альтернативные варианты.

    Официальный отказ Киева от предложения Владимира Путина провести встречу с Владимиром Зеленским в Москве подтвердил министр иностранных дел Андрей Сибига, пишет ТАСС. В своем заявлении в соцсети X он назвал подобное предложение «заведомо неприемлемым».

    Сибига отметил, что как минимум семь стран готовы стать площадкой для переговоров между лидерами Украины и России для прекращения боевых действий. По его словам, такими странами выступают Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива.

    Министр подчеркнул, что Зеленский готов к встрече с Путиным в любой из этих стран в любой момент. Причины отказа от поездки в Москву Сибига не пояснил. Ранее Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай пригласил Зеленского приехать в Москву для переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Владимира Зеленского «действующим главой администрации» и выразил сомнения в его легитимности. Президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве. Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине.

    3 сентября 2025, 20:48 • Новости дня
    Трамп вновь пригрозил мерами из-за действий России по Украине

    Президент США пообещал некие действия, если шаги Москвы не устроят Вашингтон

    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп допустил некие меры со стороны США в случае, если шаги России по ситуации на Украине не удовлетворят американскую сторону.

    США примут меры, если не будут удовлетворены шагами России по урегулированию украинского кризиса, передает ТАСС. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

    В ответ на вопрос журналистов, есть ли у него послание для Владимира Путина, Трамп сказал: «У меня нет сигнала президенту Путину. Он знает мою позицию. И он примет то или иное решение».

    Американский лидер также добавил: «Каким бы ни было его решение, мы будем или довольны им, или недовольны. И, если мы будем недовольны, вы увидите, что кое-что произойдет». Трамп не уточнил, какие именно меры готовит Вашингтон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пекин выразил надежду на сотрудничество с Вашингтоном на основе взаимопонимания и уважения. Дональд Трамп выступил с обвинениями России, Китая и КНДР в «заговоре» против США. Вашингтон требует от европейских стран полного отказа от импорта российской нефти.

    3 сентября 2025, 18:25 • Новости дня
    Путин заявил о рисках для мировой экономики при передаче активов России Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин отметил, что передача замороженных российских активов Киеву приведет к разрушению принципов международных финансов и экономике в целом.

    Передача российских замороженных активов Украине может привести к масштабным негативным последствиям для всей мировой экономики, передает ТАСС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Глава государства подчеркнул: «Те, кто поумнее не хотят [забирать замороженные активы РФ]. Да, это правда, здесь без всякой иронии и без того, чтобы «наехать» [на] тех, кто глупее. Потому что те, кто поумнее, – это люди, которые занимаются финансами, экономикой. Они понимают, что это до основания будет разрушать все принципы международной экономической финансовой деятельности и нанесет без всякого сомнения огромный вред всей мировой экономике и международным финансам».

    Путин отметил, что на Западе многие специалисты осознают возможные серьезные последствия подобных решений и воздерживаются от поспешных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза отметили значительный дефицит средств для поддержки Киева в 2026 году и обсуждают возможность экспроприации российских активов, находящихся в европейской юрисдикции.

    Министр финансов США Скотт Бессент предложил использовать замороженные российские активы как элемент переговоров с Москвой по будущему восстановлению Украины.

    При этом министр иностранных дел Бельгии Максим Прево отметил невозможность экспроприации российских активов из-за угрозы стабильности финансового сектора Евросоюза.

    3 сентября 2025, 18:32 • Новости дня
    Путин заявил о неспособности ВСУ на крупные наступательные операции

    Путин заявил об укомплектованности украинских подразделений на 47-48%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Боеспособные подразделения Украины сейчас укомплектованы не более чем на 47-48%, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    «Они не способны вести крупномасштабные наступательные операции, а занимаются только тем, чтобы удержать имеющиеся рубежи… Это свидетельство того, что резервов у ВСУ становится все меньше. Боеготовые, я так скажу, подразделения укомплектованы сегодня не больше, чем на 47-48%. Ситуация находится у самой критической черты», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин высказался о причинах трагедии на Украине и подчеркнул, что страна не останется безучастной при пренебрежении ее интересами. Российский лидер выразил уверенность в возможности достичь договоренности о прекращении конфликта на Украине.

    Президент также подчеркнул, что главная задача России – устранение причин кризиса на Украине и обеспечение собственной безопасности.

    3 сентября 2025, 19:40 • Новости дня
    Дуда обвинил Украину в попытке вовлечь НАТО в конфликт
    @ IMAGO/ANTONI BYSZEWSKI/FOTONEWS/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киев с начала спецоперации стремился втянуть страны НАТО в противостояние с Россией, подчеркнув такую попытку в 2022 году.

    Об этом сообщил Анджей Дуда в интервью журналисту Богдану Рымановскому, передает «БелТА». Бывший президент уточнил, что власти Украины, по его словам, с самого начала спецоперации стремились к втягиванию всех возможных стран в военные действия против России. Он подчеркнул, что подобная стратегия, по его мнению, отвечает интересам Киева.

    В качестве примера Дуда привел события 2022 года, когда на территорию Польши упала ракета. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский тогда пытался вовлечь Польшу в конфликт, используя этот инцидент.

    «С самого начала они (украинские власти) пытаются втянуть всех в войну, это очевидно. Это в их интересах – втянуть всех в войну. А лучше всего – если удастся втянуть в войну страны НАТО. Очевидно, что они ищут тех, кто на их стороне будет активно воевать против русских. Это не ново, это происходит с первого дня», – заявил Дуда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий отклонил законопроект о продлении льгот для украинцев. Навроцкий счел необходимым ввести ограничения по выплатам на детей только для работающих.

    3 сентября 2025, 13:25 • Новости дня
    Песков: Слова Мерца после его заявлений про Путина не принимаются во внимание

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил очень нехорошие высказывания в адрес Владимира Путина, и мнение немецкого лидера вряд ли может теперь приниматься во внимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что мнение канцлера Германии Фридриха Мерца теперь вряд ли может приниматься во внимание, передает ТАСС. По его словам, Мерц в последние часы допустил много «нехороших заявлений» в адрес Владимира Путина.

    «Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений в отношении нашего президента. Поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание», – заявил Песков.

    Ранее Мерц оскорбительно отозвался о Владимире Путине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава фракции ХДС в Бундестаге Фридрих Мерц предложил «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине. Мерц заявил, что конфликт на Украине может затянуться на продолжительное время. Он также исключил возможность отправки западных военных на Украину до достижения перемирия.

    3 сентября 2025, 14:23 • Новости дня
    Президент Вьетнама назвал Россию под руководством Путина опорой справедливости в мире
    Президент Вьетнама назвал Россию под руководством Путина опорой справедливости в мире
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонг выразил уверенность в том, что Россия под руководством Владимира Путина станет опорой справедливости в мире.

    «Мы верим, что Россия под вашим руководством станет великой, опорой для защиты мира, правосудия и стабильности. Мы верим [в это] и желаем вам успехов», – сказал он на встрече с российским лидером, передает ТАСС.

    Напомним, в среду Путин встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Китае. Он поздравил его с 80-летием независимости республики.

    Кыонг поблагодарил Путина за участие военных России в параде по случаю Дня независимости Вьетнама в Ханое.

    3 сентября 2025, 17:40 • Новости дня
    Путин отказался делать прогнозы о ходе спецоперации на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о нецелесообразности прогнозирования развития событий вокруг спецоперации на Украине.

    Он пояснил, что боевые действия всегда представляют собой сложную и жестокую ситуацию, из-за чего строить какие-либо предположения по их дальнейшему ходу не следует, передает ТАСС.

    «Боевые действия – это вещь и сложная, и жестокая, поэтому никаких здесь прогнозов делать не следует», – подчеркнул Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Ранее Путин выразил уверенность в будущей победе России в СВО. По его словам, патриотический настрой граждан является ключевым фактором как для продвижения в ходе спецоперации на Украине, так и для развития российской государственности.

    Путин заявил, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к проведению спецоперации на Украине.

    Для исторического контракта с Китаем по газу настал самый лучший момент

    После долгого молчания Россия и Китай наконец подписали меморандум по строительству «Силы Сибири – 2». И хотя меморандум еще не само коммерческое соглашение – это уже большой шаг вперед. Эксперты не исключают скорого заключения твердого контракта, потому что дальше переговорные позиции Китая будут только слабеть. Подробности

    Без НАТО Украина сможет постоять в очереди в Евросоюз

    Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Евросоюз, но категорически против ее членства в НАТО. Президент подчеркивает, что обеспечение безопасности Украины не должно осуществляться за счет безопасности других государств. Как отмечают эксперты, даже в условиях противостояния с Западом Россия выступает с позиций защитника геополитического баланса, а не противника евроинтеграции. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Главная спецслужба Украины дождалась удара от агентов Запада

    В Службе безопасности Украины крайне нервно отреагировали на подозрение в коррупции, врученное скандальному генералу Витюку. Как человек, который много знает, он опасен для режима Владимира Зеленского, если попадет в нужные руки. А бывший начальник украинских хакеров попал в нужные руки. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

