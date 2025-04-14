Лут: Доля отечественных семян в агросекторе достигла 67,6%

Tекст: Ольга Иванова

По словам Минитсра, этот рост самообеспеченности семенами стал результатом активной работы аграрной науки и внедрения новых технологий. В стране строятся агробиотехнопарки, где ученые и предприниматели совместно создают и тестируют современные решения для села. Это позволяет ускорить внедрение отечественных разработок в производство и сократить зависимость от импорта, говорится в Telegram-канале Минсельхоза.

Кроме семеноводства, отметила Лут, ведется замена иностранных кормов и ферментов, создаются системы оценки племенной ценности, улучшающие качество сельхозживотных. Все это — часть стратегического плана по развитию агропромышленного комплекса.

Параллельно среди молодежи отмечен рост интереса к аграрным профессиям. По словам министра, за последний год число заявок на поступление в профильные вузы и колледжи увеличилось на 10 %. Сейчас в системе Минсельхоза учатся 264 тысячи студентов, и 79 тысяч поступили в прошлом году. К 2030 году планируется, чтобы 70 % абитуриентов поступали на обучение по целевым направлениям.

Важно, что подготовка специалистов начинается со школы, отметила Лут: уже работает 50 агротехклассов, а к концу 2025 года их будет 600, с перспективой роста до 18 тысяч к 2030 году. Это позволит выстроить прочную образовательную цепочку — от школьной парты до работы на современной ферме.

Особо министра отметила рост производительности труда в агросекторе: за 10 лет она выросла на 55 %, и потенциал остается высоким. Будущее отрасли — за точным земледелием, агророботами и «умной» сельхозтехникой, подчеркнула министр.