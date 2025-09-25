Счетная палата выявила нарушений на 6,9 трлн рублей за шесть лет

Tекст: Алексей Дегтярев

Изотова уточнила, что 70% выявленных случаев касаются нарушений бюджетного и бухгалтерского учета, передает ТАСС.

По ее словам, в результате работы ведомства в казну возвращено 158 млрд рублей. Кроме того, Счетная палата направила 3 679 рекомендаций, из которых 2 тыс. уже реализованы.

Изотова отметила, что ведомство провело более тысячи экспертиз нормативно-правовых актов, в том числе связанных с национальной безопасностью и поддержкой участников спецоперации на Украине и их семей.

Она подчеркнула, что важнейшим итогом стало исполнение поручения президента России по всестороннему анализу реализации национальных проектов в 2019–2024 годах.

Также депутаты Госдумы приняли решение назначить Галину Изотову на должность заместителя председателя Счетной палаты на новый шестилетний срок в соответствии с законом о Счетной палате, по представлению президента.

Повторное назначение допускается не более двух сроков подряд. Впервые Изотова заняла этот пост 25 сентября 2019 года, ее первый срок истек 24 сентября 2025 года.

Ранее «Почту России» оштрафовали на 230,6 млн рублей за предоставление недостоверных данных о количестве обновленных отделений в сельской местности, нарушение выявила Счетная палата.