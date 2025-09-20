Tекст: Вера Басилая

Глава МИД России Сергей Лавров объявил, что Россия как организатор музыкального конкурса «Интервидение» не стремится к достижению политического эффекта, передает ТАСС. Лавров отметил, что целью является взаимное культурное обогащение и уважение идентичности каждого человека.

Организаторы конкурса со ссылкой на слова министра отметили: «Мы не гонимся за каким-то политическим эффектом. Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга».

Присутствие Лаврова на музыкальном конкурсе не анонсировалось заранее. Он посетил мероприятие в качестве зрителя и был одет в костюм и рубашку без галстука.

Ранее американская певица VASSY снялась с финала «Интервидения» из-за давления властей Австралии.

Легендарный вокалист Джо Линн Тернер представит США в жюри «Интервидения-2025» в Москве. Финал конкурса начался на «Live Арене» в Москве.

Shaman попросил жюри не оценивать его выступление на «Интервидении».

В «Интервидении-2025» примут участие исполнители из 20 стран, включая Россию и Китай. Победитель конкурса получит денежный приз размером 30 млн рублей.