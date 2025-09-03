  • Новость часаПрезидент Вьетнама назвал Россию под руководством Путина опорой справедливости в мире
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Главная спецслужба Украины дождалась удара от агентов Запада
    Эксперт объяснил слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США
    Посадившему самолет со 167 людьми в поле пилоту предъявили обвинение
    Захарова заявила о не выросшей «истощилке» у Мерца
    Эксперт оценил успехи Китая в создании военных беспилотников
    NYT назвала военный парад в Пекине «дерзким предупреждением»
    Путин и Алиев пожали руки в Пекине
    Politico: Францию не спасет даже отставка Макрона
    США потребовали от Европы прекратить покупать российскую нефть
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому легче отдать Донбасс, чем отменить русофобию

    Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо делать из сатаны Че Гевару

    Сатанизм имеет довольно размытые границы, особенно сейчас, когда он употребляется как обобщенное ругательство. В сатанисты в наше время записывают кого угодно – политических противников, гомосексуалистов, квадроберов, фанатов Оззи Осборна или даже Гарри Поттера. Такая неопределенность создает богатые возможности для перегибов на местах.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой порядок впервые меняется мирным путем

    Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.

    8 комментариев
    3 сентября 2025, 14:36 • Новости дня

    В России начали применять синхротрон для улучшения семян

    Синхротрон помог российским ученым повысить прорастание сельскохозяйственных культур

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские ученые добились увеличения прорастания семян с помощью исследований на Курчатовском синхротронном источнике, что позволило выявить оптимальные условия хранения зерна.

    На сессии Восточного экономического форума Никита Марченков рассказал о практических успехах применения синхротронного излучения в различных областях, передает РИА «Новости».

    Ученые Казанского федерального университета с помощью синхротрона разрабатывают катализаторы для подземной переработки тяжелой нефти, позволяя повысить эффективность добычи и снизить риски взрывов в недрах.

    Марченков отметил: «Мы смотрим, как идет эта химическая реакция на атомарном уровне и, 'подкручивая' состав этого катализатора, можем добиться максимальной эффективности этого процесса». Кроме того, синхротрон используется для анализа сохранности зерна при разных условиях влажности и температуры.

    По словам Марченкова, с помощью синхротронного излучения можно выявлять микротрещины на поверхности семян, что позволяет подобрать оптимальные методы хранения и повысить прорастаемость зерновых культур. Таким образом, современные исследования помогают не только в добыче ресурсов, но и в аграрной сфере, улучшая качество и урожайность сельскохозяйственных культур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два гибрида подсолнечника кубанской селекции заняли лидирующие позиции на российском рынке, а один из них впервые вошел в десятку самых востребованных культур. Правительство России контролирует доступность удобрений для сельского хозяйства. Обеспеченность семенами собственной селекции в России достигла 67,6%, увеличившись с 62% за год.

    2 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    Вучич описал ощущения от переговоров с Путиным

    Blic: Вучич рассказал о трудностях подготовки к встрече с Путиным

    Вучич описал ощущения от переговоров с Путиным
    @ Sputnik/Alexander Kazakov/Pool/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сербский президент Александр Вучич рассказал о трудностях, с которыми столкнулся при подготовке к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, пишет сербская газета Blic.

    По его словам, причиной сложностей является разница в размерах государств и статусах сторон, сообщает Blic, передает РИА «Новости».

    Вучич отметил, что разговор с российским президентом – это не просто обмен мнениями, а сложный и детальный процесс, требующий серьезной подготовки.

    «Люди думают, что ты приходишь, сидишь и говоришь о чем хочешь. Это не так. Я представляю маленькую страну, и в каждом своем слове я должен заботиться об интересах нашей страны, чтобы где-то не ошибиться, чтобы где-то не навредить своей стране», – подчеркнул он.

    Напомним, Путин и Вучич провели встречу в Пекине во вторник. Сербский лидер заявил о сохранении Сербией отказа от санкций против России, сообщил о договоренности совместно с Россией защитить сербскую нефтяную компанию NIS от санкций США, а также выразил желание видеть РЖД и Росатом на рынке Сербии.

    Путин назвал сотрудничество России и Сербии взаимовыгодным.

    Комментарии (11)
    2 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Импортозамещенный вертолет «Ансат» совершил первый испытательный полет

    «Ансат» впервые поднялся в воздух с российским двигателем ВК-650В

    Импортозамещенный вертолет «Ансат» совершил первый испытательный полет
    @ t.me/rostecru

    Tекст: Денис Тельманов

    Вертолет «Ансат» с новым двигателем российского производства успешно провел шестиминутный испытательный полет в Казани, в ходе которого была проверена работа всех систем.

    Первый полет версии вертолета «Ансат» с российским двигателем ВК-650В был совершен, передает Ростех. Испытание продолжалось шесть минут, экипаж тестировал устойчивость, управляемость и работу ключевых систем машины.

    Отмечается, что конструкция вертолета доработана: улучшена аэродинамика фюзеляжа, увеличена доля композитов, внедрена новая система управления и автопилот, что повысит возможности в сложных погодных условиях.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил: «Полет вертолета с отечественным двигателем – еще один шаг на пути к укреплению технологического суверенитета российской авиации». Он добавил, что теперь производителям предстоит пройти программу сертификационных испытаний для выхода к серийному производству.

    Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко отметил, что многоцелевой вертолет «Ансат» востребован в России и за рубежом, а создание импортозамещенной версии стало приоритетом после введения западных санкций. Помимо нового двигателя борт получил модернизированные системы, что позволяет конкурировать на мировом уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная двигателестроительная корпорация впервые продемонстрировала на Aero India в Бангалоре двигатели 177С и ВК-650В для оперативно-тактической авиации и легких вертолетов. Компания сертифицировала первый отечественный двигатель ВК-650В для легких вертолетов, который заменит иностранные аналоги и готов к серийному производству.

    Холдинг «Вертолеты России» планирует сертифицировать в Китае многоцелевой вертолет Ми-171А3, разработанный в сотрудничестве с нефтегазовыми компаниями и соответствующий международным стандартам безопасности.

    Комментарии (23)
    2 сентября 2025, 16:35 • Видео
    Канцлер Германии слишком много на себя берет

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 17:52 • Новости дня
    Фицо пообещал озвучить Зеленскому выводы после обсуждения Украины с Путиным
    Фицо пообещал озвучить Зеленскому выводы после обсуждения Украины с Путиным
    @ Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после беседы с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине сделал несколько важных выводов, которые планирует озвучить Владимиру Зеленскому в пятницу.

    Фицо уточнил, что встреча с главой киевского режима была запланирована ранее, и он намерен передать Зеленскому свои «выводы и послания» по итогам диалога с Путиным, передает РИА «Новости».

    По словам словацкого премьера, его разговор с Путиным состоялся на полях форума в Пекине во вторник и проходил уже после завершения официальной части мероприятия. Фицо подчеркнул, что основное внимание в беседе было уделено конфликту на Украине и перспективам его завершения.

    Политик также сообщил, что Владимир Путин проинформировал его о ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Фицо отметил, что считает этот разговор важным для оценки перспектив урегулирования ситуации на Украине.

    Ранее премьер Словакии выступил за стандартизацию отношений с Россией.

    Напомним, во вторник в Пекине состоялись переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на полях мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. На встрече Фицо предложил Путину организовать совместную комиссию. Он выразил готовность передать послание российского президента лидерам Евросоюза.

    Комментарии (12)
    2 сентября 2025, 18:40 • Новости дня
    Вучич сообщил о договоренности совместно с Россией защитить NIS от санкций США
    Вучич сообщил о договоренности совместно с Россией защитить NIS от санкций США
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Пекине президент Сербии Александр Вучич сообщил СМИ, что стороны достигли договоренности о совместной работе по решению вопроса санкций против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии», 56,14% акций принадлежат «Газпром нефти» и Газпрому).

    Вучич подчеркнул, что обсуждение санкций против NIS стало третьей ключевой темой встречи, передает ТАСС. По его словам, стороны «договорились работать вместе, чтобы спасти эту важную компанию и ее деятельность». Президент Сербии также отметил, что страна не планирует национализировать активы.

    Вучич выразил надежду, что ведущие мировые участники смогут найти компромисс по вопросу санкций.

    В конце августа сообщалось, что американский Минфин рассматривает отсрочку санкций для сербской NIS сроком до двух месяцев, что позволит компании продолжить работу.

    Руководство «Сербиягаз» заявило о желании приобрести сербскую нефтяную компанию NIS, однако Россия не проявила интереса к такому предложению.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 20:14 • Новости дня
    Суд Москвы оштрафовал Pinterest на 4 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировой судья в Москве назначил Pinterest Inc штраф в 4 млн рублей за неуплату ранее наложенных взысканий по двум административным протоколам.

    Pinterest Inc. признали виновным в административном правонарушении по части первой статьи 20.25 КоАП России и назначили штраф по 2 млн рублей по каждому из двух протоколов, передает РИА «Новости».

    Помимо Pinterest, аналогичные штрафы по 200 тыс. рублей получили шведский онлайн-магазин видеоигр GamersGate AB и итальянский разработчик мобильных приложений Bending Spoons Operations S.p.A. Решения принял мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы.

    В мае суд в Москве оштрафовал Telegram за нарушение закона о персональных данных.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 19:30 • Новости дня
    Силовики сообщили о захвате оружия НАТО у «Азова» в ДНР

    Войска «Запад» уничтожили 17 боевиков «Азова» и захватили оружие НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие группировки «Запад» в ДНР уничтожили националистов «Азова» и изъяли крупные запасы оружия и амуниции стран НАТО.

    Бойцы группировки войск «Запад» в ходе боевых действий в ДНР захватили значительный арсенал оружия, боеприпасов и амуниции производства стран НАТО, передает РИА «Новости». В результате операции были ликвидированы 17 националистов из «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России), а также уничтожены две бронемашины MaxxPro американского производства.

    По словам источника агентства, «захвачено большое количество амуниции, оружия и боекомплекта производства стран НАТО, которыми были оснащены уничтоженные боевики». Видео с места событий передано в распоряжение агентства.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины становятся законной целью для России. В МИД России отмечали, что страны НАТО рискуют, продолжая поставлять вооружение Киеву, а в Кремле неоднократно указывали на негативное влияние западных поставок оружия на перспективы переговоров по Украине. Лавров также заявлял, что США и НАТО не только поставляют вооружение, но и занимаются подготовкой украинских военнослужащих на территории Британии, Германии, Италии и других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о поражении украинских бригад «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) и «Лють» за последние сутки.

    Батальон имени Максима Кривоноса, сформированный из бывших военных и сотрудников спецслужб Украины, участвует в спецоперации на стороне Вооруженных сил России на Красноармейском и Южно-Донецком направлениях.

    Пленные наемники из «Грузинского национального легиона» (террористическая организация, запрещена в России) заявили, что их подготовкой занимались инструкторы из Швеции и Новой Зеландии, а организатором выступило командование ВСУ.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 15:14 • Новости дня
    Осужденный генерал Оглоблин подал более 10 заявлений на СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Адвокат экс-генерала Александра Оглоблина Максим Довгань сообщил, что его подзащитный более десяти раз подавал заявления об отправке на специальную военную операцию.

    Оглоблин писал ходатайства как во время следствия, так и в период судебного разбирательства, передает ТАСС.

    «Еще на стадии следствия мой подзащитный написал несколько ходатайств об отправке на СВО. Он сделал это и после начала судебного процесса. Всего он написал более 10 заявлений с просьбой отправить его на СВО. Все они оставлены без удовлетворения», – заявил адвокат.

    Напомним, бывший руководитель управления планирования связи ВС России Александр Оглоблин признан виновным в получении взятки от завода «Телта». Он приговорен к девяти годам строгого режима и штрафу в 12 млн рублей.

    Прокурор запрашивал для Оглоблина наказание в виде 12,5 года лишения свободы и штраф в размере 60 млн рублей.

    Комментарии (2)
    2 сентября 2025, 14:54 • Новости дня
    Путин указал на сокращение товарооборота между Россией и Пакистаном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о снижении торгового оборота между Россией и Пакистаном.

    В ходе встречи с пакистанским премьером Шахбазом Шарифом в Пекине Путин сообщил, что объем торговли снизился незначительно, однако этот факт является сигналом для обеих стран пересмотреть подходы и улучшить ситуацию, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что необходимо проанализировать причины снижения и совместно над этим работать. «К сожалению, в силу ряда объективных обстоятельств все-таки торговый оборот у нас несколько снизился. Буквально там на незначительную величину, но тем не менее это для нас хороший сигнал, чтобы проанализировать ситуацию и поработать над этим», – сказал он.

    В то же время Шариф заявил, что по итогам прошлого года объем товарооборота между странами вырос. Он пояснил, что причиной стало увеличение поставок российской нефти в Пакистан, что отразилось на положительной динамике торговли.

    Напомним, во вторник Путин встретился с премьер-министром Пакистана в Пекине.

    Российский лидер заявил о прогрессе в отношениях России и Пакистана.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин и Вучич начали встречу в Пекине

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Пекине стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Сербии Александром Вучичем.

    По словам зампредседателя парламента Сербии Марины Рагуш, лидеры планируют рассмотреть вопросы безопасности, энергетики, а также пути укрепления экономического партнерства между странами, передает ТАСС.

    Также на повестке дня присутствует обсуждение совместных проектов и углубление сотрудничества в рамках различных международных организаций и форумов. Кроме того, стороны собираются обменяться мнениями по ситуации на Западных Балканах.

    Предыдущее общение Путина и Вучича состоялось 9 мая в Москве, когда они встретились на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    В начале августа Вучич допустил встречу с Путиным в Китае.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 21:38 • Новости дня
    Рогов сообщил об отступлении ВСУ западнее Камышевахи в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения Вооруженных сил Украины были вынуждены оставить позиции северо-западнее Камышевахи и отошли в сторону Днепропетровской области.

    Российские войска отбросили подразделения ВСУ северо-западнее освобожденного села Камышеваха к границе Днепропетровской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    «Наши войска отбросили подразделения ВСУ западнее и северо-западнее Камышевахи», – заявил Рогов.

    По его словам, теперь основные бои переместились на территорию Днепропетровской области.

    Рогов подчеркнул, что российские войска продолжают наступление и создают «санитарную зону безопасности» у границ ДНР на территории соседней области.

    Ранее Минобороны России сообщало, что Камышеваха была освобождена 30 августа бойцами группировки «Восток». Глава ДНР Денис Пушилин уточнял, что с освобождением этого села весь юг ДНР находится под контролем российских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Федоровка в Донецкой народной республике.

    Военные подразделения России расширили зону контроля и начали работу по созданию зоны безопасности на территории Днепропетровской области.

    Российские подразделения почти завершили зачистку Серебрянского лесничества, где для украинских сил созданы локальные огневые мешки.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 15:35 • Новости дня
    Ушаков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали идею миротворцев КНР на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопрос о возможном размещении китайских миротворцев на территории Украины не поднимался на встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Ушаков сказал, что «вообще об этом не было разговора», передает ТАСС.

    Ранее издание Financial Times писало, что президент США Дональд Трамп предлагал ввести китайских миротворцев на Украину.

    Во вторник Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. Они обсудили международные и региональные вопросы. Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием делегации России.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 21:20 • Новости дня
    Анонсирована общероссийская тренировка ДЭГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе предстоящей тренировки дистанционного электронного голосования (ДЭГ) наблюдатели протестируют утилиты, обеспечивающие верификацию неизменности всех электронных бюллетеней.

    Эксперимент начнется 3 сентября в 00.00 и предусматривает назначение наблюдателей напрямую, без передачи списков, что в случае успеха позволит региональным общественным палатам самостоятельно формировать наблюдательский корпус, сообщается на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ).

    Глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов пояснил, что наблюдение охватит процедуры генерации и разделения ключей шифрования, а также подведение итогов и анализ транзакций в блокчейне. «Мы наблюдаем за тремя основными моментами в ДЭГ – за процедурами, тем, что делают члены ТИК ДЭГ – это генерация ключей шифрования и расшифрования, разделение ключа расшифрования на части, а также за подведением итогов – подписанием протоколов. Второе, за чем наблюдаем – транзакции в блокчейне. В этом мы ищем отклонения, которые могут свидетельствовать о каких-либо нарушениях в работе – нарушениях как технических, так и рукотворных. Помимо целенаправленного вмешательства в результаты, могут быть и просто технические сбои – мы их контролируем тоже», – заявил он.

    Наблюдатели используют цифровые средства для автоматического контроля транзакций, а специально разработанные утилиты позволяют выявлять любые модификации или подмену бюллетеней. Артамонов подчеркнул, что подделка цифровой подписи невозможна, а любые изменения в бюллетенях или итоговых протоколах будут автоматически обнаружены.

    В ходе тренировки будет протестирована работа программных средств, а также возможность наблюдателей контролировать процедуру подведения итогов тестового голосования. Артамонов добавил, что меры по защите ключей шифрования крайне серьезны, и ни один ключ не существует в готовом для расшифровки бюллетеней виде до окончания голосования. Утилиты позволяют наблюдателям подтвердить, что учтены все бюллетени, а итоги голосования сформированы на точном их количестве.

    Артамонов опроверг возможность фальсификации результатов без выявления этого наблюдателями и отметил, что к участию в ДЭГ допускаются только верифицированные аккаунты Госуслуг, что исключает фейковые регистрации.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин назвал сотрудничество России и Сербии взаимовыгодным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Пекине отметил, что стратегическое партнерство двух стран является взаимовыгодным.

    По словам Путина, сотрудничество России и Сербии дает положительные результаты обеим сторонам, передает ТАСС.

    «Наше стратегическое партнерство, оно взаимовыгодное, приносит положительные результаты как для России, так и для Сербии», – сказал российский лидер.

    Путин также заявил о поддержке независимого внешнеполитического курса Сербии. «Мы видим и с уважением относимся к независимому внешнеполитическому курсу, который проводит Сербия под вашим руководством», – подчеркнул он.

    Российский лидер отметил, что рад встретиться с Вучичем лично, чтобы обсудить двусторонние и региональные вопросы.

    Напомним, Путин и Вучич начали встречу в Пекине.

    Ранее во вторник российский лидер провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 16:12 • Новости дня
    Вучич заявил о сохранении Сербией отказа от санкций против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сербия с начала конфликта на Украине находится под серьезным давлением, однако продолжает отстаивать отказ от антироссийских санкций, подчеркнул сербский лидер Александр Вучич на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

    «Сербия с начала украинского кризиса <…> находится в очень трудной ситуации и под большим давлением, но несмотря на это, мы смогли сохранить нашу принципиальную позицию, отстоять независимость Сербии», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Вучича, Сербия остается единственным государством на Европейском континенте, выдержавшим давление и не поддержавшим ограничения против России.

    Напомним, Путин и Вучич начали встречу в Пекине.

    Путин назвал сотрудничество России и Сербии взаимовыгодным.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 18:24 • Новости дня
    Три человека пострадали при обстреле села в Белгородской области

    Три жителя Новой Таволжанки получили ранения при обстреле ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате артиллерийского удара по Новой Таволжанке были ранены три человека, инцидент произошел в Шебекинском округе Белгородской области.

    Три человека получили ранения в результате артиллерийского обстрела села Новая Таволжанка Белгородской области со стороны ВСУ, передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Глава области отметил: «Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось артобстрелу ВСУ. Пострадали три человека». Подробности о состоянии пострадавших и характере их травм не уточняются.

    По предварительным данным, обстрел осуществлялся с территории Украины. Власти региона оказывают необходимую помощь пострадавшим и контролируют ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Энергодара Максим Пухов сообщил о вечернем налете дронов ВСУ на город, в результате которого были атакованы жилые дома.

    В белгородском селе Беленькое женщина получила баротравму из-за дрона ВСУ и сама пришла за медицинской помощью, а 18-летняя жительница Грайворона получила сотрясение мозга и минно-взрывную травму. В результате обстрелов Херсонской области за сутки один человек погиб, четверо получили ранения.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минобороны заявило о контроле половины Купянска
    Постпред США при НАТО упрекнул Европу в нежелании направить войска на Украину
    Поставщик оружия Украине Rheinmetall стал рекламироваться на презервативах
    В Хабаровске прошел первый парад в честь победы над Японией
    Умер создатель Су-25
    Ефремов официально развелся с пятой женой после 23 лет брака
    Федерация альпинизма России заявила о невозможности опознания Наговициной

    Для исторического контракта с Китаем по газу настал самый лучший момент

    После долгого молчания Россия и Китай наконец подписали меморандум по строительству «Силы Сибири – 2». И хотя меморандум еще не само коммерческое соглашение – это уже большой шаг вперед. Эксперты не исключают скорого заключения твердого контракта, потому что дальше переговорные позиции Китая будут только слабеть. Подробности

    Перейти в раздел

    Без НАТО Украина сможет постоять в очереди в Евросоюз

    Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Евросоюз, но категорически против ее членства в НАТО. Президент подчеркивает, что обеспечение безопасности Украины не должно осуществляться за счет безопасности других государств. Как отмечают эксперты, даже в условиях противостояния с Западом Россия выступает с позиций защитника геополитического баланса, а не противника евроинтеграции. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Главная спецслужба Украины дождалась удара от агентов Запада

    В Службе безопасности Украины крайне нервно отреагировали на подозрение в коррупции, врученное скандальному генералу Витюку. Как человек, который много знает, он опасен для режима Владимира Зеленского, если попадет в нужные руки. А бывший начальник украинских хакеров попал в нужные руки. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации