Крымский профессор Ефетов расшифровал феромон опасной для бамбука бабочки
Структура феромона бабочки Artona martini, угрожающей плантациям бамбука по всему миру, впервые расшифрована крымским ученым Константином Ефетовым с применением современных методов анализа, сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.
Профессор Крымского федерального университета Константин Ефетов расшифровал структуру полового феромона бабочки семейства Пестрянки, вредящей бамбуку. Насекомое, известное как Пестрянка Мартина (Artona martini), изначально обитало только в Азии, но теперь встречается и в Европе, где быстро формирует устойчивые популяции, передает РИА «Новости».
По словам ученого, открытие позволяет искусственно синтезировать феромон вредителя, что создаст предпосылки для борьбы с ним биологическими методами вместо химических обработок. «Это позволит разработать экологически безопасные методы защиты бамбука и снизить зависимость регионов от химических обработок», – отметил Ефетов.
Для анализа структуры использовались современные методы газовой хроматографии и антеннографии. Молекула феромона состоит из разветвленного спирта и полиненасыщенной жирной кислоты с 18 атомами углерода. Ефетов подчеркнул, что биологические методы защиты помогут сделать сельское хозяйство более экологичным.
Отмечается, что в ближайшие годы этот вредитель может появиться в Крыму, на Кавказе и в других регионах, где растет бамбук.
