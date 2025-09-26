Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Меню рабочего завтрака президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко включило белковый омлет с форелью и спаржей, а также зеленую гречку с авокадо и яйцом.
В меню рабочего завтрака Путина и Лукашенко вошли белковый омлет с форелью и спаржей, а также зеленая гречка с авокадо и яйцом, сообщается в Telegram-канале «Пул первого». Помимо этого, президенты могли попробовать ролл с пастрами из говядины.
Главам государств также были предложены на выбор пшенная каша с тыквой и голубикой, киноа на топленом молоке с персиком, а также творожная запеканка с изюмом и клубникой.
Ранее Путин и Лукашенко провели переговоры тет-а-тет, которые длились полтора часа. После переговоров президенты России и Белоруссии начали рабочий завтрак в Голубой гостиной Кремля.