Представитель Вьетнама Дык Фук стал победителем «Интервидения»
Победителем международного музыкального конкурса «Интервидение» стал представитель Вьетнама Дык Фук, сообщил член жюри от России Игорь Матвиенко.
«Победил Дык Фук, Вьетнам», – объявил Матвиенко во время подведения итогов.
По словам члена жюри от России, композитора и продюсера, народного артиста России Игоря Матвиенко, выступление артиста из Вьетнама стало на конкурсе «образцово-показательным».
«Образцово-показательным номером сегодня был Вьетнам. Я думаю, что в следующий раз, если все номера будут такого уровня, был бы удивительный конкурс. У Вьетнама были и этнические корни, были интересные костюмы. Само выступление современно, драматически интересно. Это прям реально было мощно», – приводит слова Матвиенко ТАСС.
Матвиенко добавил, что в жюри «Интервидения» было очень сложно оценивать участников.
«Я много раз сидел в жюри, но здесь сегодня мне было очень сложно. Очень сильные и интересные участники», – признался член жюри от России.
Артист Дык Фук из Вьетнама набрал по итогам конкурса 422 балла. Киргизия на втором месте с 373 баллами, Катар на третьем – с 369 баллами.
Напомним, финал конкурса «Интервидение» стартовал в субботу в Москве на «Live Арене». Победитель конкурса получит денежный приз в размере 30 млн рублей.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский участник Ярослав Дронов (Shaman) выступил на «Интервидении» под девятым номером и Shaman попросил жюри не оценивать его выступление.
Также стало известно, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии.
До этого президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам международного музыкального конкурса «Интервидение» пожелал конкурсантам успеха и вдохновляющих выступлений. А глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия как организатор музыкального конкурса «Интервидение» не стремится к достижению политического эффекта.