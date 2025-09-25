Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.0 комментариев
Дык Фук направил часть призовых на благотворительность в России и Вьетнаме
Победитель «Интервидения» направил часть призовых на благотворительность
Вьетнамский певец Дык Фук после победы на «Интервидении» объявил о поддержке благотворительных проектов в России и Вьетнаме, отметив любовь к Москве.
О признании в любви к России и планах вновь посетить страну рассказал победитель конкурса «Интервидение» Дык Фук на церемонии проводов, передает ТАСС.
Артист выступил в национальном костюме с Чебурашкой и флагами двух стран, подчеркнув: «Я люблю Москву, люблю Россию. Думаю, что скоро сюда вернусь. Я ценю все, что случилось со мной здесь. Спасибо!»
Дык Фук также сообщил журналистам, что часть своего выигрыша намерен передать на благотворительные программы во Вьетнаме и России. По словам исполнителя, средства будут направлены на поддержку детей и образовательные инициативы обеих стран. Он подчеркнул, что особенно гордится возможностью поддержать российские проекты, назвав это личной важностью.
Конкурс «Интервидение» прошел с 20 на 21 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве. Победитель набрал 422 балла по итогам голосования профессионального жюри. Участие в конкурсе приняли более 20 стран, включая государства БРИКС, а в будущем году конкурс примет Саудовская Аравия.
Напомним, финал «Интервидения» прошел в субботу в Москве. Его посмотрели 4 млрд зрителей.