Лукашенко назвал условие начала «войны на все деньги»

Захарова высмеяла Тихановского как «образец европейских ценностей»

Tекст: Вера Басилая

Мария Захарова пошутила в Telegram-канале, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Сергей Тихановский был бы «прекрасным представителем европейских ценностей». Захарова сопроводила комментарий репостом видео с Тихановским, снятого на пресс-конференции с его супругой Светланой Тихановской, где оппозиционер выглядит и ведет себя странно.

«Вот такого «президента» хотели упаковать белорусам. Прекрасный был бы представитель «европейских ценностей». Чудесно вписался бы в вагон с ложечками для сахара и салфетками. Вот от такого ужаса уберег Лукашенко народ и страну, зарядив калаш «серебряными пулями», – написала Захарова.

В мае 2025 года канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск оказались в центре внимания после публикации видео из купе поезда, где на столе перед ними пользователи социальных сетей заметили предметы, вызвавшие подозрения. Пользователи социальной сети предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления.

Позднее власти Франции объяснили, что это была обычная бумажная салфетка.

Ране Тихановский был отпущен из тюрьмы в Белоруссии во время визита спецпосланника США Кита Келлога в Минск.

