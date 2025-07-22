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Мишустин заявил о контроле доступности удобрений для аграриев
Мишустин заявил о контроле доступности удобрений и поддержке аграриев льготами
Российское правительство контролирует доступность удобрений для сельского хозяйства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По словам Мишустина, российское правительство контролирует доступность удобрений для сельского хозяйства, передает ТАСС.
Премьер-министр отметил, что удобрения необходимы для хороших результатов в аграрном секторе, и кабмин следит за их обеспеченностью.
Глава правительства добавил, что направлены необходимые объемы топлива для сезонных полевых работ. По его словам, совершенствуется механизм льготного лизинга, чтобы аграрии могли обновлять парк техники – трактора, комбайны и другие машины.
Мишустин заявил, что российские власти продолжат поддерживать сельское хозяйство и сохранят востребованные меры, в частности льготное кредитование.
«Продолжим оказывать широкую поддержку нашим сельхозпроизводителям. Сохраняем инструменты, которые пользуются спросом. Среди них – льготное кредитование. Это сейчас имеет основной спрос», – заявил премьер.
Он также объяснил, что льготные займы можно использовать, например, для закупки семян или уборки урожая. Для субсидирования процентной ставки по этим займам в текущем году выделены дополнительные лимиты, большая часть которых уже пошла на оформление краткосрочных кредитов, особенно нужных в начале посевной.
Ранее Washington Post отметила рост зависимости США от удобрений из России. Россия планирует увеличить свою долю на мировом рынке минеральных удобрений до 25% к 2030 году.
С июля Евросоюз повысил пошлины на удобрения и сельхозпродукцию из России.
Президент России Владимир Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью.