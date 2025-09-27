Подразделения 95-й бригады ВСУ почти полностью уничтожены под Красноармейском

Tекст: Мария Иванова

Части 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, переброшенные из Сумской области под Красноармейск, практически полностью уничтожены, передает ТАСС.

В российских силовых структурах сообщили: «Пожарная команда – 95-я ОДШБр – практически уничтожена после переброски из Сумской области под Покровск. С момента переброски части подразделений 95-й ОДШБр из Сумской области под Покровск бригада потеряла более 100 боевиков «пропавшими без вести». Такие данные привели родственники».

Ранее силовые структуры сообщали, что командование этой бригады было фактически отстранено, а подчиненные батальоны переданы командирам смежных подразделений. Красноармейск, который на Украине называют Покровском, в последние недели стал одним из самых напряжённых участков фронта.

По данным силовиков, именно после переброски под Красноармейск 95-я бригада понесла наиболее тяжёлые потери. Сейчас большая часть личного состава числится среди пропавших без вести, а контроль над подразделениями осуществляют командиры других воинских частей.

Напомним, накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наиболее активные боевые действия происходят на Красноармейском (Покровском) направлении.

Власти ДНР ранее сообщили о взятии Красноармейска в полукольцо.