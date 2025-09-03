В России начали применять синхротрон для улучшения семян

Синхротрон помог российским ученым повысить прорастание сельскохозяйственных культур

Tекст: Денис Тельманов

На сессии Восточного экономического форума Никита Марченков рассказал о практических успехах применения синхротронного излучения в различных областях, передает РИА «Новости».

Ученые Казанского федерального университета с помощью синхротрона разрабатывают катализаторы для подземной переработки тяжелой нефти, позволяя повысить эффективность добычи и снизить риски взрывов в недрах.

Марченков отметил: «Мы смотрим, как идет эта химическая реакция на атомарном уровне и, 'подкручивая' состав этого катализатора, можем добиться максимальной эффективности этого процесса». Кроме того, синхротрон используется для анализа сохранности зерна при разных условиях влажности и температуры.

По словам Марченкова, с помощью синхротронного излучения можно выявлять микротрещины на поверхности семян, что позволяет подобрать оптимальные методы хранения и повысить прорастаемость зерновых культур. Таким образом, современные исследования помогают не только в добыче ресурсов, но и в аграрной сфере, улучшая качество и урожайность сельскохозяйственных культур.

