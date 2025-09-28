  • Новость часаМинобороны сообщило об успехах войск России на фронте
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Выборы в Молдавии привели Санду в бешенство
    Орбан обратился к Зеленскому с просьбой
    Лавров рассказал «легенду» о Сталине, Сочи и ООН
    Песков описал реакцию на возможный удар ВСУ по Кремлю
    Лавров отверг просьбу журналиста Sky News говорить по-английски
    Санду допустила отмену результатов выборов в Молдавии
    В НАТО нашли повод для усиления миссии на Балтике
    Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Страх перед Россией ведет рядовых европейцев к пацифизму

    Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к мощным антивоенным выступлениям, как в 70–80-е годы ХХ столетия, западной политической элите придется с ним считаться.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    2 комментария
    28 сентября 2025, 14:22 • Новости дня

    Лукашенко назвал условие начала «войны на все деньги»

    Лукашенко пригрозил мгновенным ответом на атаки НАТО по самолетам России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что угрозы стран НАТО сбивать российские самолеты являются необдуманными и быстро сойдут на нет. Однако если силы НАТО собьют «что-то российское» над Калининградской областью, тогда придется воевать «на все деньги».

    Заявление Александра Лукашенко прозвучало в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину, передает РИА «Новости». Глава Белоруссии отметил, что угрозы НАТО о возможном сбитии российских летательных аппаратов – не более чем публичные слова без реального намерения, но предупредил о последствиях. «Вы знаете, болтать можно и в публичное пространство любые аферы запускать. А когда дойдет до дела, вот вы потом увидите, что они собьют и как», – заявил Лукашенко.

    По его словам, если кто-либо из стран НАТО решится на подобные действия, за этим сразу последует ответ. Президент подчеркнул: «То, что они заявили, что будут сбивать. Ну пусть попробуют, собьют. Или над Калининградом собьют что-то российское. Ну нам придется, не дай бог, конечно, тогда воевать на все деньги, как в России говорят, на все деньги. Это надо? Нет. Поэтому, думаю, успокоятся, поговорят».

    Лукашенко выразил уверенность, что ситуация не выйдет из-под контроля, а резкие заявления западных стран вскоре прекратятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки сбить объекты в небе над Россией будут считаться грубым нарушением суверенитета и повлекут серьезные последствия.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее призвала страны НАТО быть готовыми сбивать российские самолеты.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие заявления безответственными.

    27 сентября 2025, 18:17 • Новости дня
    Захарова высмеяла Тихановского как «образец европейских ценностей»
    Захарова высмеяла Тихановского как «образец европейских ценностей»
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала белорусского оппозиционера Сергея Тихановского прекрасным представителем «европейских ценностей» с «ложечками для сахара и салфетками» из-за его странного поведения.

    Мария Захарова пошутила в Telegram-канале, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Сергей Тихановский был бы «прекрасным представителем европейских ценностей». Захарова сопроводила комментарий репостом видео с Тихановским, снятого на пресс-конференции с его супругой Светланой Тихановской, где оппозиционер выглядит и ведет себя странно.

    «Вот такого «президента» хотели упаковать белорусам. Прекрасный был бы представитель «европейских ценностей». Чудесно вписался бы в вагон с ложечками для сахара и салфетками. Вот от такого ужаса уберег Лукашенко народ и страну, зарядив калаш «серебряными пулями», – написала Захарова.

    В мае 2025 года канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск оказались в центре внимания после публикации видео из купе поезда, где на столе перед ними пользователи социальных сетей заметили предметы, вызвавшие подозрения. Пользователи социальной сети предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления.

    Позднее власти Франции объяснили, что это была обычная бумажная салфетка.

    Ране Тихановский был отпущен из тюрьмы в Белоруссии во время визита спецпосланника США Кита Келлога в Минск.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Сергей Тихановский стал предметом презрения и насмешек.

    Комментарии (12)
    27 сентября 2025, 20:34 • Новости дня
    Лавров обратил внимание на дальность полета упавших в Польше БПЛА

    Лавров: Россия не направляла беспилотники или ракеты в Польшу

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотники, обнаруженные на территории Польши, по своим характеристикам не способны преодолеть расстояние от границы России до Польши, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Беспилотники, которые были обнаружены на территории Польши, имеют дальность полета, меньшую, чем расстояние от России до Польши, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    «Если это те, о которых мы думаем, то дальность полета у них меньше, чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей», – заявил Лавров.

    Лавров также подчеркнул, что Россия не направляет ракеты и беспилотники на объекты на территории стран Европы и членов НАТО, передает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз ведут настоящую войну против России, используя на Украине Киев в качестве инструмента.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о риске начала третьей мировой войны, если подтвердятся сообщения о планах Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.

    Лавров также заверил, что Россия готова дать отпор любой агрессии против страны.

    Комментарии (9)
    28 сентября 2025, 11:50 • Видео
    Индонезия готова ввести войска на Украину

    Президент Индонезии, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто предложил отправить на Украину 20 тысяч индонезийских военных. Однако четвертая по населению страна мира готова вмешаться в конфликт только при одном условии.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 18:39 • Новости дня
    Лукашенко: Зеленский может потерять всю Украину

    Лукашенко: Трамп услышал хорошие предложения по Украине

    Лукашенко: Зеленский может потерять всю Украину
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского сохранять спокойствие и не допускать эскалации, иначе, по мнению белорусского лидера, киевские власти рискуют потерять всю Украину.

    Лукашенко, отвечая журналисту Павлу Зарубину, прокомментировал заявление Зеленского о возможных ударах по Кремлю. «Говорить, заявлять можно все. А если Кремль ударит по Банковой. Что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться», – заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    Он также сообщил о наличии «хорошего предложения по Украине», которое, по его словам, обсуждалось на Аляске и было передано Дональду Трампу для дальнейшего рассмотрения в Вашингтоне. Белорусский лидер подчеркнул, что это предложение может положить конец конфликту, и назвал его «очень хорошим».

    Лукашенко отметил, что если Киев не согласится на мирные инициативы, ситуация для украинских властей может стать еще хуже, чем в начале спецоперации на Украине. Он напомнил, что в 2022 году, по его мнению, у Киева был шанс сохранить восток страны, кроме Крыма, если бы власти тогда пошли на уступки. Теперь, считает Лукашенко, если украинская сторона не изменит свою позицию, она может потерять контроль уже над всей страной.

    Ранее Лукашенко после переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразил намерение провести переговоры с Зеленским.

    Напомним, переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко завершились, они длились более пяти часов.

    Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский был ему как сын, но в итоге «поступил как гнида».

    Комментарии (12)
    26 сентября 2025, 21:44 • Новости дня
    FT: Российский корабль «Янтарь» не дает спать НАТО
    FT: Российский корабль «Янтарь» не дает спать НАТО
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разведывательный корабль «Янтарь» стал предметом беспокойства НАТО из-за подозрений в проведении подводных шпионских операций около критически важной инфраструктуры Европы, пишет Financial Times.

    По данным FT, судно в течение трех месяцев перемещалось вдоль берегов Северной Европы, Атлантики и Средиземного моря, «уделяя особое внимание районам с подводными кабелями для связи, интернета, финансовых транзакций и военной координации», пишут «Ведомости».

    Эксперты газеты отмечают, что «Янтарь» занимается изучением расположения кабелей и трубопроводов. «[Янтарь] – это инструмент, который Россия использует, чтобы каким-то образом не давать нам уснуть. Мы очень внимательно следим за ним», – заявил один из высокопоставленных командующих НАТО.

    Газета также уточняет, что в ноябре 2024 года судно отправилось из бухты на Кольском полуострове и по ходу маршрута «неоднократно отключало системы опознавания, чтобы скрыть свою активность». С помощью спутниковых данных Европейского космического агентства издание определило, что «Янтарь» находился непосредственно над критически важными коммуникационными кабелями в Ирландском море».

    Корабль «Янтарь» состоит на вооружении с 2015 года и оснащен глубоководными аппаратами для работы на больших глубинах. В 2021 году его уже фиксировали западные военные у берегов Франции и США.

    Ранее в Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике.

    Комментарии (6)
    27 сентября 2025, 21:52 • Новости дня
    Лавров предостерег страны от попыток сбивать объекты в небе России

    Tекст: Вера Басилая

    Любые попытки сбить объекты, в том числе дроны, в небе над Россией будут расценены как грубое нарушение суверенитета и повлекут серьезные последствия, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН предостерег тех, кто попытается сбивать любые объекты в российском воздушном пространстве, передает ТАСС.

    По его словам, такие действия будут рассматриваться как грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета России, и те, кто решится на них, «серьезно пожалеют».

    «Я думаю, люди серьезно пожалеют, если они пойдут на такое грубейшее нарушение нашей территориальной целостности, нашего суверенитета», – заявил Лавров.

    Он также отметил, что если дрон не находится над территорией России, то государство, чьи границы нарушены дроном, вправе самостоятельно решать, как поступить с данным объектом для обеспечения своей безопасности.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны НАТО к готовности сбивать российские самолеты.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие заявления безответственными.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что любая агрессия против России получит решительный отпор.

    Комментарии (5)
    25 сентября 2025, 16:54 • Новости дня
    Посол Мешков заявил о риске начала войны при атаке НАТО на российский самолет
    Посол Мешков заявил о риске начала войны при атаке НАТО на российский самолет
    @ Vихаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В случае атаки на российский самолет со стороны НАТО такая ситуация будет приравнена к началу войны, отметил посол России во Франции Алексей Мешков.

    Такое заявление сделал посол России во Франции Алексей Мешков в эфире радиостанции RTL, передает RT. На прямой вопрос журналиста о возможной реакции Москвы при сбитии российского самолета страной Североатлантического альянса, Мешков подчеркнул: «Это будет война».

    Посол уточнил, что самолеты НАТО регулярно нарушают воздушное пространство России, однако российская сторона не предпринимает ответных действий и не сбивает эти воздушные суда. Дипломат добавил, что Россия действует сдержанно, несмотря на провокационные действия со стороны альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские власти планируют принять закон, разрешающий сбивать беспилотники и ракеты в воздушном пространстве третьих стран, таких как Белоруссия и Украина.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО должно решительнее реагировать на нарушения российского воздушного пространства странами альянса, но не следует открывать по ним огонь.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что сбитие истребителя, вторгшегося в воздушное пространство НАТО, также рассматривается.

    Комментарии (17)
    25 сентября 2025, 23:09 • Новости дня
    Рютте выступил против планов стран НАТО сбивать самолеты России

    Рютте: Страны НАТО не должны сразу сбивать самолеты России в своем пространстве

    Рютте выступил против планов стран НАТО сбивать самолеты России
    @ Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что страны альянса должны оценивать угрозу при нарушении своего воздушного пространства российскими самолетами и сопровождать их, а не сразу применять самые жесткие меры.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире CNN заявил, что странам альянса не следует сразу сбивать российские самолеты при нарушении их воздушного пространства, передает ТАСС. Он подчеркнул, что действия должны зависеть от степени угрозы: в случае отсутствия прямой опасности самолеты должны быть сопровождены за пределы воздушного пространства.

    Рютте пояснил, что если есть реальная угроза гражданам или военным страны-члена, тогда возможны самые жесткие меры, вплоть до применения силы. Однако, по его мнению, подход НАТО должен быть спокойным и коллективным, а решение приниматься на основании оценки конкретной ситуации.

    По словам Рютте, военные альянса способны принять все необходимые меры для защиты граждан, а при наличии прямой угрозы пойти на крайние меры. Он отметил, что внутри НАТО не существует разногласий по данному вопросу, и что всегда требуется оценивать степень опасности в моменте.

    Ранее Рютте заявил, что в НАТО не увидели угрозы при инциденте с российскими истребителями в Эстонии.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала быть готовыми сбивать российские самолеты.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения воздушного пространства, но не следует открывать по таким самолетам огонь.

    Посол России во Франции Алексей Мешков предупредил, что атака НАТО на российский самолет будет приравнена к началу войны.

    Комментарии (3)
    25 сентября 2025, 21:30 • Новости дня
    Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен передать российскому лидеру Владимиру Путину определенные сообщения от американской стороны во время предстоящей личной встречи.

    Отвечая на вопросы журналистов на полях Глобального атомного форума, Лукашенко подтвердил, что в ходе переговоров с Путиным они обсудят широкий круг общих вопросов. «Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые», – заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    При уточняющем вопросе о том, будут ли среди этих посланий обращения от представителей США, Лукашенко ответил утвердительно. Он добавил, что накопилось много вопросов, и пообещал рассказать подробности уже после встречи с Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, визит Александр Лукашенко пройдет 25–26 сентября. В четверг в столичном аэропорту Внуково приземлился самолет Лукашенко, который приехал в Россию с рабочим визитом.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 12:16 • Новости дня
    Лукашенко раскрыл детали прошедших переговоров с Путиным в Кремле

    Лукашенко обсудил с Путиным совместные шаги в нынешней непростой ситуации

    Лукашенко раскрыл детали прошедших переговоров с Путиным в Кремле
    @ RAMIL SITDIKOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о деталях многочасовых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшихся в пятницу.

    По словам Лукашенко, стороны обсуждали совместные решения и шаги, необходимые для выживания в нынешней сложной мировой обстановке, передает ТАСС со ссылкой на БелТА.

    Глава Белоруссии в ходе посещения Шкловского района Могилевской области подчеркнул: «Думали, как же нам выжить в это сложное время». Он отметил, что нынешняя ситуация вынуждает к принятию нестандартных решений даже такие крупные и богатые ресурсами страны, как Россия. Для Белоруссии, по его мнению, эффективная работа каждого особенно важна для дальнейшего развития и стабильной жизни на своей земле.

    Лукашенко также заявил, что ситуация в мире обостряется, и каждый стремится отстаивать свои интересы. Он отметил, что «мир разделен на куски, рвут кусками: это мое, а это мое. И начинают душить. От нас не отстанут», а ему приходится призывать граждан работать на благо страны.

    Напомним, переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко завершились, они длились более пяти часов.

    Путин и Лукашенко провели переговоры тет-а-тет, которые длились полтора часа. После переговоров президенты России и Белоруссии начали рабочий завтрак в Голубой гостиной Кремля.

    Комментарии (2)
    25 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    Захарова заявила о заинтересованности НАТО в украинских территориях

    Захарова заявила о заинтересованности Британии и НАТО в украинских территориях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские власти и другие страны НАТО заинтересованы в удержании украинских территорий.

    «Зеленский всему миру – и президенту США Дональду Трампу, и в ООН, и в интервью – заявляет, что не рассматривает варианты урегулирования, при которых утраченные Украиной территории не будут возвращены ему», – написала она в своем Telegram-канале. Дипломат подчеркнула, что «территории эти нужны не тем, кто живет на Украине, а британцам и другим натовцам, только им».

    Захарова также добавила, что западные государства, как и в 2022 году, продолжают предпринимать действия, направленные на срыв мирного процесса по Украине.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил Зеленскому, который в интервью американскому порталу Axios призвал российских чиновников убедиться, что они «знают местонахождение своих укрытий», о наличии у России оружия, от которого не спасет «никакое бомбоубежище».

    Комментарии (2)
    25 сентября 2025, 22:05 • Новости дня
    WP: В НАТО признали, что остановить ВС России невозможно

    Tекст: Вера Басилая

    Даже при полном удовлетворении финансовых и военных запросов Киева у Украины не хватит военных ресурсов для сдерживания продвижения Вооруженных сил России, остановить российскую армию невозможно, сообщила газета The Washington Post.

    Газета The Washington Post со ссылкой на источники в НАТО пишет, что представители альянса признали невозможность остановки российских войск, несмотря на многомиллиардную военную и финансовую помощь Киеву, передает ТАСС.

    Представитель НАТО, пожелавший остаться анонимным, подчеркнул, что ресурсы России и преимущества в воздушных ударах и использовании беспилотников создают значимое превосходство российских сил.

    В публикации уточняется, что даже при условии, что все потребности Киева будут удовлетворены, Украине не хватит военнослужащих для эффективного противостояния. Дипломат из НАТО в разговоре с изданием отметил, что несмотря на все миллиарды, выделенные Украине, остановить ВС России оказалось невозможно.

    По его словам, российские военные добились значительного прогресса на поле боя.

    Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года. При этом он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские власти и другие страны НАТО заинтересованы в удержании украинских территорий.

    Минобороны России сообщило, что с начала года в зоне спецоперации освобождено 4 тыс. 714 кв. километров.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 19:23 • Новости дня
    Лукашенко объявил о скорой поставке комплексов «Орешник» в Белоруссию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о скорой поставке российских ракетных комплексов «Орешник» в страну.

    Он отметил, что комплексы уже находятся в пути и прибудут в ближайшее время, передает ТАСС. «Уже в пути, все будет нормально», – ответил Лукашенко на вопрос журналистов о том, доставлены ли комплексы «Орешник» в Белоруссию.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что поставка ракет «Орешник» в Белоруссию завершится до конца года.

    В июле в Белоруссии сформировали подразделения, которые оснастят «Орешником».

    Комментарии (4)
    27 сентября 2025, 20:17 • Новости дня
    Лавров: Любая агрессия против России получит решительный отпор

    Лавров заявил о готовности России дать отпор любой агрессии против страны

    Tекст: Вера Басилая

    Любая агрессия против России получит решительный отпор, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    По словам Лаврова, любая агрессия против России встретит решительный отпор, у НАТО и Евросоюза не должно быть сомнений в этом, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что представители альянса и Евросоюза не только убеждают своих граждан в неизбежности войны с Россией и призывают к экономии, но и открыто говорят о подготовке нападения на Калининградскую область и другие российские территории.

    «Любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и ЕС, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией», – подчеркнул Лавров.

    По словам министра, киевские власти и их западные союзники не осознают, насколько сложна текущая ситуация, и не проявляют желания вести честные переговоры. Лавров отметил, что на сегодняшний день ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не видно понимания остроты момента и стремления к честному диалогу.

    Он добавил, что такие позиции Запада и украинской стороны только усугубляют международную напряженность и препятствуют поиску реальных решений.

    Ранее Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну, используя Украину как инструмент.

    Лавров обвинил Европу в попустительстве терактам Киева.

    Лавров также заявил, что обсуждение перспективы третьей мировой войны западными политиками вызывает серьезную обеспокоенность у России на фоне нарастающей милитаризации Европы.

    Комментарии (4)
    26 сентября 2025, 18:20 • Новости дня
    Лукашенко захотел провести переговоры с Зеленским после встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразил намерение провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Лукашенко в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным подчеркнул, что у него есть, что сказать украинскому лидеру, передает ТАСС.

    «Я бы хотел с ним просто поговорить. Как раз это тот момент, который прозвучит в России, от вас: у меня есть, что ему сказать», – сказал президент Белоруссии.

    Он добавил, что, по его мнению, настало время для консультаций, напомнив о важности диалога в начале спецоперации на Украине.

    Напомним, переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко завершились, они длились более пяти часов.

    Ранее Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский был ему как сын, но в итоге «поступил как гнида».

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 02:35 • Новости дня
    Посольство Польши призвало сограждан покинуть Белоруссию

    Tекст: Ирма Каплан

    Посольство Польши в Минске объявило о восстановление приграничного движения в пунктах пропуска с республикой и призвало своих граждан покинуть страну.

    С 25 сентября 2025 года возобновлено пограничное движение в пунктах пропуска Республики Польша с Белоруссией, для пассажирского сообщения с Польшей открыт только пограничный переход Тересполь-Брест. Для грузового сообщения открыт пограничный переход Корощин (Кукурыки)-Козловиче, сообщается польском диппредставительстве.

    «Посольство вновь заявляет, что в связи с обострением ситуации, продолжающейся войной в регионе и неоднократными произвольными арестами граждан Польши Министерство иностранных дел рекомендует воздержаться от любых поездок в Республику Беларусь», – сказано в сообщении на сайте дипмиссии.

    Там предупреждают, что в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ и других непредвиденных обстоятельств эвакуация может оказаться  невозможной.

    «Министерство иностранных дел призывает граждан Польши, остающихся в Республике Беларусь, незамедлительно покинуть ее территорию, используя доступные коммерческие и частные средства», – призывают сограждан польские дипломаты.

    Напомним, 12 сентября Польша перекрыла границу с Белоруссией забором с колючей проволокой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение Польши закрыть границу недружественным шагом, направленным против интересов Китая.

    Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский 23 сентября

    подписал распоряжение о возобновлении движения через пограничные пункты с Белоруссией.


    Комментарии (0)
    Главное
    МИД объяснил сравнение Трампом России с «бумажным тигром»
    Немецкие пилоты сообщили о резком росте GPS-сбоев на рейсах
    Лавров удивился отсутствию интереса у журналистов Запада к «подробностям Бучи»
    Куба предупредила об угрозе войны в Карибском море
    Лавров предостерег страны от попыток сбивать объекты в небе России
    Украинцы начали платить McDonald’s за трудоустройство и бронь от ТЦК
    В МИД призвали предотвратить «дворцовый переворот» в ООН

    В Европе нашелся сильный защитник российских активов

    Бельгия выступила резко против инициативы Германии выдать Украине кредит под залог российских замороженных резервов. Там жестко дали понять, что этого никогда не произойдет. Почему такая небольшая европейская страна вступилась за российские активы, и сможет ли она противостоять куда более мощной Германии? Подробности

    Перейти в раздел

    Еще одна страна захотела отправить войска на Украину

    Власти Индонезии предложили отправить на Украину «20 тысяч и даже больше» своих «сыновей и дочерей» – военнослужащих, которые могут выполнить миротворческую миссию. Это не антироссийское заявление – наоборот, Индонезия хочет нам помочь. Но эта помощь имеет для нее свои особенности. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия находит ответ против украинской «Бабы-яги»

    Российские войска установили с ВСУ паритет по выпуску и применению тяжелых ударных беспилотников, самым знаменитым образцом которого является украинская «Баба-яга». В чем особенности аппаратов данного класса, почему эксперты считают, что такие БПЛА могут даже заменить бомбардировочную авиацию – и какие подобные беспилотники Россия применяет сегодня в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Как советский МиГ-21 стал легендой для Индии

    Поистине эпохальное событие произошло в Индии – на авиабазе Чандигарх прошла торжественная церемония прощания с прослужившим в ВВС страны более шестидесяти лет истребителем МиГ-21. Как эта машина превзошла американского конкурента, какую роль сыграла для Вьетнама и Индии – и почему ее история до сих пор актуальна? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Индонезия готова ввести войска на Украину

      Президент Индонезии, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто предложил отправить на Украину 20 тысяч индонезийских военных. Однако четвертая по населению страна мира готова вмешаться в конфликт только при одном условии.

    • Германия готовит ограбление России

      Евросоюз готовится выдать Украине «репарационный кредит». Проще говоря, ограбить Россию, передав ее замороженные активы Киеву под обязательства все это возместить «после того, как Россия выплатит репарации». Хотя Украина от России этого никогда не добьется, план ограбления уже поддержан Германией.

    • Евросоюз напрашивается на третью мировую

      Истерика, которую устроила Эстония из-за российских истребителей, которые якобы нарушили ее воздушное пространство, дошла до руководства НАТО. Руководство НАТО продемонстрировало удовлетворительную реакцию. А вот руководство Евросоюза бредит и пытается развязать третью мировую войну.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации