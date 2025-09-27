Лавров: Инициативу Путина по ДСНВ оценят после суеты недели высокого уровня ГА ООН

Tекст: Мария Иванова

Оценки инициативы президента России Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) появятся после завершения «суеты недели высокого уровня» Генассамблеи ООН, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего участия в 80-й сессии ГА ООН.

По словам министра, сейчас все делегации заняты собственными вопросами, но после завершения основных мероприятий начнут поступать подробные реакции на инициативу, передает ТАСС.

Лавров также отметил, что Россия исходит из того, что президент США Дональд Трамп лично прокомментирует предложение Москвы по ДСНВ

«Официальный представитель Белого дома сказала, что это очень интересное заявление и президент Трамп обязательно его лично прокомментирует. Мы из этого исходим», – подчеркнул Лавров.

Инициатива Владимира Путина о готовности РФ придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ еще в течение одного года после завершения действия договора была озвучена буквально за день до открытия Генассамблеи ООН. Лавров сообщил, что в своем выступлении на пленарном заседании он вновь подтвердил эту позицию России.

Полный текст заявления Владимира Путина от 22 сентября распространяется как официальный документ для Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее уже прозвучали первые отзывы на инициативу со стороны различных государств и международных структур, однако детальные оценки ожидаются позднее.

Выступая в ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и США несут ключевую ответственность за поддержание мира и безопасности.

Лавров назвал инициативу президента России Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях шагом к предотвращению гонки вооружений.

Накаеуне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ответ президента США Дональда Трампа на предложение Путина по соблюдению условий ДСНВ ожидается на этой неделе.