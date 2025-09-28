Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к мощным антивоенным выступлениям, как в 70–80-е годы ХХ столетия, западной политической элите придется с ним считаться.0 комментариев
Лукашенко назвал условие начала «войны на все деньги»
Лукашенко пригрозил мгновенным ответом на атаки НАТО по самолетам России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что угрозы стран НАТО сбивать российские самолеты являются необдуманными и быстро сойдут на нет. Однако если силы НАТО собьют «что-то российское» над Калининградской областью, тогда придется воевать «на все деньги».
Заявление Александра Лукашенко прозвучало в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину, передает РИА «Новости». Глава Белоруссии отметил, что угрозы НАТО о возможном сбитии российских летательных аппаратов – не более чем публичные слова без реального намерения, но предупредил о последствиях. «Вы знаете, болтать можно и в публичное пространство любые аферы запускать. А когда дойдет до дела, вот вы потом увидите, что они собьют и как», – заявил Лукашенко.
По его словам, если кто-либо из стран НАТО решится на подобные действия, за этим сразу последует ответ. Президент подчеркнул: «То, что они заявили, что будут сбивать. Ну пусть попробуют, собьют. Или над Калининградом собьют что-то российское. Ну нам придется, не дай бог, конечно, тогда воевать на все деньги, как в России говорят, на все деньги. Это надо? Нет. Поэтому, думаю, успокоятся, поговорят».
Лукашенко выразил уверенность, что ситуация не выйдет из-под контроля, а резкие заявления западных стран вскоре прекратятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки сбить объекты в небе над Россией будут считаться грубым нарушением суверенитета и повлекут серьезные последствия.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее призвала страны НАТО быть готовыми сбивать российские самолеты.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие заявления безответственными.