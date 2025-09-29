ЕС захотел ввести ограничения на поездки всех сотрудников дипмиссий России

EUobserver: ЕС хочет ограничить поездки всех сотрудников посольств России

Tекст: Вера Басилая

По данным EUobserver, власти Евросоюза планируют включить в 19-й пакет санкций меры по ограничению поездок не только российских дипломатов, но и всех сотрудников дипломатических представительств России, в том числе консульского, административного и технического персонала, а также членов их семей, передает ТАСС.

По новым правилам российские дипломаты будут обязаны заранее уведомлять страну предполагаемого въезда минимум за сутки до пересечения границы. Им потребуется указать марку, тип и номер автомобиля, а также даты и пункты въезда и выезда. Для поездок на поезде, автобусе или самолете надо будет предоставить информацию о перевозчике и маршруте.

Любое государство ЕС сможет запретить поездку или потребовать дополнительное разрешение на въезд или транзит через свою территорию без объяснения причин. Инициативу обсудили послы ЕС на прошлой неделе, по данным портала, предложение получило положительный отклик на первом этапе. Дальнейшее обсуждение инициативы намечено на начало этой недели на уровне экспертов Совета ЕС в Брюсселе.

Ранее МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов по странам Шенгенской зоны.

В Госдуме заявили о попытке ЕС надавить на Россию визовыми мерами.

В МИД считают возможное ограничение свободы перемещения российских дипломатов в Евросоюзе откровенно конфронтационным шагом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва готова принять симметричные меры в ответ на возможные ограничения.