Shaman попросил жюри не оценивать его выступление на «Интервидении»

После финального выступления на «Интервидении» Ярослав Дронов (Shaman) попросил жюри не оценивать его выступление.
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как Shaman, обратился к жюри конкурса «Интервидение» с просьбой не оценивать его выступление, передает ТАСС.
«Гостеприимство – это неотъемлемая часть души народа России. И я понимаю, что по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу», – заявил певец.
Shaman представил Россию в финале конкурса с композицией «Прямо по сердцу», автором которой стал музыкальный продюсер Максим Фадеев. Артист вышел на сцену под девятым номером, который считает для себя символичным и счастливым, связывая его с Днем Победы 9 мая.
Ранее американская певица VASSY снялась с финала «Интервидения» из-за давления властей Австралии.
Джо Линн Тернер представит США в жюри «Интервидения-2025», которое пройдет в Москве. Финал «Интервидения» начался в Москве на «Live Арене».
В конкурсе «Интервидение-2025» примут участие исполнители из 20 стран.
Победитель конкурса получит денежный приз размером 30 млн рублей.