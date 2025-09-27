Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Лавров: Европейцы висят на руках у Трампа по теме Украины
Президент США Дональд Трамп проявляет особый интерес к поиску решения конфликта на Украине, несмотря на давление со стороны европейских лидеров, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Лидеры европейских стран в вопросе урегулирования ситуации на Украине буквально «висят на руках» у президента США Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.
По словам Лаврова, европейские политики пытаются влиять на американского лидера, чтобы склонить его к своей точке зрения по украинскому вопросу.
Глава МИД России подчеркнул, что, по его мнению, Дональд Трамп искренне заинтересован в разрешении украинского кризиса и хочет завершить конфликт на Украине с учетом ликвидации его первопричин. Лавров добавил: «Мы исходим из того, что весь наш опыт общения с американскими коллегами, в том числе на высшем уровне, говорит о том, что они хотят помочь закончить этот конфликт на основе учета и ликвидации его первопричин».
Он также отметил, что среди западных стран нет других лидеров, которые придерживались бы аналогичной позиции. Лавров выразил уверенность, что именно Трамп искренне стремится к завершению конфликта на Украине, в отличие от европейских союзников США.
Выступая в субботу в ООН, Сергей Лавров обвинил Европу в попустительстве терактам Киева.
Министр иностранных дел России заявил о ключевой ответственности России и США за поддержание мира.
Лавров также подчеркнул, что часть европейских стран отказалась от традиционной дипломатии, заменив ее санкциями и попытками угодить США.