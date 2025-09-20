Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...11240 комментариев
Американская певица VASSY снялась с финала «Интервидения»
Из-за беспрецедентного политического давления со стороны правительства Австралии, певица VASSY, обладающая гражданством США и Австралии, не сможет выйти на сцену финала «Интервидения», сообщил ведущий конкурса Алексей Воробьев.
Певица VASSY, которая представляет США на конкурсе «Интервидение», не сможет выступить в финале из-за политического давления со стороны правительства Австралии, передает РИА «Новости».
Организаторы конкурса заявили, что причины отмены выступления независимы как от организаторов, так и от делегации США. VASSY является гражданкой США и Австралии.
Ведущий конкурса Алексей Воробьев со сцены отметил, что ситуацию вызвало беспрецедентное политическое давление со стороны правительства Австралии. Он добавил, что грустно, когда политика пытается вмешиваться в мир, который принадлежит искусству, музыке и человеческим чувствам.
Организаторы пожелали певице сил, вдохновения и выразили надежду, что она скоро снова сможет порадовать публику своим талантом. При этом США сохраняют статус полноправного участника «Интервидения» и представлены в составе жюри.
Ранее легендарный вокалист Джо Линн Тернер, прославившийся работой с Deep Purple и Rainbow, представит США в жюри «Интервидения-2025», которое пройдет в Москве.
Финал «Интервидения» начался в Москве на «Live Арене». В международном песенном конкурсе «Интервидение-2025» примут участие исполнители из 20 стран, включая Россию, США и Китай.
Победитель конкурса получит денежный приз размером 30 млн рублей.
Российский участник Ярослав Дронов (Shaman) выступит на «Интервидении» под девятым номером.