Tекст: Мария Иванова

Сергей Лавров заявил о разночтениях между публикациями ведущих американских газет о прошедших переговорах между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

Министр иностранных дел напомнил, что Wall Street Journal опубликовал информацию о якобы готовности Трампа снять ограничения на использование американского оружия, когда Зеленский обращался с просьбами к Вашингтону.

В то же время Лавров отметил, что по сведениям New York Times, Зеленский просил предоставить ракеты «Томагавк», однако Трамп отказался выполнить эту просьбу. «Вот вы процитировали Wall Street Journal, а New York Times написал, что Зеленский умолял дать ему «Томагавки», а Трамп не дал ему «Томагавки», – заметил Лавров на пресс-конференции.

Дипломат подчеркнул, что реагировать на каждую газетную публикацию нецелесообразно, указав на многочисленных желающих выступить на международной арене и высказать собственное мнение.

На той же пресс-конференции Сергей Лавров зачитал нелогичную смену позиций Киева по переговорам с Россией.

Он также отметио что Европа позволяет Киеву совершать теракты, внесудебные казни и диверсии, стремясь нанести России «стратегическое поражение».

Лавров назвал политической слепотой рассуждения о возврате Украины к границам 2022 года.

Кроме того ое предупреждил, что любая агрессия против России получит решительный отпор.