МВД объявило в розыск шеф-редактора The Insider Олевского

Tекст: Дмитрий Зубарев

Шеф-редактор издания The Insider (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Тимур Олевский объявлен в розыск, передает ТАСС.

Информация о розыске размещена в соответствующей базе МВД, где отмечено, что Олевский разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако номер статьи не указан.

В июле московская прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ, связанной с осуществлением деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории России. Надзорное ведомство указывало, что Олевский продолжал работать в The Insider после привлечения к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ.

Отмечается, что Олевский участвовал в публикации трех видеозаписей, направленных на продвижение антироссийской риторики, формирование негативного общественного мнения о политике России и дискредитацию государственных органов.

Год назад Преображенский суд Москвы оштрафовал Олевского на 10 тыс. рублей за участие в деятельности The Insider. В 2022 году Генеральная прокуратура России признала деятельность издания нежелательной в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в отношении шеф-редактора издания The Insider Тимура Олевского возбуждено уголовное дело по факту участия в деятельности нежелательной в России организации.