Американская певица VASSY снялась с финала «Интервидения»

Tекст: Вера Басилая

Певица VASSY, которая представляет США на конкурсе «Интервидение», не сможет выступить в финале из-за политического давления со стороны правительства Австралии, передает РИА «Новости».

Организаторы конкурса заявили, что причины отмены выступления независимы как от организаторов, так и от делегации США. VASSY является гражданкой США и Австралии.

Ведущий конкурса Алексей Воробьев со сцены отметил, что ситуацию вызвало беспрецедентное политическое давление со стороны правительства Австралии. Он добавил, что грустно, когда политика пытается вмешиваться в мир, который принадлежит искусству, музыке и человеческим чувствам.

Организаторы пожелали певице сил, вдохновения и выразили надежду, что она скоро снова сможет порадовать публику своим талантом. При этом США сохраняют статус полноправного участника «Интервидения» и представлены в составе жюри.

Ранее легендарный вокалист Джо Линн Тернер, прославившийся работой с Deep Purple и Rainbow, представит США в жюри «Интервидения-2025», которое пройдет в Москве.

Финал «Интервидения» начался в Москве на «Live Арене». В международном песенном конкурсе «Интервидение-2025» примут участие исполнители из 20 стран, включая Россию, США и Китай.

Победитель конкурса получит денежный приз размером 30 млн рублей.

Российский участник Ярослав Дронов (Shaman) выступит на «Интервидении» под девятым номером.