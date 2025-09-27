Tекст: Мария Иванова

Лидеры европейских стран в вопросе урегулирования ситуации на Украине буквально «висят на руках» у президента США Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

По словам Лаврова, европейские политики пытаются влиять на американского лидера, чтобы склонить его к своей точке зрения по украинскому вопросу.

Глава МИД России подчеркнул, что, по его мнению, Дональд Трамп искренне заинтересован в разрешении украинского кризиса и хочет завершить конфликт на Украине с учетом ликвидации его первопричин. Лавров добавил: «Мы исходим из того, что весь наш опыт общения с американскими коллегами, в том числе на высшем уровне, говорит о том, что они хотят помочь закончить этот конфликт на основе учета и ликвидации его первопричин».

Он также отметил, что среди западных стран нет других лидеров, которые придерживались бы аналогичной позиции. Лавров выразил уверенность, что именно Трамп искренне стремится к завершению конфликта на Украине, в отличие от европейских союзников США.

Выступая в субботу в ООН, Сергей Лавров обвинил Европу в попустительстве терактам Киева.

Министр иностранных дел России заявил о ключевой ответственности России и США за поддержание мира.

Лавров также подчеркнул, что часть европейских стран отказалась от традиционной дипломатии, заменив ее санкциями и попытками угодить США.