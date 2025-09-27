Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Лавров указал на расхождение в газетах США о переговорах Трампа и Зеленского
Глава МИД Сергей Лавров обратил внимание на противоречия в сообщениях ведущих американских СМИ о том, какие просьбы звучали на переговорах между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Сергей Лавров заявил о разночтениях между публикациями ведущих американских газет о прошедших переговорах между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, передает ТАСС.
Министр иностранных дел напомнил, что Wall Street Journal опубликовал информацию о якобы готовности Трампа снять ограничения на использование американского оружия, когда Зеленский обращался с просьбами к Вашингтону.
В то же время Лавров отметил, что по сведениям New York Times, Зеленский просил предоставить ракеты «Томагавк», однако Трамп отказался выполнить эту просьбу. «Вот вы процитировали Wall Street Journal, а New York Times написал, что Зеленский умолял дать ему «Томагавки», а Трамп не дал ему «Томагавки», – заметил Лавров на пресс-конференции.
Дипломат подчеркнул, что реагировать на каждую газетную публикацию нецелесообразно, указав на многочисленных желающих выступить на международной арене и высказать собственное мнение.
На той же пресс-конференции Сергей Лавров зачитал нелогичную смену позиций Киева по переговорам с Россией.
Он также отметио что Европа позволяет Киеву совершать теракты, внесудебные казни и диверсии, стремясь нанести России «стратегическое поражение».
Лавров назвал политической слепотой рассуждения о возврате Украины к границам 2022 года.
Кроме того ое предупреждил, что любая агрессия против России получит решительный отпор.