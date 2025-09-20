Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...11240 комментариев
Лавров заявил об отсутствии политических целей у «Интервидения»
Россия как организатор музыкального конкурса «Интервидение» не стремится к достижению политического эффекта, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Глава МИД России Сергей Лавров объявил, что Россия как организатор музыкального конкурса «Интервидение» не стремится к достижению политического эффекта, передает ТАСС. Лавров отметил, что целью является взаимное культурное обогащение и уважение идентичности каждого человека.
Организаторы конкурса со ссылкой на слова министра отметили: «Мы не гонимся за каким-то политическим эффектом. Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга».
Присутствие Лаврова на музыкальном конкурсе не анонсировалось заранее. Он посетил мероприятие в качестве зрителя и был одет в костюм и рубашку без галстука.
Ранее американская певица VASSY снялась с финала «Интервидения» из-за давления властей Австралии.
Легендарный вокалист Джо Линн Тернер представит США в жюри «Интервидения-2025» в Москве. Финал конкурса начался на «Live Арене» в Москве.
Shaman попросил жюри не оценивать его выступление на «Интервидении».
В «Интервидении-2025» примут участие исполнители из 20 стран, включая Россию и Китай. Победитель конкурса получит денежный приз размером 30 млн рублей.