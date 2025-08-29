МИД пообещал ответные меры в случае ограничений для российских дипломатов в ЕС

  • Новость часаЭксперт назвал способы Трампа «продавить» Брюссель и Киев
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха
    Стало известно о «неожиданном» подарке России Китаю
    Долгов объяснил ложь Мерца о возможности встречи Путина и Зеленского
    Умер Родион Щедрин
    При потоплении украинского военного корабля погибли два человека
    США назвали удар по Киеву «понятным ответом» России на атаки Украины
    Стало известно о планах Европы создать буферную зону на Украине
    Президент Португалии назвал Трампа «российским агентом»
    Bloomberg: Россия, Индия и Китай обсудят новые энергетические сделки
    Мнения
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Борьба за искусственный интеллект похожа на борьбу за коммунизм

    Самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.

    7 комментариев
    29 августа 2025, 14:43 • Новости дня

    МИД пообещал ответные меры в случае ограничений для российских дипломатов в ЕС

    МИД России пообещал ответить на ограничения передвижения дипломатов в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    В случае введения ограничений на передвижение дипломатов России в Евросоюзе по инициативе Чехии Москва готова принять симметричные меры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Россия примет ответные меры при ограничении свободы передвижения российских дипломатов в странах Евросоюза, передает ТАСС. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

    По ее словам, «чешская фантазия» может привести к вынужденным мерам со стороны Москвы. Дипломат подчеркнула, что «они об этом знают».

    Ранее МИД Чехии предложил запретить российским дипломатам передвижение в Шенгенской зоне.

    27 августа 2025, 10:25 • Новости дня
    Захарова обвинила Запад в оплате «индульгенции» для Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба», заявив, что западные страны предоставили Владимиру Зеленскому своеобразную «индульгенцию» на свои же деньги.

    Западные страны предоставили Владимиру Зеленскому своего рода индульгенцию, причем оплатили ее из собственных средств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба», передает радио Sputnik.

    Захарова отметила, что западные страны, по ее словам, не борются с причинами преступлений, а легализуют их, надеясь таким образом уменьшить количество подобных случаев.

    «Зеленскому выписали вот такую индульгенцию. Только пошли еще дальше в этой логике. Они ему выписали эту индульгенцию не на его деньги. Они эту индульгенцию еще выписали как бы даже на свои [деньги]», – сказала Захарова.

    По словам представителя МИД, за эту «индульгенцию», находящуюся вне правового поля, Зеленский якобы расплатился жизнями украинцев. Захарова считает, что обсуждать ответственность Зеленского бессмысленно, а объяснять ситуацию необходимо мировому сообществу, а также тем, кто поставляет ему оружие и финансовые средства.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет добиться членства в Евросоюзе с помощью шантажа, взрывов и угроз.

    Владимир Зеленский отметил, что будущее нефтепровода «Дружба» зависит от позиции Венгрии.

    Глава МИД Венгрии Петер Сияйрто считал маловероятным, что удары по нефтепроводу «Дружба» осуществлялись без согласования между Киевом и руководством Евросоюза.

    Венгрия и Словакия призвали Еврокомиссию заставить Украину прекратить удары по трубопроводу «Дружба».

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 17:17 • Новости дня
    Эксперты: Запад в постсоветских странах перешел от «майданов» к подкупу

    Политологи назвали основные способы вмешательства ЕС в выборы Молдавии, Армении и Грузии

    Эксперты: Запад в постсоветских странах перешел от «майданов» к подкупу
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Олег Исайченко

    ЕС оказывает прямое давление на Молдавию, Грузию и Армению с целью вмешательства в выборы и приведения к власти угодных Брюсселю кандидатов. Кроме того, Европа использует подкуп элит и оказывает давление на политиков, стремящихся сохранить суверенитет своих стран, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему «Как Запад вмешивается в выборы: новые методы давления на суверенитет».

    «Запад меняет подходы к влиянию на выборы в постсоветских странах, переходя от «мягкой силы» к подрыву их независимости и прямому воздействию на элиты. Вместо прежних «майданов» используются подкуп через НКО, кредиты, взятки и обещания европейской интеграции», – отметил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве России.

    Таким образом, независимость стран постсоветского пространства находится под давлением. Это наглядно демонстрирует ситуация с Молдавией, где к празднованию Дня независимости страны внезапно присоединились президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск.

    Обращает на себя внимание и расширение присутствия НАТО в Молдавии, что также является частью электоральных программ, рассчитанных на формирование нужного общественного мнения. А чтобы оно было подкреплено в день выборов, режим Майи Санду «хитрит» с количеством зарубежных избирательных участников и ограничивает права пророссийских избирателей.

    «В частности, около 267 тыс. избирателей Молдавии сейчас проживают в Приднестровье, а для них откроют лишь 12 участков. Для сравнения: в Италии при 250 тыс. избирателей будет открыто 70 участков, а в России на 300 тыс. молдавских избирателей – всего два участка. Это циничное игнорирование демократии, которой когда-то кичился Евросоюз», – сказал эксперт.

    В целом же вмешательство в выборы – это инструмент долгосрочной политики ЕС по внутренней консолидации против неевропейских стран, заметил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры. «У ряда государств на постсоветском пространстве нет достаточного количества системных предохранителей от влияния извне», – подчеркнул он.

    По словам спикера, ЕС использует пять инструментов для вмешательства. «Первый – финансовое давление, угрозы санкций. Второй – воздействие на электоральную инфраструктуру, попытки продавливания изменений в избирательное законодательство. Третий – контроль за неправительственными организациями. Четвертый – работа с местными сообществами. Пятый – финансирование СМИ и медийных цифровых платформ», – перечислил он.

    На этом фоне в Армении влияние на избирательные процессы осуществляется через финансирование НКО, дипломатию, экономику, избирательные технологии, а также вопросы заключения мирного договора с Баку, напомнил Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве России. Он добавил, что в республике сформировалась целая отрасль – грантовая экономика.

    «Но несмотря на сложный дискурс в двусторонних отношениях, Армения остается одним из ключевых союзников России и участником таких интеграционных проектов, как ЕАЭС и ОДКБ, что демонстрирует визит Никола Пашиняна в Москву в конце сентября. Однако тревога в связи с попытками внешнего влияния на волеизъявление армянских граждан в преддверии выборов сохраняется и будет только нарастать», – сказал Мартынов.

    Параллельно с этим влияние и давление оказывается и на политиков Армении, Грузии и Молдавии, особенно в том случае, если кто-то публично проявляет нелояльность Брюсселю и стремится сохранить право своего народа на суверенитет.

    При этом Европа хоть и пытается влиять на выборы в постсоветских странах, но при этом сама испытывает массу проблем, подчеркнул Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России.

    Он напомнил, что официальный Берлин пытается «пришить» статус экстремистской партии «Альтернатива для Германии», во Франции против Марин Ле Пен выдвинуты спорные обвинения, а ситуация в Италии жестко контролируется через обязательства по госдолгу. «Поэтому никакой демократии, которую ЕС хотел нести миру, в самой Европе в помине нет», – заключил Селезнев.

    Комментарии (7)
    28 августа 2025, 12:34 • Видео
    Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

    Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    Комментарии (0)
    29 августа 2025, 09:28 • Новости дня
    Каллас раскрыла план ЕС по «гарантиям безопасности» для Украины

    Каллас: ЕС может отправить военную миссию и поддержит ВПК на Украине

    Каллас раскрыла план ЕС по «гарантиям безопасности» для Украины
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз рассматривает тренировочные миссии для ВСУ, военную миссию и поддержку украинского ВПК как вклад в так называемые гарантии безопасности для Украины, заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгагене рассказала о позиции объединения по «гарантиям безопасности» для Украины, передает ТАСС.

    «Когда мы говорим о вкладе на европейском уровне – это тренировочная миссия для Украины, военная миссия и поддержка военной промышленности», – заявила Каллас.

    Она уточнила, что европейские министры планируют обсудить возможные изменения мандата действующих миссий ЕС. По словам Каллас, цель этих изменений – обеспечить готовность миссий к продолжению милитаризации Украины даже после достижения мира.

    Каллас заявила, что страны ЕС самостоятельно примут решение о направлении своих войск на Украину. По ее словам, некоторые страны уже приняли решения, что отправят войска, некоторые нет, все это будет обсуждаться.

    По словам главы европейской дипломатии, в этот процесс смогут быть вовлечены и нейтральные государства. Что касается гарантий для европейских военных, Каллас отметила, что у Евросоюза на сегодняшний день нет никаких договоренностей с Россией. Она также заявила, что «Россия не хочет мира», и призвала к усилению давления на власти России, чтобы добиться согласия на ввод войск ЕС на Украину.

    Ранее СМИ писали, что западные страны разработали предварительный план по созданию трех оборонительных рубежей на Украине, предусматривающий демилитаризованную зону и размещение европейских бригад.

    Издание Politico сообщило, что европейские лидеры рассматривают создание 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими фронтами в рамках мирного соглашения. При этом Франция и Британия могут составить западный контингент на Украине.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Комментарии (10)
    29 августа 2025, 05:43 • Новости дня
    Стало известно о планах Европы создать буферную зону на Украине

    Politico сообщила о планах европейских лидеров создать буферную зону на Украине

    Стало известно о планах Европы создать буферную зону на Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими фронтами в рамках мирного соглашения, пишет Politico.

    Это предложение, по словам пяти европейских дипломатов, является одним из нескольких, которые военные и гражданские чиновники рассматривают в качестве послевоенного сценария или сценария прекращения огня на Украине, говорится в материале газеты Politico.

    Официальные лица расходятся во мнениях о том, насколько глубокой может быть реальная зона, и неясно, примет ли Киев этот план, поскольку он, скорее всего, предусматривает территориальные уступки, пишет издание.

    США, по-видимому, не участвуют в обсуждении вопроса о буферной зоне. Но тот факт, что официальные лица пытаются перекрыть полосу земли внутри Украины, чтобы добиться хрупкого мира, свидетельствует о том, что союзники по НАТО отчаянно нуждаются в разрешении войны.

    По мнению Джима Таунсенда, бывшего сотрудника Пентагона, который курировал политику в Европе и НАТО при администрации Обамы, европейские чиновники хватаются за соломинку, так как пара британских и французских наблюдателей не удержат русских от реализации поставленных целей.

    Разделение имеет историческое значение. Европейские дипломаты воздерживаются от сравнения этого с тщательно охраняемым разделом между Северной и Южной Кореей, которые формально все еще воюют. Они больше сравнивают это с разделением Германии во время холодной войны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о ключевой роли модели гарантий безопасности для Украины, основанной на принципах коллективной обороны НАТО.

    Западные страны разработали предварительный план по созданию трех оборонительных рубежей на Украине, предусматривающий демилитаризованную зону и размещение европейских бригад.

    В Копенгагене европейские министры рассмотрят вариант отправки миротворцев из нейтральной страны для патрулирования границы и демилитаризованной зоны на Украине.

    Комментарии (7)
    29 августа 2025, 11:54 • Новости дня
    Политолог: Европе не удалось раздуть скандал из ударов ВС России по Киеву

    Политолог Ткаченко: США устали от трюков ЕС по очернению России

    Политолог: Европе не удалось раздуть скандал из ударов ВС России по Киеву
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Вой» европейских политиков после удара по Киеву в ночь на 28 августа был направлен исключительно на Дональда Трампа. Они не оставляют попыток вернуть главу Белого дома на позиции его предшественника Джо Байдена. Однако реакция администрации США показывает, что незамысловатый прием по очернению России не имеет успеха, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Европейские политики давно предпринимают попытки представить удары ВС России по военным целям на Украине в качестве атак на гражданскую инфраструктуру. Так, они разгоняли, в частности, истории с провокациями ВСУ в Краматорске, а также с якобы «российской» ракетой в польском Пшеводуве. Таких случаев – десятки. Но нельзя один и тот же трюк повторять бесконечное количество раз», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, именно этим объясняется нынешний провал ЕС и Британии в раздувании скандала из атаки по объектам в Киеве. «Объективные наблюдатели и неангажированные политики в США и в некоторых странах Европы просто устали от этого незамысловатого приема по очернению России», – пояснил эксперт.

    При этом «вой» европейских политиков объясним и направлен исключительно на американского президента. «Ситуация на фронте для ВСУ близка к катастрофической. Поэтому европейцы, лишенные возможности усилить помощь Украине, могут лишь пробовать вернуть главу Белого дома на позиции его предшественника Джо Байдена – а именно активнее поддерживать Киев, «угрожать» Москве и «оказывать на нее давление», – детализировал Ткаченко.

    Между тем попытка Европы создать шум вокруг ударов ВС России может сыграть против украинских представителей во главе с Андреем Ермаком, которые приехали в Штаты обсуждать «гарантии безопасности» с помощником Трампа Стивом Уиткоффом. «Да и в целом действия европейцев откровенно мешают реализации стратегии Трампа в отношениях с Россией», – заключил Ткаченко.

    Ранее представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп был «недоволен» ударами ВС России по объектам в Киеве, однако он не удивился такому развитию событий. Она напомнила, что Украина, в свою очередь, нанесла удар по российским нефтяным объектам.

    По ее словам, президент США «продолжает внимательно следить за ситуацией». «Возможно, обе стороны этой войны не готовы положить ей конец самостоятельно. Трамп хочет, чтобы она закончилась», – сказала Ливитт, ее слова приводит ТАСС.

    Одновременно с заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он полагает, что встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится. По мнению немецкого политика, этот факт важно учитывать при дальнейших попытках урегулирования конфликта на Украине.

    Напомним, в ночь на 28 августа ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. Как заявили в Минобороны, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Примечательно, что западная пресса ухватилась за эту тему и писала об ударе как о «срыве и тупике миротворческих усилий» президента США Дональда Трампа. Так, в Bloomberg на основе данных Воздушных сил ВСУ Украины посчитали, что атака стала второй по масштабу в этом году.

    Лидеры Европы «провели утро, пытаясь дозвониться до Трампа», отметило издание Politico. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что здание миссии Евросоюза в столице Украины повреждено после ночных авиаударов. Там «выбиты окна и обвалился потолок», уточнила еврокомиссар по реагированию на кризисы Аджа Лябиб.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что «никакая дипломатическая миссия не должна быть мишенью», и объявила о вызове и. о. постоянного представителя России при ЕС. О решении вызвать российского дипломата после ночных ударов также объявил МИД Британии. Согласно заявлению премьер-министра Кира Стармера, в результате атак было повреждено здание Британского совета (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ).

    Российские войска наносят удары только по военным объектам, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, ущерб гражданской инфраструктуре стал результатом применения украинских систем ПВО и средств РЭБ. Дипломат также обратила внимание, что позиция официальных представителей ЕС после ночных ударов резко контрастирует с отсутствием реакции стран – членов блока на украинские обстрелы гражданской инфраструктуры на территории России.

    На этом фоне любопытен материал журнала The Atlantic. Издание пишет, что Трамп разочарован Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований и считает, что им нужно признать необходимость для Украины уступить часть территории, чтобы положить конец конфликту.

    Комментарии (3)
    28 августа 2025, 14:27 • Новости дня
    ЕС вызвал российского дипломата после взрывов в Киеве у миссии Евросоюза

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз вызвал российского дипломата после повреждения здания своей миссии в Киеве, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Европейский союз вызвал российского дипломата после повреждения здания своей миссии в Киеве, передает ТАСС. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас написала в соцсети X: «В ответ мы вызываем российского посла в Брюсселе».

    По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ночью в 50 метрах от миссии ЕС произошли два взрыва, жертв не было. Еврокомиссар по урегулированию кризисов Аджа Лябиб сообщила, что в здании выбиты стекла и осыпался потолок.

    Миссия ЕС расположена в офисном здании рядом с крупным депо Укржелдороги, перевозящей также вооружения из стран Евросоюза. По данным украинских соцсетей, взрывы произошли непосредственно в депо, где фиксировалась активность ПВО.

    Ранее смог накрыл Киев после серии взрывов и пожаров.

    Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Киеве и подконтрольном Киеву Запорожье.

    Комментарии (31)
    29 августа 2025, 12:14 • Новости дня
    Долгов объяснил ложь Мерца о возможности встречи Путина и Зеленского

    Дипломат Долгов: Ложь Мерца о Путине показывает намерение Европы продлить конфликт на Украине

    Долгов объяснил ложь Мерца о возможности встречи Путина и Зеленского
    @ IMAGO/Chris Emil Jansen/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что президент России Владимир Путин отказался от якобы планировавшейся встречи с Владимиром Зеленским, является ложным и демонстрирует намерение Европы помешать сближению Вашингтона с Москвой, а также продлить украинский кризис для реализации собственных экономических и реваншистских планов. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее немецкий лидер обвинил российскую сторону в нарушении договоренностей по Украине.

    «Насколько известно, Мерц не был на Аляске и не проводил переговоров с Путиным. Москва не направляла Берлину каких-либо сообщений и не давала обещаний. Поэтому подобные безосновательные заявления немецкой стороны лишь подчеркивают отсутствие у Германии действенных планов по урегулированию украинского кризиса», – указал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Германия не способна внести конструктивный вклад в разрешение украинского кризиса ни дипломатически, ни в военной сфере. Более того, складывается впечатление, что она и не стремится к этому. Европейская «партия войны» намерена возложить на Москву ответственность за затягивание конфликта. При этом ФРГ планирует наращивать объемы военных заказов для поставок оружия на Украину, чтобы таким образом поддержать собственную промышленность, переживающую глубокий кризис», – продолжил он.

    «Кроме того, Берлин под руководством Мерца реализует план, подозрительно напоминающий тактику Веймарской республики столетней давности. Ситуации, в которых оказалась Германия тогда и сейчас, демонстрируют схожие черты: промышленный спад, снижение экономического благосостояния, реваншистские настроения истеблишмента, рост русофобии и подъем неонацизма. При сохранении текущих тенденций исторический сценарий может повториться», – допустил собеседник.

    «Еще одной целью заявлений Мерца является попытка дать дополнительные карты в руки «ястребам» в США. Европа хочет, чтобы антитрамповские силы разгоняли для американской аудитории тезис о том, что Путин якобы не выполняет договоренности, достигнутые на встрече с главой Белого дома. По их замыслу, американский лидер и весь его электорат должны почувствовать себя обманутыми и проникнуться негативом в отношении российской стороны», – детализировал дипломат.

    «Стоит отметить, что заявления Мерца, сделанные не на собственной пресс-конференции, а во время встречи с Макроном, по его замыслу, призваны демонстрировать европейское единство. Однако в действительности в Европе нарастает раскол как внутри ЕС, так и среди политических сил в Германии и Франции. И Брюсселю не удастся замаскировать эти противоречия антироссийскими заявлениями или решить их путем эскалации украинского кризиса», – резюмировал Долгов.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, «очевидно», не состоится. Глава немецкого правительства рассказал об этом в беседе с французским лидером Эммануэлем Макроном в его летней резиденции Форт-Брегансон накануне заседания франко-германского совета министров, пишет Stern.

    По словам Мерца, такое развитие ситуации якобы противоречит тому, «о чем договорились президент США Дональд Трамп и Путин на прошлой неделе». За три дня до этого немецкий канцлер обвинил российского лидера в «стратегии затягивания времени» и в выставлении «совершенно неприемлемых» условий с точки зрения Киева и его западных партнеров.

    При этом глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что встреча Путина и Зеленского не обсуждалась в ходе саммита на Аляске, сообщает РИА «Новости». «Эти слухи муссируются в первую очередь самим Зеленским и его европейскими спонсорами. Тему подняли позже, можно сказать, экспромтом, по итогам встречи в Вашингтоне между президентом США Дональдом Трампом и его гостями», – пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

    После этого, напомнил Лавров, Трамп позвонил российскому лидеру, и тот четко заявил, что Москва готова продолжить прямые российско-украинские переговоры, которые начались в Стамбуле. «Путин отметил, что встречи на высшем уровне, особенно между лидерами России и Украины, должны быть очень хорошо проработаны. Поэтому необходим согласованный между сторонами подготовительный процесс», – подчеркнул дипломат.

    Комментарии (5)
    28 августа 2025, 05:22 • Новости дня
    Будапешт оспорил решение ЕС использовать активы России в пользу Украины
    Будапешт оспорил решение ЕС использовать активы России в пользу Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Венгерское правительство оспорило решение о выплате миллиардов евро в качестве помощи Украине: Венгрия подала иск в Суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира (ЕФМ).

    Иск был подан в июле, а дело было принято к рассмотрению судебным органом ЕС в понедельник, 25 августа.

    «Правительство Венгрии возражает против решения Совета, принятого в мае 2024 года, и решения о реализации ЕФМ от февраля 2025 года, которое предусматривает направление 99,7% чистой прибыли от управления замороженными российскими активами в ЕФМ, обеспечивая постоянный источник 3-5 млрд евро в год для военной поддержки Украины», – пишет газета Magyar Nemzet.

    Хотя ЕФМ уже выплатил Киеву более 11 млрд евро, судебный процесс может затянуться на годы, и в течение этого времени выплаты могут продолжаться через другой инструмент в соответствии с оспариваемым решением.

    Однако решение суда может создать прецедент, защищая право вето.

    Напомним, Киев с начала года получил свыше 10 млрд евро от доходов, полученных Евросоюзом от замороженных российских государственных средств. Еврокомиссия не подтверждает, что будущее замороженных российских активов станет темой ближайшего онлайн-саммита лидеров ЕС, генсека НАТО и президента США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бельгийский премьер Барт Де Вевер заявил о рисках международных последствий и юридической сложности конфискации суверенных активов России в Европе.

    Комментарии (5)
    28 августа 2025, 14:22 • Новости дня
    Еврокомиссия признала нефтепровод «Дружба» важным объектом для энергобезопасности ЕС
    Еврокомиссия признала нефтепровод «Дружба» важным объектом для энергобезопасности ЕС
    @ Patrick Pleul/DPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссия считает нефтепровод «Дружба» важным объектом для энергобезопасности Европейского союза, однако ороганизация отказалась прямо призвать Украину воздержаться от атак на его инфраструктуру.

    Представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова заявила: «Еврокомиссия находится в контакте с украинской стороной и призывает все стороны конфликта обеспечить безопасность объектов критической инфраструктуры», передает ТАСС.

    Она также подчеркнула, что нефтепровод «Дружба» остается значимым для энергосистемы Евросоюза.

    При этом, по оценкам Еврокомиссии, удары по трубопроводу не оказали влияния на энергобезопасность ЕС.

    Ранее власти Венгрии приняли решение ограничить въезд в Шенгенскую зону для офицера ВСУ, связанного с атакой на нефтепровод «Дружба». Венгрия рассматривала варианты ответа на удар по нефтепроводу «Дружба» со стороны Киева.

    Будапешт потребовал от Еврокомиссии и Киева исполнения обязательств по обеспечению безопасных поставок нефти по «Дружбе».

    Комментарии (5)
    28 августа 2025, 12:16 • Новости дня
    Экономист объяснил иск Венгрии против Совета ЕС из-за российских активов

    Экономист Лизан: Венгрия иском против ЕС пытается добиться гарантий для «Дружбы»

    Экономист объяснил иск Венгрии против Совета ЕС из-за российских активов
    @ Dwight79 (CC BY-SA 3.0)

    Tекст: Анастасия Куликова

    Цель инициированного Будапештом судебного разбирательства сводится к тому, чтобы заблокировать канал помощи Киеву со стороны Европы. Суд вряд ли встанет на сторону Венгрии, но, тем не менее, власти республики могут, например, «выбить» гарантии для нефтепровода «Дружба», сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Венгрия начала судиться с ЕС из-за помощи Украине с замороженных доходов России.

    «Венгрия изначально придерживалась прагматичного курса в отношениях с Россией и скептически относилась к Украине. Венгерские политики видят, что Дональд Трамп из того же лагеря, и это убеждает их в собственной правоте, а также подогревает ценностный компонент противостояния», – отметил политолог и экономист Иван Лизан.

    По его мнению, цель судебного разбирательства Будапешта сводится к тому, чтобы заблокировать канал помощи Киеву со стороны Европы. «Известно, что иск был подан в июле – то есть до атак ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Поэтому не стоит увязывать два этих события. Тем не менее, нужно помнить, что причин относиться к украинскому руководству плохо у Венгрии было достаточно и до этого», – добавил собеседник, упомянув, в частности, ущемление прав закарпатских венгров.

    Лизан допускает, что сейчас Будапешт попытается использовать иск как инструмент для достижения своих целей. «Возможно, венгерские власти постараются получить со стороны Евросоюза и Украины гарантии по нефтепроводу. Если их требования будут выполнены, то, скорее всего, иск отзовут», – рассуждает аналитик.

    Если же разбирательства продолжатся, то вряд ли суд встанет на сторону Венгрии и «подорвет все усилия Европы по борьбе против России», отметил эксперт. При этом Будапешт при таком сценарии может столкнуться с рядом последствий. Среди возможных – заморозка средств из Фонда сбалансированного развития ЕС, а также «пакости» со стороны ВСУ, считает Лизан.

    Инициированное восточноевропейской страной дело напрямую затрагивает российские интересы, «поскольку касается нашего имущества и активов, которые не только неправомерно удерживаются в ЕС, но и используются в нарушение международного права для финансирования войны», указал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. «Но Венгрия не выступает адвокатом России. У нее есть свои причины бороться с этим воровским шабашем», – подчеркнул он в своем Telegram-канале.

    Парламентарий указал: решения люксембургского суда в правовой системе ЕС имеют обязательный характер. «Неизбежно суду придется разбираться и с нарушением консенсуса, и со статусом российских активов, балансируя между правосудием и этой самой «общей внешней политикой и политикой безопасности». Никаких иллюзий не питаем, но искренне хочется пожелать Венгрии победы в отстаивании права, которое столь последовательно попирает Евросоюз, подменяя его сами знаете чем», – заключил Косачев.

    Напомним, Венгрия подала иск против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира (EPF). Внимание на это обратило издание Portfolio. По информации СМИ, иск, который Будапешт направил еще в июле, на этой неделе был принят к рассмотрению судом ЕС. Он касается решения Евросовета от мая 2024 года и протокола управляющего комитета EPF от февраля 2025 года.

    Евросовет решил, что почти все поступления от налогообложения доходов с замороженных российских активов будут направлены в Европейский фонд мира, из которого затем компенсируются расходы на военную помощь Киеву. Венгрия заявляет, что это решение принято без учета ее мнения и нарушает процедуры согласования.

    «При принятии оспариваемого решения комитет EPF нарушил вышеупомянутые положения, указав в своем решении, что Венгрия, якобы не являясь «государством, делающим взносы», не могла участвовать в голосовании и, как следствие, ее голос был проигнорирован», – цитирует издание текст иска. Речь идет о трех–пяти миллиардах евро в год, EPF уже перечислил Украине 11 млрд.

    Отмечается, что решение суда может иметь прецедентное значение. Если Венгрия выиграет дело, подобная процедура не сможет повториться и аналогичные голосования в Совете ЕС должны будут рассматриваться индивидуально. Однако, если Будапешт проиграет, это приведет к тому, что вето Венгрии подобным способом будут обходить и в дальнейшем.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 16:47 • Новости дня
    Эксперт: НАТО откажется защищать Венгрию от ударов ВСУ по «Дружбе»

    Военный эксперт Анпилогов: Страны НАТО спишут на «военную необходимость» удары ВСУ по «Дружбе»

    Эксперт: НАТО откажется защищать Венгрию от ударов ВСУ по «Дружбе»
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Удары Украины по нефтепроводу «Дружба» блокируют поставки энергоносителей в Венгрию и Словакию – страны НАТО. С одной стороны, это может рассматриваться как casus belli. Но, с другой стороны, это не приведет к активизации пятой статьи устава Североатлантического альянса, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Будапешт приравнял атаки на нефтепровод к нападению на Венгрию.

    «В вопросе приравнивания ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба» к нападению на Венгрию и Словакию есть достаточно сложная коллизия международного права», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Украина своими действиями блокирует поставки важнейших энергоносителей в две страны НАТО. С одной стороны, это является casus belli – легитимным поводом для начала военных действий», – указал собеседник, сославшись на исторические прецеденты. Один из них – нападение Японии на Перл-Харбор, спровоцированное нефтяным эмбарго со стороны США.

    «С другой стороны, пятая статья устава НАТО не означает немедленного вовлечения всех стран-альянса в военный конфликт – даже если причиной к ней служит агрессия против члена блока. В ней речь идет о том, что государства начинают консультации по поводу ответных действий», – продолжил эксперт. По его мнению, если позиция венгерских властей будет сформулирована с апелляцией к пятой статье, то, скорее всего, она не найдет широкой поддержки.

    «Большая часть европейских стран Североатлантического альянса выскажутся достаточно обтекаемо и осторожно. Они не станут эскалировать ситуацию. Так же поступит, вероятно, и Дональд Трамп, у которого сложились теплые отношения с Виктором Орбаном. Глава Белого дома хотя и был разозлен ударами по трубопроводу, но все же не заинтересован вступать в конфликты в Европе», – детализировал Анпилогов.

    В этой связи он напомнил об инциденте, случившемся в ноябре 2022 года. Тогда украинская ракета ПВО упала в польском Пшеводуве, в результате погибли два человека. Блок все равно возложил ответственность на Россию, поскольку действия Москвы якобы стали причиной произошедшего.

    Риторика стран-членов НАТО – в случае инициации Венгрией консультаций – останется прежней: Киев якобы в силу военных форс-мажоров не может полностью гарантировать безопасность транзита, полагает аналитик. По его мнению, этим же объясняется, почему Украина наносит удары по нефтепроводу на территории России, а не перекрывает вентиль в Бродах.

    «Украинскому руководству выгоднее списывать свои действия на некую военную необходимость и выдавать атаки по «Дружбе» за попытки нанести ущерб России. Сознательная остановка офисом Зеленского транзита дала бы Венгрии и Словакии козыри и повод обратиться в международный арбитраж», – пояснил специалист, добавив, что в этом случае Киеву грозили бы санкции.

    На ваш взгляд
    Когда закончится СВО?





    Результаты

    Похожая ситуация складывалась вокруг поставок газа в Европу через Украину. «Когда истек пятилетний контракт, киевские власти начали активнее препятствовать российскому транзиту и отказались продлевать соглашение, а после проведенной ВС России операции «Поток» ВСУ подорвали ГИС «Суджа», – напомнил спикер. По его прогнозам, похожим образом противник будет действовать и в случае с нефтепроводом «Дружба»: то есть бить по станции «Унеча», но так, чтобы не нарушить договор на транзит.

    На этом фоне осознание того, что Украина – это страна-террорист, выходит на международный уровень. «Для Запада выгодно выставлять украинское руководство максимально неуправляемой силой для того, чтобы иметь возможность продолжать оказывать влияние на Россию. Нынешний этап конфликта приближается к своему логическому завершению: ВСУ теряют возможность к организованному военному сопротивлению, а для продолжения эскалации будет выбран крен в сторону террористических действий», – считает Анпилогов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. По его мнению, заявлениями о равносильности ударов по «Дружбе» нападению Украины на Венгрию и Словакию «Зеленского с его Сибигой не пронять». «Они отлично осознают, что за ними стоит коллективный Евро-Швондер, который не даст в обиду своего «песика». И более того, сам имеет зуб на «профессора», – написал он в Telegram-канале, проведя аналогии с героями произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце».

    «Орбану бы созвать натовский домком, поставить вопрос перед ним о поведении Шарика и о наказании за то, что гадит под дверью. Но премьер Венгрии тоже понимает, что никаких шансов на домкоме у него нет», – отметил Коц. «Понятно, что не применят, но вот еще один пунктик к дезавуированию пятой статьи, которое медленно идет уже давно», – добавляет политолог Александр Носович в своем Telegram-канале.

    Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сравнил удары по нефтепроводу «Дружба» с нападением на Будапешт и Братиславу. «Эти атаки направлены против Венгрии и Словакии. Эти атаки наносят ущерб Венгрии и Словакии, они не имеют никакого отношения к России», – сказал он.

    Таким образом Киев при поддержке Брюсселя, который хранит молчание по поводу нападений на нефтепровод, пытается оказать давление на Будапешт, добавил глава МИД. По словам Сийярто, это нужно, чтобы заставить Венгрию поменять позицию на противоположную в отношении конфликта на Украине и ее вступления в Евросоюз.

    Он подчеркнул, что подобная позиция идет вразрез с интересами венгерской стороны и выгодна только Украине. Министр также заявил, что Владимир Зеленский «открыто, грубо и бесстыдно угрожал Венгрии». «Зеленский ясно дал понять, что если Венгрия не займет проукраинскую позицию, они продолжат атаковать нефтепровод «Дружба», который имеет важное значение для энергетической безопасности Венгрии», – указал Сийярто.

    Речь идет о выступлении Зеленского на пресс-конференции. Тогда журналисты его спросили, усилили ли последние атаки на трубопровод шансы Украины на снятие Будапештом вето на вступление Киева в Евросоюз. «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии», – ответил Зеленский.

    Эти слова Сийярто счел угрозами и заявил, что Будапешт «решительно отвергает» их. После этого глава МИД Украины Андрей Сибига «попросил не указывать» Киеву. «Я отвечу в стиле Венгрии. Вам не нужно говорить Зеленскому, что делать и говорить. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте поставки энергоресурсов, как и вся остальная Европа», – написал Сибига на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Политолог Владимир Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД спрогнозировал, что Будапешт обратит внимание США на хамство Зеленского и украинских чиновников. Напомним, на прошлой неделе ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области, по которой энергоносители идут в Европу. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие цели преследует Киев.

    На этом фоне Сийярто также вспомнил о «Северных потоках». По его мнению, диверсия на газопроводах осенью 2022 года имеет все признаки государственного терроризма. Так он прокомментировал задержание в Италии гражданина Украины, подозреваемого в причастности к взрыву газовой магистрали. «Если террористический акт осуществляется государственными средствами и при поддержке государства, то это государственный терроризм. Это похоже на государственный терроризм», – подчеркнул министр.

    Комментарии (2)
    29 августа 2025, 11:20 • Новости дня
    МИД призвал «евротройку» одуматься из-за санкций против Ирана

    МИД России призвал «евротройку» пересмотреть решение о санкциях против Ирана

    МИД призвал «евротройку» одуматься из-за санкций против Ирана
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия выступает с призывом к «евротройке» одуматься и пересмотреть решение о восстановлении санкций Совета Безопасности ООН против Ирана, заявили в МИД России.

    В заявлении МИД отмечается, что Лондон, Париж и Берлин действуют вне правового поля и подстрекают другие страны к неправомерным мерам, усугубляя статус нарушителя и ухудшая ситуацию, передает ТАСС.

    МИД России призвал их одуматься и пересмотреть свои ошибочные решения, «пока они не привели к непоправимым последствиям и новой трагедии».

    Также в министерстве заявили, что нельзя допускать новой эскалации вокруг иранской ядерной программы, поскольку это может привести к тяжелым последствиям для международной безопасности. В заявлении напомнили об иностранной агрессии против Ирана, произошедшей в июне, и отметили риски дальнейшего ухудшения ситуации.

    Дипломаты выразили убеждение, что конфронтационный курс по отношению к Тегерану не имеет перспективы и лишь усугубляет мировую обстановку.

    Ранее страны Европы уведомили Совбез ООН о намерении возобновить санкции против Ирана после срыва переговоров по ядерной программе Тегерана.

    Агрессивная риторика Британии, Германии и Франции в адрес Ирана объясняется стремлением продемонстрировать силу, а не поиском реальных решений.

    Европа ранее предлагала Ирану отсрочку санкций ради возобновления переговоров.

    Комментарии (2)
    27 августа 2025, 23:40 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о попытках ЕС ввести вторичные санкции против России

    Bloomberg сообщило о попытках ЕС ввести вторичные санкции против России

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейский союз рассматривает возможность введения дополнительных санкций, чтобы помешать третьим странам помогать России обходить существующие карательные меры.

    «Министры иностранных дел ЕС встретятся, чтобы обсудить возможные варианты, в том числе использование инструмента для предотвращения обхода санкций, который может запретить экспорт определенных товаров в третьи страны, способствующих обходу санкций», – передает Bloomberg.

    Министры также рассматривают вопрос о дальнейших рестрикциях в отношении российского нефтегазового и финансового секторов, а также об ограничениях на импорт и экспорт российских товаров.

    Агентство напоминает, что ЕС работает над 19-м пакетом санкций, который пока направлен против так называемых на Западе похитителей украинских детей, и этот вопрос вызвал резонанс у президента США Дональда Трампа, когда он в последний раз встречался с европейскими лидерами в Белом доме.

    Министры иностранных дел ЕС встретятся в Копенгагене позже на этой неделе и, как ожидается, обсудят ряд вариантов, сообщили источники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Чехии предложил запретить российским дипломатам передвигаться по Шенгенской зоне. Евросоюз обсудит новые способы использования доходов от замороженных российских активов. При этом газета Politico сообщила о творческом кризисе ЕС по санкциям против России.

    Комментарии (2)
    27 августа 2025, 13:48 • Новости дня
    Politico: Трамп убедил Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз
    Politico: Трамп убедил Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказаться от вето, что приблизило открытие переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз уже этой осенью, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

    Решение о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии в Евросоюз может быть принято в ближайшее время, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico.

    По данным источников издания, президент США Дональд Трамп смог убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на вступление Украины в ЕС. Это позволит странам Евросоюза выйти из тупика по вопросу расширения сообщества за счет двух восточноевропейских стран.

    В материале отмечается, что решение может быть принято в течение ближайших дней или недель. Еще один европейский дипломат заявил, что в отношении Молдавии с открытием переговорного кластера лучше не спешить из-за предстоящих парламентских выборов, поскольку это может оказаться недальновидным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет добиться членства в Евросоюзе с помощью шантажа, взрывов и угроз. Президент США Дональд Трамп решил пролоббировать вступление Украины в Евросоюз, но Венгрия под руководством Орбана стала единственной страной ЕС, которая открыто противостоит давлению со стороны США и поддержке Украины в этом вопросе.

    Комментарии (5)
    26 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    ЕС решил избавиться от украинских беженцев и передать мужчин в ТЦК

    ЕС решил избавиться от украинских беженцев и депортировать мужчин

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Евросоюза демонстрируют намерение депортировать украинских мужчин призывного возраста и передавать их в территориальные центры комплектования (ТЦК).

    О намерении Евросоюза избавиться от украинских беженцев и передаче мужчин призывного возраста в территориальные центры комплектования сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС.

    Поводом для обсуждения стала недавняя депортация порядка 50 украинских граждан из Польши после массовых беспорядков на концерте в Варшаве.

    По словам источника агентства, европейские страны не желают нести бремя размещения украинских граждан и намерены возвращать мужчин на Украину для передачи в распоряжение ТЦК.

    Он подчеркнул, что Евросоюз не заинтересован в скором завершении конфликта и создает условия для возврата мужчин призывного возраста на родину.

    Собеседник заявил: «Случай с депортацией порядка 50 молодых бандеровцев из Польши наглядно показывает стремление европейских стран избавиться от бремени украинских беженцев. Помимо этого, в ЕС не намерены давать Киеву возможность завершить войну, а пушечное мясо на самой Украине заканчивается. В связи с этим Европа создаст все условия, чтобы мужчины призывного возраста вернулись на родину в лапы ТЦК».

    Он добавил, что по информации украинских СМИ, депортированных мужчин в Польше и других странах ЕС сразу после возвращения передают в ТЦК. Аналогичная практика, по его данным, наблюдается и после депортации украинцев из России через Грузию: уже после медосмотра их отправляют в территориальные центры комплектования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий отклонил законопроект о продлении льгот для украинцев и предложил ограничить выплаты на детей только для работающих. Иммиграционная служба США впервые опубликовала фотографии процесса возвращения украинских беженцев на родину после депортации. Власти Германии уменьшат выплаты украинским беженцам, прибывшим после первого апреля 2025 года, до уровня пособий для просителей убежища.

    Комментарии (0)
    Главное
    Евросоюз задумал санкции против Китая и Индии из-за России
    Вэнс заявил о готовности занять пост президента США
    Сийярто заявил о подготовке Венгрии к новым провокациям Украины
    МИД призвал «евротройку» одуматься из-за санкций против Ирана
    В Сумской области ликвидировали офицера эстонского спецназа
    Стало известно об упреках Пугачевой в адрес Галкина из-за отъезда из России
    В Москве родительские чаты решили перевести в Max

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Перейти в раздел

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации