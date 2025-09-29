Мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках.0 комментариев
Российские ученые улучшили рост пшеницы благодаря конкуренции грибов
Сибирские ученые повысили рост яровой пшеницы конкуренцией четырех видов грибов
Исследования сибирских ученых показали, что совместное воздействие конкурирующих грибов-патогенов может увеличить длину корней яровой пшеницы до 37% и повысить массу проростков.
Конкуренция между болезнетворными грибами способствует росту яровой пшеницы, выяснили ученые из Сибири, передает РИА «Новости».
Результаты исследований специалистов Новосибирского государственного аграрного университета и Новосибирского государственного педагогического университета могут стать основой для создания новых препаратов, защищающих сельскохозяйственные культуры и повышающих урожайность.
Яровая пшеница занимает почти треть всех посевных площадей пшеницы в России. На урожай влияют не только агроклиматические условия и удобрения, но и патогенные микроскопические грибы – микромицеты, которые, конкурируя друг с другом, могут отрицательно сказываться на растениях и накапливать в урожае опасные токсины.
Ученые выяснили, что поодиночке все изученные виды грибов вредили развитию пшеницы. Однако при совместном выращивании микромицеты начинали конкурировать, снижая патогенность друг друга и улучшая показатели растений: длина корней увеличивалась на 16–37%, ростков – на 1–4%, масса проростков – на 24–44% по сравнению с контрольной группой.
Авторы исследования отмечают, что подобная конкуренция грибов приводит к появлению на зародышах растений лишь небольших пятен без признаков гнили, и при этом вредоносность не возрастает. Руководитель проекта Марина Селюк подчеркнула: «Наши результаты потенциально позволят снизить вредоносность патогенных микромицетов, например, путем создания принципиально новых биологических препаратов для защиты растений, основанных на жидкостях, которые образуются при выращивании конкурентных грибов».
В дальнейшем ученые планируют исследовать биохимические механизмы конкуренции микромицетов, чтобы использовать эти знания в сельском хозяйстве для получения безопасных и качественных продуктов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России начали применять синхротрон для улучшения семян.
Российские ученые также создали способ быстрого выращивания картофеля.
А крымский профессор Константин Ефетов расшифровал феромон опасной для бамбука бабочки.